¿Sólo el ministro debe salir de la política? ¿O también el que no lo cesó después de Adamuz y quería mantenerlo ahora?

Se sabe en política que cuando el Alcazar (la Moncloa) es atacado hay que mantener la muralla exterior para evitar que los asaltantes entren en el núcleo del poder.

Pero si llega un momento en el que la presión es incontenible ese poder ordena el abandono de la muralla y la retirada al núcleo del Alcazar.

Para que haya tiempo, para que parte de la tropa de la muralla pueda retirarse al núcleo, se ordena a algunos de sus ocupantes a batirse hasta la muerte.

Algunos de los defensores caen para que los ocupantes del Alcazar sigan disfrutando de su confort.

Una de las maniobras que se usan en estos casos es alabar a los caídos para elevar la moral de los salvados y los ocupantes del Alcazar. Para ello se exaltan sus acciones.

Lo veremos pronto. Moncloa alabará la "dimisión" del ministro Puente, presentándolo como una persona responsable, digna de ser alabada.

El mensaje será: somos personas responsables, cuando hay alguien que comete un fraude o un error, damos la cara, cosas que los otros no hacen.

Cuando en realidad la pregunta es: ¿pero quién ha permitido que algunos corruptos condenados por la justicia estuvieran al frente del ministerio? No sólo eso sino que, además, una vez sospechada su imputación judicial, se dijo que se confiaba en ellos.

¿Quién ha mantenido y confirmado un gestor con accidentes mortales a su espalda en el mismo ministerio?

Parece ser que Sánchez quiere seguir de secretario general del PSOE si pierde las elecciones, que las perderá

La dimisión del ministro Puente, y su exclusión de las listas electorales, huele a cese para cortar una línea de contaminación que teme el núcleo de la Moncloa.

Luego intentarán venderlo como quieran pero ya lo hicieron ¿sirvió para algo? NO.

Hay que recordar que, durante meses, la defensa para no ser culpados de corrupción fue recurrir al siguiente mensaje: "destituimos a los corruptos en cuanto nos enteramos de su corrupción".

Ocultando que lo pusieron en las listas electorales al congreso cuando ya se sabía que el Sr. Ábalos iba a ser juzgado y, con mucha probabilidad, condenado.

Ahora no pueden colocar al Sr. Puente y, casi seguro, que los españoles en las urnas les impedirán que lo coloquen en algún rincón de la burocracia estatal. Sin embargo, conociéndolos, seguro que lo harían si pudieran.

En resumen: todo seguirá igual si sigue al frente del Alcazar-Moncloa quién: los ha nombrado; los ha mantenido mientras le interesaba para mantener la muralla defensiva; y, finalmente, los ha tirado como envase no reciclable cuando su muerte política es más rentable que lo contrario.

Lo que el PSOE tiene que pensar es que su problema no acaba con la pérdida del gobierno.

Parece ser que Sánchez quiere seguir de secretario general del PSOE si pierde las elecciones, que las perderá.

Esa sería la muerte política de un partido que España necesita. Porque como diputado constituyente que fui, creo que para la estabilidad del sistema democrático un centro-izquierda socialdemócrata es tan necesario como un centro-derecha liberal, conservador y demócrata-cristiano.

La tradición dice que los expresidentes deben apartarse para que nuevas ideas, programas y personas aporten sangre nueva a esas instituciones necesarias que son los partidos políticos. Su renovación es necesaria para sanear la política.

De manera que Sánchez, si pierde la elección, si no consigue ser presidente, algo muy probable, lo que debe hacer es irse de la política activa. Pero de verdad, no contaminando el discurso político como Zapatero. Su hora pasó.

¿Lo hará?

Si no lo hace el Sr. Page, que parece que es de los pocos socialdemócratas que nos quedan, debe tomar el liderazgo del partido.

No para que él sea el jefe. Sino para que el PSOE en un congreso vuelva a ser el partido de Estado que fue capaz de trabajar con diputados de otras posturas políticas para hacer la constitución de 1978. La que más ha durado en la historia parlamentaria española.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.