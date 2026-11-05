Hace unos días me crucé en X con un mensaje que ha generado cierta polémica. Decía que "la maternidad es, quizá, la esclavitud mejor romantizada de la historia, mujeres sacrificando su libertad, sus ambiciones y su identidad mientras la sociedad aplaude su anulación y la llama amor", y terminaba preguntando hasta cuándo seguiremos "glorificando la renuncia femenina como si fuera una virtud".

La cuenta es anónima, así que, ni siquiera sé si lo escribió una mujer. Lo de la esclavitud lo dejo para más adelante, y en lo del amor no pienso entrar. Me interesa una expresión, “glorificar la renuncia”, porque si hay algo que la economía lleva casi tres siglos glorificando, y con argumentos, es exactamente eso.

Adam Smith lo explicó en el libro segundo de La riqueza de las naciones cuando afirmaba que la causa inmediata del aumento del capital es la parsimonia, más que la laboriosidad. Trabajar mucho no basta, hay que abstenerse de consumir lo que se produce.

Décadas después Nassau Senior explicó el interés como la recompensa de la "abstinencia", y la palabra tuvo tan mala fortuna que Alfred Marshall prefirió hablar de waiting, de espera.

Me quedo con Marshall, porque su palabra describe lo que hace quien ahorra, quien estudia una carrera de seis años, quien siembra un campo o quien monta una empresa que no dará beneficios en unos años. Espera. Cambia algo que tiene hoy por algo que todavía no existe.

Toda elección tiene un coste de oportunidad, que es el valor de lo que se deja al elegir

Sobre esa renuncia, repetida por millones de personas durante generaciones, se ha levantado todo el capital y la riqueza que nos rodea, incluido el servidor desde el que alguien publica que renunciar es una forma de esclavitud.

Pero el tuit contiene un error más grave que olvidarse de Smith. Da por hecho que existe una alternativa sin renuncia, que sin presión social la mujer conservaría intactas su libertad, sus ambiciones y su identidad. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que esa alternativa no existe.

Toda elección tiene un coste de oportunidad, que es el valor de lo que se deja al elegir. La mujer que decide no tener hijos también renuncia, a criarlos, a un tipo de vínculo que no se consigue de ninguna otra forma, a una vejez con nietos o a lo que cada una valore.

Renuncia la que viaja, la que asciende y la que se queda en casa. Renuncia también el padre, que en el tuit no aparece, como si los hombres pasaran por la crianza sin perder una hora de sueño, ni una oportunidad profesional.

La libertad no consiste en no renunciar a nada, cosa imposible, sino en elegir a qué se renuncia. Quien llama anulación a una renuncia elegida confunde la libertad con la gratuidad.

Según el INE, la edad media de la maternidad llegó a 32,6 años en 2024 y el número medio de hijos por mujer bajó a 1,10

Y ahora, como prometí, vamos a por el tema de la esclavitud. El esclavo no elegía nada. Lo obligaban la fuerza, el látigo y una ley que lo consideraba propiedad de otro.

Comparar eso con la presión social que pueda sentir hoy una mujer en España es un anacronismo, y además bastante ofensivo para quienes fueron esclavos de verdad. Es probable que la maternidad no haya sido nunca tan elegida como ahora.

Las mujeres deciden si tienen hijos y cuándo, y cada vez lo deciden más tarde: según el INE, la edad media a la maternidad llegó a 32,6 años en 2024 y el número medio de hijos por mujer bajó a 1,10. Si la sociedad presiona, hay que reconocer que lo hace con muy poco éxito.

Entonces, ¿por qué aplaudimos la renuncia? Hume dio una respuesta muy sensata. En el Tratado de la naturaleza humana observa que solemos preferir lo próximo a lo remoto, aunque sepamos que lo remoto vale más, y que es, en buena parte, gracias a nuestras instituciones que se corrige esa flaqueza.

El aplauso a quien ahorra, a quien estudia o a quien cría a sus hijos es una de esas muletas, porque nos ayuda a hacer lo que sabemos que nos conviene como especie, si lo pensamos en frío. Tampoco hay que caer en el extremo contrario.

Renunciar no tiene mérito en sí mismo, y el puritano que se priva por el gusto de privarse no está invirtiendo en nada. El valor de una renuncia depende del horizonte al que apunta, de que uno estime más lo que espera que lo que deja. Y, lamentablemente, ese horizonte es lo que se está perdiendo.

¿Quién es responsable de arrebatar el futuro a nuestra sociedad? ¿De que los jóvenes no puedan pensar en crear un hogar con unos sueldos precarios? Pues eso.

Edmund Burke definía la sociedad como un contrato entre los vivos, los muertos y los que están por nacer. Que nosotros no vayamos a ver el largo plazo no significa que no vaya a llegar. Lo vivirán otros, y una sociedad que solo sabe pensar en el corto plazo, que llama esclavitud a cualquier sacrificio y amor propio a cualquier capricho, está incumpliendo la tercera parte del contrato.

Lo más curioso es que los datos desmienten el tuit justo en lo que se presenta como evidente. Según el avance de la Encuesta de Fecundidad 2025 del INE, el 69% de las mujeres de entre 18 y 55 años querría tener al menos dos hijos. El 15,5% no quiere tener ninguno, y está en su derecho, es su renuncia.

Pero el 34,8% de las que ya son madres reconoce haber tenido menos hijos de los que deseaba. Si nuestra sociedad impone hoy alguna renuncia a las mujeres, no parece que sea la maternidad, sino quedarse sin los hijos que querrían haber tenido.