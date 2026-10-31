El ahorro: el gran malentendido español

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Hoy, 31 de octubre, celebramos el Día Mundial del Ahorro. Pero ahorrar no es lo mismo que enriquecerse. Y confundir ambas cosas está costando poder adquisitivo a millones de familias españolas. España tiene un problema que rara vez ocupa el centro del debate económico: sabemos que debemos ahorrar, pero no siempre sabemos qué hacer con ese ahorro.

Durante generaciones, hemos aprendido que guardar dinero es sinónimo de prudencia, estabilidad y seguridad. Sin embargo, en una economía marcada por la inflación, conservar el dinero no significa necesariamente conservar su valor.

Las cifras son elocuentes. En septiembre de 2026, la inflación española alcanzó el 4,9%, su nivel más elevado desde febrero de 2023.

Mientras tanto, según el Banco de España, la remuneración media de los depósitos bancarios a la vista se situaba en apenas el 0,16% en agosto. Incluso los nuevos depósitos a plazo ofrecían una media del 2,02%, muy por debajo del incremento de los precios.

La diferencia no es una cuestión menor. Una persona con 10.000 euros depositados en una cuenta remunerada al 0,16% obtendría apenas 16 euros de intereses en un año.

El ladrón de nuestros ahorros ya no necesita entrar en casa: se llama inflación

Si los precios aumentasen un 4,9% durante ese mismo periodo, necesitaría 490 euros adicionales para adquirir la misma cesta de bienes y servicios. Es decir, perdería aproximadamente 452 euros de poder adquisitivo real, pese a tener más dinero en su cuenta.

Y todo ello antes de considerar posibles impuestos sobre los intereses. Durante siglos, el ahorro ha sido considerado una virtud. La famosa fábula de la cigarra y la hormiga nos enseñó que quien guarda durante el verano puede afrontar el invierno.

En 1924, durante un congreso internacional celebrado en Milán, se instituyó el Día Mundial del Ahorro para promover precisamente esa cultura de previsión y responsabilidad económica. Pero existe una diferencia fundamental: la hormiga almacenaba alimentos, no dinero expuesto a la inflación.

Hoy podemos tener más euros en nuestra cuenta bancaria y, al mismo tiempo, ser más pobres en términos reales. El ladrón de nuestros ahorros ya no necesita entrar en casa: se llama inflación. Y, sin embargo, los españoles seguimos ahorrando cantidades significativas.

Según el INE, la tasa de ahorro de los hogares alcanzó el 12% de la renta disponible durante 2025. En el segundo trimestre de 2026 llegó al 18,7%, frente al 19,9% del mismo trimestre del año anterior. Una parte importante de esos recursos continúa destinada a productos bancarios tradicionales, especialmente cuentas y depósitos.

El Día Mundial del Ahorro debería servir para impulsar ese cambio de mentalidad

No se trata de cuestionar la importancia del ahorro. Disponer de un colchón de emergencia es esencial para afrontar imprevistos, protegerse frente a una pérdida de ingresos o evitar el endeudamiento. La liquidez tiene un valor propio y no todo el patrimonio debe estar invertido.

El problema aparece cuando convertimos la prudencia en una estrategia financiera para toda la vida. Hemos aprendido a separar una parte de nuestros ingresos, pero no necesariamente a distinguir entre el dinero que necesitamos mañana y el que queremos utilizar dentro de diez, veinte o treinta años. Para este último, mantener el capital permanentemente inmovilizado puede ser tan perjudicial como asumir riesgos excesivos.

Algo, sin embargo, está empezando a cambiar. Según la CNMV, el patrimonio de los fondos de inversión españoles alcanzó casi 459.000 millones de euros al cierre de 2025, un crecimiento del 13% en un año.

Las suscripciones netas sumaron 33.000 millones de euros y el número de inversores contabilizados por las gestoras alcanzó los 5,7 millones, aunque esta cifra puede incluir duplicidades entre entidades. Y son precisamente las generaciones más jóvenes las que están impulsando parte de este cambio.

Según BlackRock, el porcentaje de españoles de entre 25 y 34 años que invierten pasó del 27% al 32% entre 2022 y 2024, un crecimiento del 17%, muy superior al de los mayores de 45 años.

Una generación especialmente golpeada por el encarecimiento de la vivienda y con crecientes dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas. Conscientes de que su futuro financiero dependerá cada vez más de sus propias decisiones, los jóvenes empiezan a ser más hormigas y menos cigarras.

Estos datos reflejan un interés creciente por buscar alternativas al ahorro tradicional. Sin embargo, también muestran que el cambio cultural debe ir más allá de trasladar el dinero de una cuenta a otro producto. Es necesario comprender dónde se invierte, cuánto cuesta, qué riesgos se asumen y qué horizonte temporal tiene cada decisión. Porque invertir no es una promesa de rentabilidad.

Los mercados fluctúan, existen riesgos y es posible perder parte o la totalidad del capital invertido. Pero no invertir tampoco está exento de riesgos: cuando la inflación supera la remuneración obtenida, el poder adquisitivo disminuye, aunque el saldo de la cuenta permanezca intacto. La verdadera pregunta no debería ser ¿ahorrar o invertir?, sino ¿para qué estamos ahorrando y cuándo necesitaremos ese dinero?.

Un fondo de emergencia, la entrada de una vivienda y la jubilación no requieren la misma estrategia. La diferencia entre ellos es precisamente lo que debería enseñar la educación financiera. El Día Mundial del Ahorro debería servir para impulsar ese cambio de mentalidad.

Deberíamos acostumbrarnos a hablar de rentabilidad real, descontando la inflación, y no solo de intereses nominales. A prestar tanta atención a las comisiones como a los rendimientos.

Y a enseñar desde edades tempranas que el tiempo, la diversificación y el interés compuesto pueden desempeñar un papel decisivo en la construcción de patrimonio a largo plazo. Ahorrar fue durante mucho tiempo el primer paso hacia la independencia económica. Debe seguir siéndolo.

Pero, en el siglo XXI y en la España de hoy en día, guardar dinero ya no basta para proteger nuestro futuro. Porque el objetivo nunca debería ser simplemente tener más euros, sino conseguir que nuestros ahorros conserven y, cuando sea posible, aumenten su capacidad para construir el futuro que queremos para nosotros y nuestros hijos.

*** Pablo López, Country Manager de Trade Republic.