Cuando los problemas de la IA llegan a Dirección: el caso PHP y el Proyecto Lightwell

Lo acaba de decir Sam Altman en Las Vegas: "Estoy en shock ante la cantidad de vulnerabilidades que está descubriendo la IA". Eliminarlas, dice, va a ser un esfuerzo titánico. Y si lo dice el promotor de todo esto es que la cosa no es ninguna broma.

Los constantes avances en inteligencia artificial están poniendo al descubierto una realidad que nadie sospechaba, o no al menos a esta escala: que gran parte de nuestro universo digital está mal construido.

La capacidad de encontrar fallos en los distintos sistemas informáticos que sustentan nuestra sociedad es desorbitada. Errores que han estado ocultos durante años, que han superado cientos de auditorías, pero que realmente existían.

De revelarse, y caer en manos de ciberdelincuentes, pueden poner en serios aprietos a muchísimas empresas y no menos organizaciones, muchas de ellas de interés estratégico.

Para evitarlo, la IA debe ser nuestro mejor aliado. Clay Magouryk, Co-CEO de Oracle desde septiembre de 2025, también se ha expresado en esta línea. "La IA nos está ayudando a descubrir todos los problemas de seguridad que se han ido acumulando a lo largo de los últimos 50 años.

IBM y Red Hat han utilizado agentes de IA para buscar vulnerabilidades en software de código abierto

Me alegro de que podamos descubrirlos hoy, en lugar de tener que esperar a que algún hacker novato nos lo haga saber", ha dicho, en conversación con Altman.

Y ambos tienen razón. La inteligencia artificial no está creando el problema. Más bien al contrario, es la solución. La única herramienta que nos va a permitir revisar los cimientos de nuestra sociedad digital.

Y, al igual que ocurre con las casas o con los coches pasado cierto tiempo, nuestras herramientas digitales, con el tiempo, empiezan a fallar. Solo que lo hacen a una mayor velocidad.

Encontrar e identificar estos fallos antes de que se hagan críticos es ahora la misión de la inteligencia artificial. Iluminar las grietas de nuestro universo digital. Algunos ya se han puesto a ello. IBM y Red Hat han utilizado agentes de IA para buscar vulnerabilidades en software de código abierto, y ya han encontrado más de 400 que no se conocían hasta ahora. Los fallos afectan a bibliotecas de Java bastante utilizadas.

¿Cuál es el valor de la prevención? ¿Cuánto dinero vale evitar que esas 400 vulnerabilidades lleguen a explotar? Es difícil calcularlo, pero el daño que pueden hacer estos ataques es relevante, como demuestra el reciente caso de PHP, que ha puesto en peligro hasta el 70 % de las páginas web del planeta.

Frenar la IA no sirve para nada. El reto es asegurarse de que la empresa puede escalarla sin perder el control

PHP es un lenguaje de scripting de código abierto y ampliamente utilizado en el lado del servidor que sustenta sitios web como WordPress -que da servicio al 43% de la web- así como Mailchimp, Drupal, Magento, Laravel y partes de Slack y Zoom.

Y no solo afecta a la web. También está integrado en aparatos, dispositivos de red, interfaces de gestión y otros productos de proveedores en los que es posible que los administradores no puedan actualizar PHP directamente.

Prevención: la IA como aliado

Más allá de este incidente, lo cierto es que los incidentes causados por la IA están alcanzando cotas insospechadas hace solo unos meses. Un estudio de IBM revela que el 82% de los ejecutivos encuestados en España afirma que algún incidente relacionado con la IA ha llegado al consejo de administración o al comité ejecutivo durante los últimos doce meses.

Y eso no afecta únicamente a la herramienta, sino también a la reputación, a la responsabilidad y, también, a la creación de valor dentro de la propia compañía.

Frenar la IA no sirve para nada. El reto es asegurarse de que la empresa puede escalarla sin perder el control. Para eso, esta tecnología debe convertirse en el mejor aliado para anticipar cualquier programa de seguridad. De eso se encarga precisamente el proyecto Lightwell.

Una inversión millonaria que tiene como objetivo iluminar esos rincones internos del código donde nadie mira nunca. Más del 90 % de las grandes empresas del mundo dependen hoy de componentes de código abierto que nadie mantiene de forma sistemática. Infraestructura crítica sin propietario.

Cuando aparece un fallo grave en una de esas librerías, miles de organizaciones quedan expuestas simultáneamente, sin que exista un responsable claro que lo repare a la velocidad necesaria.

En arquitectura, un lightwell es un hueco vertical que se abre en el centro de un edificio para que la luz natural llegue hasta las plantas o las habitaciones interiores que de otro modo quedarían siempre a oscuras.

Una técnica que ya usaban egipcios y romanos y que, en nuestra sociedad digital, se antoja como imprescindible para descubrir, gracias a la IA, los posibles fallos antes de que ocurran. Impulsar esa labor es hoy una de nuestras prioridades, y debe seguir siéndolo. Nos va mucho en ello.

*** Alicia Richart es Socia en IBM Consulting.