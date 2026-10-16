El gasto turístico extranjero se reactiva frente a la desaceleración del nacional

El turismo extranjero ha vuelto a tomar el relevo como principal motor del gasto turístico en España. Así lo muestran los datos en tiempo real de BBVA Research, elaborados a partir de las compras presenciales con tarjetas de clientes de BBVA y de las operaciones realizadas con tarjetas extranjeras en terminales de punto de venta (TPV) de la entidad.

Entre mayo y agosto de 2026, el gasto con tarjeta de los visitantes internacionales aumentó un 8,8% interanual, frente al 6,2% registrado durante los cuatro primeros meses del año. El renovado dinamismo de la demanda foránea permitió que el gasto turístico total creciera un 5,7%, seis décimas más que en el primer cuatrimestre, mientras el turismo nacional continuó perdiendo velocidad.

Después de un comienzo de año débil, el consumo de los extranjeros comenzó a recuperarse a partir de marzo. Su crecimiento alcanzó el 11% interanual en mayo, se moderó hasta el 5% en junio y volvió a situarse en torno al 10% en julio y agosto.

Este mayor dinamismo podría reflejar, en parte, el impacto de las tensiones geopolíticas, que estarían redirigiendo hacia España algunos flujos turísticos procedentes de destinos competidores percibidos como menos seguros.

Así, durante los cuatro meses analizados, el turismo extranjero explicó la mayor parte del incremento del gasto turístico total y su contribución fue aumentando a medida que avanzaba el verano, llegando a representar el 85% del crecimiento total en agosto.

Después de un comienzo de año débil, el consumo de los extranjeros comenzó a recuperarse a partir de marzo

Uno de los fenómenos más singulares del segundo cuatrimestre fue el impacto del eclipse solar total del 12 de agosto, que puso de manifiesto la capacidad de un acontecimiento excepcional para modificar, aunque sea temporalmente, los flujos turísticos.

En la semana comprendida entre el 10 y el 16 de ese mes, el gasto de los viajeros extranjeros aumentó un 13,8% interanual en el conjunto de España, tres puntos porcentuales más que el crecimiento registrado durante las dos semanas anteriores.

El efecto fue considerablemente mayor en los territorios con mejor visibilidad del fenómeno. En las provincias donde el eclipse alcanzó una cobertura del 100%, las compras presenciales efectuadas con tarjetas extranjeras crecieron un 25,7% interanual, 13,6 puntos porcentuales por encima del avance registrado una semana antes.

El impacto fue especialmente intenso en destinos con un peso turístico relativamente reducido. Soria registró un extraordinario incremento del 220,1% interanual durante la semana del eclipse, seguida de La Rioja, con un 106,2%; Asturias, con un 88,7% y Segovia, con un 83,1%.

Dichos incrementos inusuales evidencian hasta qué punto un evento de estas características puede movilizar visitantes hacia territorios alejados de los destinos turísticos más habituales.

Uno de los fenómenos más singulares del segundo cuatrimestre fue el impacto del eclipse solar total del 12 de agosto

Más allá de este episodio puntual, los datos apuntan a una cierta redistribución territorial del crecimiento turístico durante el segundo cuatrimestre. El gasto extranjero aumentó en todas las comunidades autónomas, aunque Asturias, Cantabria, Galicia y Aragón destacaron por su mayor dinamismo.

En términos de contribución al conjunto del país, la aceleración estuvo impulsada principalmente por Cataluña, los archipiélagos y la Comunitat Valenciana, mientras Madrid mostró cierta moderación.

La evolución del turismo nacional presenta una imagen diferente. El gasto realizado por españoles fuera de su provincia habitual de residencia se incrementó un 2,5% interanual en el segundo cuatrimestre, nueve décimas menos que durante los cuatro meses anteriores. Tras estabilizarse alrededor del 3% entre mayo y julio, el crecimiento volvió a moderarse en agosto, cuando se situó por debajo del 2%.

El encarecimiento de los servicios y la mayor saturación de determinados destinos podrían estar detrás de esta pérdida de dinamismo. Las tarifas de los servicios de transporte de pasajeros han vuelto a crecer con fuerza en 2026, al tiempo que repunta la inflación en alojamiento, restauración y actividades recreativas.

Los paquetes turísticos constituyen la principal excepción, al registrar una cierta moderación de los precios.

El gasto realizado por españoles fuera de su provincia habitual de residencia se incrementó un 2,5% interanual en el segundo cuatrimestre

También entre los viajeros españoles ganan protagonismo algunos destinos de interior. Extremadura, Navarra y Castilla-La Mancha encabezaron el crecimiento del gasto nacional por comunidades autónomas, mientras Baleares fue la única región donde disminuyó.

La desaceleración, no obstante, fue bastante generalizada por destinos, con Cataluña y Andalucía entre las comunidades que más contribuyeron a la pérdida de dinamismo del agregado nacional.

El verano dejó asimismo constancia de la vulnerabilidad de la actividad turística ante acontecimientos inesperados. Los incendios registrados a finales de julio entre las provincias de Ávila, Madrid y Toledo redujeron el gasto turístico en las zonas afectadas.

El impacto fue especialmente acusado en la primera provincia, donde las compras presenciales realizadas por clientes de BBVA cayeron un 24,3% interanual entre el 23 y el 29 de julio. En Madrid no se detectó un impacto significativo, mientras que en Toledo el efecto fue más limitado.

A la vez que moderaban sus desplazamientos dentro del país, los españoles volvieron, sin embargo, a incrementar su gasto turístico en el extranjero. El desembolso realizado fuera de España por clientes de BBVA residentes en el país aumentó un 3,1% interanual entre mayo y agosto, 2,9 puntos porcentuales más que durante el cuatrimestre anterior.

Los españoles volvieron, sin embargo, a incrementar su gasto turístico en el extranjero

El gasto turístico de los españoles en el extranjero vuelve así a crecer por encima del realizado por los viajeros nacionales dentro de España, que avanzó un 2,5%.

Así, en conjunto, el gasto turístico, realizado por visitantes nacionales y extranjeros, mantuvo un crecimiento sólido en prácticamente todo el territorio. Extremadura, Navarra, Asturias y Aragón fueron las comunidades que registraron los mayores avances.

Cataluña, Baleares y Canarias, por su parte, desempeñaron un papel especialmente relevante en la aceleración respecto al primer cuatrimestre y compensaron el menor empuje registrado en Madrid.

Los datos apuntan en definitiva a un sector turístico que mantiene su fortaleza, aunque con cambios en su composición. El visitante internacional gana peso como motor de la actividad, mientras el mercado doméstico se modera.

Al mismo tiempo, el mayor dinamismo de varios destinos de interior y el extraordinario impacto del eclipse muestran la rapidez con la que pueden cambiar los flujos turísticos cuando aparecen nuevos motivos para viajar, ampliando el mapa de destinos capaces de captar una parte del creciente gasto turístico en España.

*** Giancarlo Carta, BBVA Research.