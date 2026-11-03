El gran momento de la industria española de Defensa

La industria de defensa española presenta una estructura muy dependiente de un puñado de corporaciones que lideran los grandes contratos. Destacan cinco empresas: Airbus Defence and Space España (aeronáutica y sistemas militares), Navantia (construcción naval militar), Indra (electrónica, radares, mando y control, ciberdefensa), Santa Bárbara Sistemas (vehículos blindados y sistemas terrestres) y ITP Aero (motores aeronáuticos militares).

Sin embargo, el conflicto en Ucrania y el consecuente aumento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB han acelerado el interés de los Estados por desarrollar el sector más allá de los campeones establecidos, ya que se ha demostrado que la innovación rápida de pequeñas empresas puede ser tan relevante como los grandes sistemas convencionales.

Desde ese punto de vista, España dispone de un importante potencial. En los últimos años está emergiendo una red de pequeñas y medianas empresas especializadas que aportan tecnología, ingeniería y componentes: según el registro de proveedores del Ministerio de Defensa el número de pymes en el sector asciende a 543.

Además, se está consolidando un ecosistema de startups de defensa, denominado DefTech, inspirado en modelos de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Estas startups desarrollan soluciones innovadoras en IA aplicada a operaciones militares, análisis de datos, observación terrestre, sistemas autónomos, protección de infraestructuras críticas o seguridad digital.

Muchas de estas compañías exportan y trabajan para organismos internacionales como la OTAN, la Agencia Espacial Europea o gobiernos aliados.

El conflicto en Ucrania y el consecuente aumento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB han acelerado el interés de los Estados por desarrollar el sector más allá de los campeones establecidos

Y cada vez más pequeñas empresas que hasta ahora desarrollaban soluciones para el ámbito civil, empiezan a ver oportunidades de negocio en el mundo de la defensa en nichos especializados como las comunicaciones satelitales, la electrónica de defensa, la simulación y el entrenamiento, la ciberseguridad, las tecnologías espaciales o los sistemas no tripulados.

Si bien el potencial es evidente, su materialización depende, en primer lugar, del diseño de los programas de financiación pública. En 2025 España lanzó 31 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), por un valor total de cerca de 34.000 millones de euros para ejecutarse hasta aproximadamente 2037.

Muchos desarrollos son de uso dual y tienen aplicación también en el ámbito civil, el gran desafío consiste en lograr que el gasto llegue de forma efectiva a las pymes y startups, facilitando su participación directa en los programas estratégicos.

En segundo lugar, la estrategia debe estar diseñada en torno a cadenas productivas que integren las grandes corporaciones y las empresas innovadoras. Los líderes del sector, que obtienen los grandes contratos de defensa, deben desempeñar un papel tractor de muchas startups procedentes de mercados civiles que trasladan a defensa tecnologías ya probadas comercialmente.

De esta manera se aceleraría la incorporación de innovaciones y a la vez, se reducirían los costes. Las pymes y startups de defensa aportan la agilidad y rapidez necesaria para la innovación tecnológica disruptiva que requieren los programas de defensa de gran escala.

En 2025 España lanzó 31 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM), por un valor total de cerca de 34.000 millones de euros para ejecutarse hasta aproximadamente 2037

Aportan componentes, software o subsistemas críticos que posteriormente se integran en plataformas más complejas porque suelen dominar tecnologías muy específicas de las que poseen un profundo conocimiento técnico.

Otra ventaja de concebir la estrategia de defensa en torno a cadenas productivas es que el valor de las pymes de defensa puede estar antes, durante y después de la vida útil inicial de un activo tecnológico -esto es, en la logística, la instalación, el mantenimiento, la reparación, la recuperación, la regeneración y la posterior valorización.

No son sólo proveedores, sino socios para gestionar el ciclo de vida completo de determinados activos tecnológicos.

Algunas pymes del sector se han especializado, además, en la logística inversa y la economía circular aportando autonomía estratégica, resiliencia de la cadena de suministro y extensión de la vida útil de los activos tecnológicos.

Porque la economía circular no debe contemplarse únicamente desde una perspectiva medioambiental. También puede contribuir a construir una cadena de suministro más resiliente, reduciendo la dependencia de determinados suministros y aprovechando durante más tiempo el valor de los activos tecnológicos que ya tenemos.

La economía circular no debe contemplarse únicamente desde una perspectiva medioambiental

Finalmente, es imprescindible abordar los obstáculos al acceso a los contratos, porque cuando los grandes programas llegan a fase de adjudicación las especificaciones técnicas suelen estar cerradas y los principales suministradores ya han sido seleccionados, por lo que resulta difícil incorporar nuevos proveedores.

Esto, unido a los largos procesos de contratación, los elevados requisitos de seguridad y las certificaciones exigentes del sector defensa, limita la entrada de startups innovadoras con recursos limitados.

En suma, la industria de defensa puede convertirse en un pilar crucial del avance industrial y tecnológico de nuestro país. Sin embargo, para convertir la oportunidad en una realidad, no basta con elevar las dotaciones presupuestarias. También conviene reducir la atomización del sector, para que los recursos no se concentren en los campeones nacionales.

El éxito dependerá en buena medida de la capacidad de integrar a las pequeñas empresas innovadoras dentro de la cadena de valor de la defensa, aprovechando su agilidad tecnológica y su capacidad de innovación. Solo así podremos ampliar el ecosistema industrial nacional y construir una cadena de valor más resiliente y menos dependiente del exterior.

Es esta la única vía para lograr la añorada autonomía estratégica y soberanía tecnológica.

*** Mónica Melle Hernández es profesora de Economía de la UCM.