Todos de acuerdo en bajar el precio de la luz, pero nadie vota

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España produce electricidad casi gratis a mediodía y la paga cara por la noche. Los cuatro grandes programas políticos coinciden en cómo arreglarlo, pero nadie lo vota. La salida: cuatro leyes de un solo artículo, votadas una a una, en los primeros cien días.

El miércoles 21 de octubre, a las tres de la tarde, la electricidad se vendió a menos de medio euro el megavatio hora. A las nueve de la noche, a 285 euros. El mismo día, el mismo país, los mismos enchufes. A España no le falta energía: le falta reloj.

Hay algo que ha salido bien y conviene decirlo antes de criticar nada. En el primer semestre de este año el hogar español pagó la luz un 11% más barata que la media europea.

En 2022 la pagaba un 21% más cara. Lo hicieron el sol, el viento y el autoconsumo. Todo lo demás se mide mejor con el BOE en una mano y los titulares en la otra.

Las subastas de renovables prometían 19.540 megavatios entre 2020 y 2025. Se adjudicó un tercio, y la última es de noviembre de 2022. El almacenamiento se ha anunciado cuatro veces desde 2021: una estrategia, un plan, unas ayudas y una orden. Cuatro anuncios y ninguna subasta con fecha.

El hidrógeno lleva más de 2.800 millones en ayudas y ninguna cifra oficial de megavatios funcionando. La planificación de la red, que es el calendario de las subestaciones y las líneas, sigue sin aprobar y la vigente caduca este año.

Y la ley europea del mercado eléctrico, que debía estar en vigor en enero de 2025, no tiene ni anteproyecto. No es un juicio sobre un Gobierno: son dos legislaturas.

El apagón del 28 de abril de 2025 dejó una lección escrita por el panel europeo. Faltaron centrales que sujetaran la tensión de la red, y no hacerlo salía gratis.

Una batería no es una política energética; es un parche. Pero es el parche que guarda el sol de las tres para la cena de las nueve. Es seguridad de suministro, no el centro de nada.

Lo raro no es el diagnóstico. Lo raro es que los cuatro grandes programas coinciden en casi todo el remedio: reforzar la red, rehabilitar viviendas, bajar el IVA de la luz y simplificar el bono social.

También en dar reglas estables a las fábricas que más luz consumen y en pagar por tener centrales listas para cuando no hay sol ni viento. Discrepan en la nuclear, en Red Eléctrica y en los impuestos a las eléctricas.

Los dos primeros partidos sumaban 258 escaños en el Congreso recién disuelto: mayoría absoluta para todo lo que comparten.

Y ese Congreso tumbó cinco decretos-ley con energía dentro en trece meses, tres de ellos por lo que llevaban al lado: vivienda, pensiones, incentivos. El bono social cayó dos veces en 2026 por viajar con medidas de vivienda. Todos de acuerdo, nadie vota.

La explicación está en la Constitución, no en la ideología. La Constitución obliga a votar un decreto-ley entero, en treinta días. Quien rechaza la medida de vivienda tumba también la de energía.

Y el Reglamento del Congreso permite desde 1982 aprobar un texto sencillo con un solo debate y una sola votación.

Mi propuesta es aburrida y por eso puede funcionar. Cuatro leyes, cuatro votaciones, cien días. En la primera semana, una ley por cada medida que esté en los cuatro programas, de un solo artículo, votadas una a una.

Una ley de un solo artículo no tiene dónde esconder una pensión. Quien vote que no, vota contra eso y lo explica. Y quien se oponga al Gobierno en todo lo demás puede votar que sí.

Una ley para que el descuento de la luz a las familias vulnerables llegue solo, con datos de Hacienda, y lo paguen los Presupuestos y no el recibo.

Otra para que el IVA del 10% de los contratos pequeños sea permanente y no se renueve por decreto cada tres meses.

Otra que dé cinco años de reglas estables a las fábricas que más luz consumen.

Y la ley europea del mercado eléctrico, que da a las pymes contratos a precio fijo con aval público; es más larga, pero viaja sola.

Lo demás no necesita ley y tiene fecha. Semana uno: la planificación de la red al Congreso; en 2015 y 2022 tardó menos de un mes. Cuesta unos 700 millones al año, el 1% del recibo, y no sale de los Presupuestos.

En 2025 arrancar y parar centrales a mano porque la red no da más de sí costó 3.347 millones, casi cinco veces más. Monté una empresa que vivía de pedir conexiones a la red: el punto de conexión tarda más que la obra que alimenta.

Día treinta: publicar cada mes qué fábrica se conecta, quién pierde el permiso y qué línea se construye; cuesta cero. Día cuarenta y cinco: obligar a todas las centrales a sujetar la tensión, con sanción.

Día sesenta: fecha para la primera subasta que pague por tener centrales y baterías listas para cuando no hay sol ni viento. Y otra de renovables que pague más la energía de las nueve que la de las tres.

Día noventa: la primera convocatoria del fondo europeo para rehabilitar las casas del 15,9% de hogares que no pueden calentarlas.

Día cien: la nuclear con un procedimiento y no con un calendario. Lo pide el dueño, lo informa el Consejo de Seguridad Nuclear, lo decide el Gobierno y lo paga quien la opera.

Lo que no haría: tocar el mercado, nacionalizar la red ni frenar las renovables. Nada de eso conecta una fábrica ni levanta una subestación antes de 2030.

España tiene electricidad casi gratis a las tres y a 285 a las nueve, y una red que no la lleva donde hace falta. Todos de acuerdo, nadie vota. El próximo Gobierno no hereda un problema de ideas. Hereda una mayoría. Que la use.

*** Ignacio López Martín es ingeniero industrial y emprendedor en el sector energético. Cofundó Cable Energía, adquirida por Shell en 2022.