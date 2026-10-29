En unos momentos en que las reclamaciones respecto a las condiciones de alumnos y profesorado están en las calles, y se confunden con grupos organizados de extrema izquierda o sin filiación política que saquean e incendian las ciudades, me voy a permitir hacer una reflexión respecto a la educación universitaria.

A mediados del siglo XII, Federico Barbarroja concedió uno de los primeros privilegios universitarios de Europa, la Authentica Habita.

Su objetivo era proteger a los estudiantes que viajaban para estudiar, sobre todo a Bolonia, de los abusos de las autoridades locales, de manera que no pudieran ser detenidos por las deudas de un compatriota y que respondieran ante sus maestros, y no ante cualquier señor con ganas de cobrar.

La universidad nació así, como una comunidad de forasteros que necesitaba protección frente al poder, no frente a los forasteros. Conviene recordarlo ahora que la Fundación Robert Schuman acaba de publicar un informe que invierte los términos.

Su autor, André Gattolin, fue ponente de la misión del Senado francés sobre injerencias extranjeras en el mundo académico. Su tesis es que Europa se ha convertido en el principal objetivo mundial de las injerencias contra la investigación y la enseñanza superior.

Uno no necesita mucha imaginación para deducir qué tendría que vigilar una contrainteligencia académica eficaz

El primer problema de su artículo es que él mismo reconoce que no existe una definición oficial de “injerencia”, ni ningún estudio internacional de referencia sobre el asunto.

Aun así, clasifica a los países europeos por intensidad de los ataques sufridos (España aparece en el tercer grupo, el de los recién llegados a la diana) sin aportar una sola cifra que permita comprobar el ranking.

El problema de fondo, sin embargo, es otro. Gattolin distingue entre injerencias extractivas, que buscan apropiarse de conocimiento sensible, y cognitivas o ideológicas, que buscan influir en el debate público a través de las ciencias sociales.

La primera categoría describe algo real y bastante antiguo, el espionaje, para el que ya existen patentes, cláusulas de confidencialidad, controles de exportación de tecnologías de doble uso y una recomendación europea sobre seguridad en la investigación.

Pero Gattolin no explica por qué todo eso no basta. La segunda categoría es la que debería preocuparnos. En el mismo párrafo coloca el robo de un saber científico y la "introducción deliberada de un sesgo en la enseñanza de una disciplina".

Lo primero es un delito. Lo segundo, en el peor de los casos, es mala docencia, y en el mejor, una escuela de pensamiento que a alguien no le gusta. Al juntarlos, el sesgo hereda la gravedad del robo.

Y la cosa empeora cuando el informe explica qué facilita esas operaciones. Como no podía ser de otro modo, habla de la gran libertad de expresión y el fuerte espíritu crítico de las universidades occidentales. Es decir, lo que define a la universidad pasa a ser su punto débil.

El texto describe, además, la desconfianza de los académicos hacia el poder político casi como un inconveniente, y advierte que estas injerencias se apoyan en la confianza entre colegas y en relaciones personales que duran años.

Uno no necesita mucha imaginación para deducir qué tendría que vigilar una contrainteligencia académica eficaz. ¿Quién decidiría qué es un relato tendencioso en una facultad de historia o de economía? ¿Un servicio de inteligencia? ¿Un comité ministerial?

Sería injusto negar que hay casos reales. Varios países europeos, Suecia entre los primeros, cerraron sus Institutos Confucio por las condiciones que imponían sobre lo que se podía enseñar.

Human Rights Watch documentó en Australia cómo estudiantes chinos vigilaban a compañeros y profesores e informaban a su gobierno, lo que generaba autocensura en las aulas. Pero ¿qué tienen en común esos casos? Que ninguno consiste en difundir ideas, todos consisten en presionar a personas.

Ahí está la línea que una sociedad abierta debe trazar. La universidad tiene que defenderse de la coerción, no del contenido. Que un régimen detestable intente convencernos de algo forma parte del juego; que intimide a un estudiante o condicione una financiación a lo que no se puede decir, no.

Lo mismo vale para el dinero. Gattolin tiene razón en que muchas universidades, ahogadas por el déficit, aceptan financiación extranjera con condiciones poco presentables. La respuesta no pasa por demonizar la inversión extranjera, que forma parte de la misma apertura que hace grande a la universidad europea.

Pasa por publicar quién financia, cuánto y con qué condiciones, y considerar inaceptable cualquier cláusula que limite la libertad de cátedra mientras se aplica un escrutinio mayor al dinero procedente de regímenes no democráticos, que tienen más medios para presionar a sus nacionales y menos contrapesos internos.

El informe presenta como factores de riesgo el número de estudiantes extraeuropeos, las matrículas baratas y la competencia entre universidades. Yo lo veo al revés. Mientras otros países endurecen sus visados, Europa tiene la oportunidad de atraer el talento que ellos expulsan.

Y la competencia entre centros, que el autor lee como fragmentación, es un procedimiento de descubrimiento, por decirlo con Hayek, que ningún coordinador central podría sustituir.

Hay una ironía en el propio texto, el grupo de países donde las injerencias cognitivas son más intensas es el de los gobiernos que controlan su universidad. Así que la centralización no protege, facilita la captura.

La propia Comisión resume su política de ciencia abierta con una fórmula bastante sensata: tan abierta como sea posible, tan cerrada como sea necesario. Si invertimos el orden, quizá nos protejamos de alguna injerencia, pero primero hay que tener I+D que proteger y ese no es el camino