Rehabilitar lo construido: una política de país

La situación del mercado inmobiliario español está en el centro de la conversación pública. Los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre se verán fuertemente influidos por las propuestas que los principales partidos articulen alrededor de la vivienda, principal preocupación para los españoles, según el CIS.

La magnitud del problema exige, como bien sabemos, soluciones que se complementen entre sí. Y es cierto que promover nueva vivienda es la forma más directa de crear oferta, pero hay más opciones.

España necesita más viviendas y necesita aprovechar mejor las que ya tiene. Las licencias de obra nueva ayudan a anticipar la oferta futura, pero ofrecen una visión incompleta de nuestra capacidad para responder a las necesidades residenciales.

La rehabilitación merece un lugar central en ese debate: permite mejorar la calidad del parque existente y, en determinadas circunstancias, recuperar inmuebles para su uso como vivienda.

Conviene distinguir ambas contribuciones. Rehabilitar una vivienda ocupada mejora sus prestaciones, pero no aumenta por sí solo la oferta disponible. Sí puede hacerlo recuperar viviendas desocupadas que necesitan obras o transformar edificios compatibles con el uso residencial, tanto para venta como para alquiler.

España cuenta con un parque de unos 27,1 millones de viviendas, según la estimación del Ministerio de Vivienda para 2025

En un mercado donde casi cuatro de cada cinco compraventas corresponden a vivienda usada —el 78,4 % en julio de 2026, según el INE—, cuidar lo construido resulta fundamental.

La dimensión del reto es evidente. España cuenta con un parque de unos 27,1 millones de viviendas, según la estimación del Ministerio de Vivienda para 2025. Los datos de certificación energética de los edificios existentes muestran un claro predominio de las calificaciones bajas.

Aunque esos registros no abarcan todo el parque, reflejan un amplio margen de mejora en aislamiento, instalaciones y consumo. Esa ineficiencia se traduce en facturas más elevadas y dificultades para mantener un confort adecuado, tanto en invierno como en verano.

La rehabilitación también está ganando peso en la agenda europea de vivienda asequible. La Recomendación de la Comisión Europea de 9 de septiembre de 2026 propone priorizar la tramitación de actuaciones de renovación, mejora energética y reconversión de edificios en las zonas de vivienda tensionada.

Es una orientación pertinente para las ciudades españolas: facilitar proyectos viables allí donde la necesidad es mayor, con procedimientos claros y plazos previsibles, preservando las exigencias de seguridad, habitabilidad y calidad urbana.

El Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 contempla tanto la rehabilitación como la recuperación de viviendas vacías para alquiler social o asequible

La actividad tiene ya una dimensión económica considerable. El Boletín especial sobre rehabilitación 2025 del Observatorio de Vivienda y Suelo sitúa el volumen de negocio de la rehabilitación residencial en unos 32.941 millones de euros en 2023, el máximo de la serie recogida.

Ese dato confirma su relevancia, aunque no mide exclusivamente las mejoras energéticas ni permite atribuir todo el crecimiento a las ayudas públicas. La evaluación debe atender también a las actuaciones terminadas, su calidad y los ahorros obtenidos.

El horizonte de transformación responde a un compromiso europeo compartido. La Directiva de eficiencia energética de los edificios establece el objetivo de avanzar hacia un parque inmobiliario de cero emisiones en 2050, tanto residencial como no residencial.

El proyecto del Plan Nacional de Renovación de Edificios desarrolla la hoja de ruta española. Su éxito dependerá de la capacidad de convertir los objetivos en actuaciones financiables y bien ejecutadas, empezando por los edificios con mayores necesidades.

Rehabilitar es mucho más que aislar fachadas. Puede mejorar la accesibilidad, renovar instalaciones, incorporar energías renovables y corregir patologías. La misma lógica se aplica a oficinas, hoteles, universidades, centros sanitarios y edificios públicos.

Prolongar su vida útil puede reducir el consumo de materiales y la generación de residuos frente a demoler y reconstruir. Algunos podrán convertirse en viviendas, siempre que exista demanda y la operación resulte viable desde el punto de vista urbanístico, técnico y económico.

Para ganar escala necesitamos continuidad en la financiación y capacidad para organizar las intervenciones. El Plan Estatal de Vivienda 2026–2030 contempla tanto la rehabilitación como la recuperación de viviendas vacías para alquiler social o asequible.

El desafío es facilitar su aplicación, acompañar a las comunidades de propietarios y evitar que la falta de recursos deje fuera a quienes más necesitan mejorar sus hogares.

La gestión profesional del proyecto resulta decisiva. Cada actuación debe partir de un diagnóstico fiable, evaluar alternativas y definir un presupuesto y un calendario realistas.

Coordinar a propietarios, técnicos, administraciones y constructoras permite anticipar riesgos y controlar costes, plazos y calidad. Ese trabajo debe prolongarse hasta comprobar que las mejoras previstas se cumplen y que el edificio puede mantenerse adecuadamente.

Es ahí donde el project management aporta valor: haciendo ejecutables las decisiones y medibles sus resultados.

España necesita construir y rehabilitar. La obra nueva seguirá siendo imprescindible para ampliar la oferta, mientras que actuar sobre lo existente permitirá vivir y trabajar mejor en nuestras ciudades.

Convertir edificios obsoletos en espacios eficientes, accesibles y útiles exige una política sostenida y una ejecución rigurosa. La rehabilitación debe ocupar ese lugar: el de una política de país.

***José Luis Miró, socio-presidente y fundador de Almar Consulting.