España tiene ahora dos realidades: la política frentista y la economía agridulce.

En política se ha vuelto al "frentismo". Como en 1936 hay dos Españas. La operación de las candidaturas al Senado lo dibuja perfectamente.

Por una parte, primero la izquierda decidió subsumir en el PSOE toda la oferta de la izquierda en el Senado. Por si había alguna duda, el llamado "Frente Amplio" consolida esa oferta unitaria desistiendo en algunas provincias.

Por la otra parte, en respuesta al movimiento electoral del PSOE, PP y VOX han decidido aunar su fuerza en el Senado. Uno y otro se retiran de algunas circunscripciones, mientras PP incorpora como independientes en sus listas "personalidades independientes" facilitadas por VOX.

Como diría Machado a los electores de un bando, el otro le hiela el corazón.

La actual realidad política es frentista, excluyente y casi irreconciliable

Cómo diputado constituyente que fui, reconozco el fracaso de nuestro intento.

Hace casi medio siglo (1977/2026), desde Fraga en AP, hasta Carrillo en el PC, pasando por la UCD de Adolfo Suarez, el PSOE de Felipe Gonzalez y los entonces partidos nacionalistas (que no independentistas) creímos en un proyecto conjunto llamado España. Un proyecto incluyente, democrático y europeo de economía social de mercado.

Sin embargo, hoy descubrimos que cada uno de los dos frente define su proyecto excluyendo al otro.

La actual realidad política es frentista, excluyente y casi irreconciliable.

Lo mismo que en 1936. Es un retroceso del que hay que culpar a todo el arco político. Aunque, si alguien es más responsable, es quien ha estado ocupando el poder más tiempo en los últimos años.

El bloque de la oposición parece apelar a los que han sido favorecidos por esa economía

Uno de estos días en el extranjero escuché TVE y Antena 3. Eran una imagen de ese frentismo. TVE se centró en culpar al bloque del PP/VOX por unificar su oferta en el Senado, sin indicar que antes lo había hecho PSOE y Frente Amplio.

Antena 3 se centró en las algaradas callejeras y la incapacidad del Gobierno de controlarlas e, incluso, su interés por animarlas.

El mundo mediático también responde al frentismo. Lo que pasa es que TVE la pagamos todos los españoles con impuestos, mientras Antena 3 compite desde el sector privado.

Por otra parte, la economía presenta una imagen agridulce.

La última EPA dice que hay más de 22,3 millones de cotizantes a la seguridad social, con un 10,3% de paro y el crecimiento del PIB será sobre el 2,5% para este año. El más alto de los países desarrollados.

Unas cifras agridulces si se añade que la capacidad adquisitiva de la renta per capita no crece y este año la inflación se acerca al 5%.

Además, las infraestructuras se deterioran y los impuestos reducen las rentas de las clases medias. Para ellos comprarse o alquilar una casa en solitario es imposible.

La indigencia real se extiende a mucha población empezando por las rentas inferiores.

El número de familias con todos en el paro aumenta: 781.000 (21.000 más en el último trimestre según la EPA).

Lo curioso es que el Gobierno después de ocho años de mandato apela a sus electores que identifica con la clase media y trabajadora. Precisamente la que está sufriendo los efectos negativos de la economía agridulce.

En contra, el bloque de la oposición parece apelar a los que han sido favorecidos por esa economía, las rentas más altas.

Porque esa economía ha aumentado las diferencias de renta en los últimos años. Los ricos son más ricos y las rentas medias y bajas cada vez tienen menor capacidad adquisitiva.

Es el mundo al revés. Si los electorados hicieran solo un análisis racional, desde el punto de vista económico, las rentas altas deberían votar al Gobierno y el resto a la oposición.

Pero los mensajes electorales están trastocados por el manejo de los medios de comunicación que actúan de intermediarios entre los candidatos y los electores.

El frentismo tiene como consecuencia el enfrentamiento político como en el 36 y en economía la distorsión de los mensajes.

Eso es lo que nos espera en esta precampaña y campaña de este largo y agónico mes de noviembre de 2026.

¿Entrará la racionalidad en las decisiones al meter la papeleta en la urna? Desgraciadamente lo dudo.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.