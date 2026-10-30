La violencia callejera, que se está instalando en la precampaña electoral no es gratis.

Le va a costar una pasta a los comercios que ven cómo sus locales son asaltados. El otro día en Barcelona se pueden haber destruido cerca de cientos de miles de euros. Sólo en mobiliario urbano 36.000 euros que hay que reponer. Luego hay que limpiar las calles y los comercios tardan en recuperar su normal tráfico comercial

Además, el coste de horas extraordinarias y material de las fuerzas antidisturbios, que se puede calcular en unos 100.000 euros.

Todos ellos podríamos incluirlos en los costes directos.

Ahora bien, como ocurre muchas veces los costes indirectos son tan o más importantes.

La justicia está en la proporcionalidad del uso del poder represivo

Los costes indirectos económicos más importantes se refieren a la imagen de inestabilidad que ofrece el país. Sobre todo si el país es receptor de turismo.

Lo vimos cuando las "primaveras árabes" del norte de África y Oriente Medio. Incluso Turquía, que estaba al margen, sufrió un descenso de visitantes. Mientras que los países turísticos del sur de Europa tuvieron un ascenso.

Es posible que las manifestaciones y el movimiento de los últimos días se puedan digerir con poca pérdida de visitantes en España. Pero de mantenerse la agitación, poco a poco, los visitantes de zonas como Barcelona o Madrid empezarán a pensarse si vienen. No es el turismo de playa, pero si el cultural y urbano que deja mucho dinero.

El gasto por persona de un viaje suele ser de 1.500 euros en la ciudad. Al que hay que añadir el del transporte. Si 10.000 personas dejasen de venir, algo insignificante, pero probable, sería de 15 millones más el transporte. 100.000, 150 millones de euros, ...

El sector del turismo, hostelería, hoteles, ... es el más perjudicado. Desde el camarero, a los CEOs de las empresas turísticas, pasando por el resto de empleados y directivos, deberían clamar para pedir al gobierno de turno que encaucen las manifestaciones.

No se trata de impedir el derecho a la libre manifestación. Se trata de ordenarlo para que los violentos sean expulsados del juego por antidemocráticos.

En ese sentido, siguiendo la teoría de "los cristales rotos" de la seguridad ciudadana, si no se cuida de lo pequeño, de las primeras manifestaciones violentas, de los que las incitan, al final se crea la sensación de impunidad, de que nada está prohibido.

Para que las fuerzas de orden público tengan autoridad, deben cumplir con las tres condiciones del uso del poder: justo, útil y oportuno.

La justicia está en la proporcionalidad del uso del poder represivo. Si no es proporcional no es justo. Por eso los jueces juzgan si el empleo de la violencia legal de los cuerpos de seguridad ha sido proporcional.

La utilidad del uso del poder coercitivo consiste en que consiga encauzar la manifestación sin provocar violencia y, a la vez, reprendiendo cuando es necesario.

La oportunidad consiste en aplicar la violencia legal cuando se debe hacer. No aplicarla, por miedo, desidia o intereses de otro tipo (por ejemplo, políticos) acaba destruyendo la credibilidad de las fuerzas de orden público y, en consecuencia, la autoridad de quienes la dirigen.

Podemos preguntarnos si se ha cumplido con estas condiciones en las últimas manifestaciones de violencia callejera.

La respuesta es : NO.

Es NO, teniendo en cuenta que es violencia la ocupación de la calle indiscriminada y permanente, sin autorización administrativa, y en contra de intereses de otros, como los comercios.

Es NO, cuando hay una llamada a la violencia vandálica por redes sociales y se sabe que se producirán altercados, sin preparar las medidas de seguridad adecuadas en Barcelona.

Es NO cuando los policías de fronteras no han podido suspender una invasión en Ceuta que era previsible y se ha permitido la entrada ilegal de miles de migrantes.

Es NO, ...

Y todo ello lleva consigo unos costes económicos que, o se pagan por los afectados directos, o por toda la ciudadanía a través de los impuestos.

Por todo ello la dimisión de los máximos responsables es la respuesta más inmediata.

Pero en este país la palabra dimisión no se pronuncia por responsables del orden público, salvo que sea por despecho; por no haber sido incorporado a una lista electoral.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.