El deterioro sistemático de la red ferroviaria española es una manifestación inequívoca de la degradación institucional y presupuestaria de la administración pública.

Frente al repunte de la siniestralidad y a la proliferación de incidencias operativas que afectan tanto a la alta velocidad como a la red convencional, la retórica gubernamental tiende de forma recurrente a desviar la responsabilidad hacia dos chivos expiatorios habituales: el presunto fallo humano como causa aislada y la apertura del mercado ferroviario a la competencia privada.

Esa argumentación carece de rigor analítico y de sostenibilidad empírica. Atribuir la vulnerabilidad del sistema al factor humano ignora que la función primordial de cualquier política de la seguridad ferroviaria —sistemas de señalización avanzada, respuesta de frenado automático y mantenimiento predictivo— es precisamente amortiguar y neutralizar los errores humanos.

Cuando la infraestructura o el equipamiento fallan de manera recurrente, la causa profunda no radica en la imperfección de los operadores, sino en la erosión progresiva de las salvaguardas materiales que garantizan la viabilidad operativa del conjunto del sistema.

Por su parte, criminalizar la liberalización del transporte de pasajeros constituye una tergiversación conceptual de primer orden. La entrada de operadores alternativos no ha alterado en lo más mínimo la titularidad ni la gestión de la infraestructura subyacente.

La red de vías, los sistemas de electrificación, la señalización y el control del tráfico continúan bajo el monopolio estatal a cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Los nuevos operadores privados pagan cánones por el uso de la red y aportan un volumen de demanda que optimiza el empleo de los activos, pero no asumen las tareas de conservación ni de renovación.

La degradación física del trazado no responde, por lo tanto, al libre mercado, sino a las deficiencias de gestión por parte del monopolista estatal.

Los datos respaldan esa afirmación de manera clara y consistente. De entrada, el gasto total destinado al mantenimiento de la red ferroviaria, una vez ajustado por la inflación y por la expansión física del sistema ha experimentado un descenso del 25% desde el año 2018.

El gasto en mantenimiento representa únicamente en torno al 16% del gasto total en infraestructura ferroviaria en España

La aparente estabilidad o incluso el aumento de las cifras nominales son pues una ficción contable. El desembolso nominal realizado por el Gobierno ha pasado de aproximadamente 726 millones de euros en 2018 a unos 1.120 millones en 2025, pero ese incremento resulta insuficiente una vez se introducen las correcciones señaladas.

A esta erosión real del gasto se suma una asimetría presupuestaria estructural de gran calado. El gasto en mantenimiento representa únicamente en torno al 16% del gasto total en infraestructura ferroviaria en España, dedicándose el 84% restante al despliegue de nueva obra civil.

Se ha primado históricamente la inauguración de nuevos trazados por su rendimiento político frente al sostenimiento y conservación de los activos existentes.

Esta desproporción no es anecdótica: responde a una lógica de incentivos perversos en la que el beneficio político de cortar una cinta supera con creces el de mantener en condiciones óptimas una infraestructura ya construida.

A esa distorsión se añade la ineficiencia en la gestión administrativa. De forma sistemática, ADIF ha dejado de ejecutar porcentajes significativos de las partidas presupuestarias originalmente asignadas al mantenimiento de ADIF en el periodo 2018–2025 se situaría alrededor del 84%–85%.

Esto ha lastrado de manera acumulativa la renovación oportuna de vía, señalización y sistemas de seguridad.

El deterioro progresivo de los márgenes de seguridad operativa queda patente al analizar la evolución de la Alta Velocidad. Mientras el volumen de viajeros en esas líneas se ha incrementado en torno al 100% en la última década —pasando de aproximadamente 22 millones de usuarios antes de la liberalización a 44,5 millones en 2025— como consecuencia del aumento de la oferta y de la competencia tarifaria, el gasto en su mantenimiento, medido en términos reales por unidad de tráfico o de intensidad de uso, ha experimentado una caída significativa, en el entorno del 27,5%.

Un sistema sometido a una intensidad de uso mucho mayor con un volumen de recursos por unidad de tráfico decreciente se encamina inevitablemente hacia el desgaste acelerado de la infraestructura, el deterioro del material y el consecuente incremento del riesgo sistémico.

La posición relativa de España dentro de la Unión Europea evidencia de forma nítida el carácter crónico de este déficit de inversión. El gasto en inversión y conservación ferroviaria por cada 1.000 kilómetros de vía en España se sitúa un 37% por debajo de la media comunitaria. Para converger con el estándar europeo y situar la calidad y resistencia de la red al nivel medio de los países miembros, España requeriría incrementar su gasto en mantenimiento en un 77%.

Esta brecha no es coyuntural: se arrastra desde hace años y se ha agravado a medida que la red se ha expandido y el tráfico se ha intensificado sin un aumento proporcional de los recursos dedicados a su conservación.

Proyectar la culpa de los accidentes a fallos humanos o a la entrada de operadores privados en el mercado es una falacia. Los problemas de la red ferroviaria española son un ejemplo paradigmático de Fallo de Estado, consecuencia directa de una política de infraestructuras presupuestariamente desequilibrada, con infrainversión en conservación y lastrada por la incapacidad de ejecución de la administración pública.

Mientras esta situación no se corrija el sistema seguirá erosionando sus márgenes de seguridad y fiabilidad.