“El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza” (Marco Aurelio).

El mapa energético mundial ha cambiado de manera radical. Ya no gana el país que produce más barriles de petróleo o más megavatios de electricidad, sino aquel que es capaz de mantener el flujo de energía cuando el sistema entra en crisis.

Los conflictos geopolíticos, los ataques a infraestructuras críticas y los cuellos de botella en el transporte han demostrado que la abundancia de suministro no sirve de nada si las rutas se bloquean o los precios se disparan.

JP Morgan detalla esta nueva realidad en un reciente informe y explica qué países están preparados para resistir los choques internacionales y cuáles han quedado desprotegidos. A continuación, analizamos los gráficos más reveladores del documento para entender cómo se juega esta batalla.

Más del 50% de los expertos globales sitúan a los conflictos geopolíticos como el factor principal que condiciona el sistema energético. De cara a 2030, el segundo mayor riesgo identificado es la falta de inversión en infraestructuras. La seguridad energética ya no es un asunto meramente comercial, sino una prioridad de defensa nacional:

Gráfico. Gustavo Rivero

Esta gráfica cruza el grado de autosuficiencia energética con el peso del sector manufacturero en la economía de cada país. Los países importadores netos sufren un golpe directo en su competitividad cuando los precios de los combustibles suben fuera de sus fronteras.

España aparece clasificada en el cuadrante de países importadores netos de energía (con un ratio de autosuficiencia inferior al 100%) y con un peso industrial moderado en su PIB. Esta posición confirma que España mantiene una dependencia estructural de las importaciones energéticas exteriores, lo que expone su economía a choques de oferta internacionales:

Gráfico Gustavo Rivero

Tras el inicio del conflicto en Irán, el precio del petróleo Brent se disparó un 48% en solo un mes, pasando de unos 73 a 108 dólares por barril. Dado que el mercado petrolero está globalmente interconectado, el impacto golpeó por igual a importadores y exportadores. Demuestra lo vulnerable que es el mundo cuando se amenaza el tránsito por puntos clave como el estrecho de Ormuz:

Gráfico Gustavo Rivero

A diferencia del petróleo, el gas natural viaja en gran medida por gasoductos o buques metaneros (GNL), lo que crea mercados regionales. Cuando se cerraron las rutas de Oriente Medio, los precios del gas en Europa y Asia se dispararon. Sin embargo, en Estados Unidos (Henry Hub), los precios se mantuvieron estables y muy bajos. Producir gas masivamente en suelo propio protege los precios internos de las turbulencias exteriores:

Gráfico Gustavo Rivero

Europa redujo drásticamente su dependencia del gas ruso por tubería y lo sustituyó principalmente por gas natural licuado (GNL) de EEUU y por gasoductos desde Noruega. Aunque la UE diversificó su oferta, simplemente cambió un riesgo geográfico por otro, quedando ahora expuesta a la competencia global por cargamentos de GNL marítimo:

Gráfico Gustavo Rivero

China acumuló de forma previa alrededor de 1.400 millones de barriles en reservas estratégicas de crudo (equivalente a entre tres y cuatro meses de consumo). Al estallar la crisis, China redujo de forma drástica sus importaciones marítimas y echó mano de sus reservas internas, amortiguando el impacto del choque de precios en su economía doméstica:

Gráfico Gustavo Rivero

En las últimas dos décadas, Estados Unidos pasó de ser un importador masivo de petróleo a convertirse en exportador neto gracias al desarrollo de sus recursos. En 2025, sólo el 8% de sus importaciones de crudo procedían de Oriente Medio. Esta posición le otorga un blindaje físico del suministro que muy pocos países poseen:

Gráfico Gustavo Rivero

Las reservas estratégicas de petróleo de EEUU cayeron a sus niveles más bajos desde la década de 1980 tras continuas liberaciones para contener los precios. Las reservas de emergencia son un salvavidas temporal para ganar tiempo, no una solución permanente. Rellenarlas llevará años y costará decenas de miles de millones de dólares:

Gráfico Gustavo Rivero

No existe una solución única para protegerse de un choque global, sino diferentes arquitecturas de resistencia. La reciente crisis internacional ha puesto a prueba tres modelos nacionales paradigmáticos que muestran cómo amortiguar el impacto:

1) El modelo chino (flexibilidad y amortiguación): China demostró que un gran importador neto puede resistir si combina reservas estratégicas masivas, una acelerada electrificación del transporte que desplaza la demanda de crudo y la capacidad técnica de alternar combustibles (fuel switching) hacia fuentes locales.

2) El modelo americano (autosuficiencia y blindaje hemisférico): basado en la enorme producción doméstica de hidrocarburos y en cadenas de suministro regionales seguras con Canadá y México. Aunque la naturaleza global del petróleo no le evitó un repunte de precios en las gasolineras, la abundancia de gas local mantuvo sus costes energéticos industriales aislados del caos en Europa y Asia.

3) El modelo noruego (aislamiento hidroeléctrico): un sistema donde el 98% de la electricidad es renovable (89% hidroeléctrica respaldada por embalses) y el hogar/transporte está masivamente electrificado. Noruega absorbió la crisis mundial no como una amenaza al suministro físico, sino como una fortaleza fiscal.

En definitiva, la carrera energética del siglo XXI ya no la gana el país que extrae más barriles, sino aquel que construye el sistema más flexible y con más opciones de respuesta:

Gráfico Gustavo Rivero

Bernardo Houssay, premio nobel argentino de Medicina, decía que “La ciencia no es sólo una herramienta de conocimiento, es el instrumento de la independencia de los pueblos”.