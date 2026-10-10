El VII Simposio del Observatorio de la Sanidad: del análisis al compromiso, de la decisión a la implementación

Ha concluido el VII Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia: cuatro intensos días de trabajo, más de 150 ponentes, y un abordaje de todos los temas que ocupan y preocupan a la sanidad de nuestro país, desde una perspectiva marcada por el lema : 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción'.

No podemos dejar de mencionar el momento histórico en el que se ha celebrado este evento, puesto que la inauguración se produjo con la conexión a las palabras que el presidente del Gobierno dirigía a nuestro país, comunicando la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, un adelanto electoral esperado pero no confirmado hasta ese momento.

Este discurso dio pie a la inauguración del simposio por el presidente de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, en clave de momento histórico.

El lugar de celebración de nuestras jornadas, en la sede de la Organización Médica Colegial, ha sido otro acierto por lo que supone estar en la casa de la profesión médica: nuestro agradecimiento más sincero a su presidente.

En todos los casos hemos tenido ponentes de indudable valor, representantes de todos los agentes del sistema sanitario, que han enfocado y diagnosticado los problemas asociados a la transformación de nuestro sistema de salud, y, siguiendo una vez más el lema de nuestro encuentro, se han formulado propuestas de acción.

El informe de conclusiones será un documento de referencia para que los gestores sanitarios lo utilicen en la toma de decisiones

El objetivo de este simposio nos lleva a confirmar que estamos en un cambio de etapa: ya hemos analizado en profundidad los problemas, ahora viene la acción. Del análisis al compromiso, de las declaraciones a las decisiones, y de las decisiones a la implementación.

Llevamos años identificando los grandes retos del sistema de salud: envejecimiento, cronicidad, atención a la problemática de los profesionales, atracción del talento, sostenibilidad financiera, incorporación de tecnologías, salud pública, innovación, legislación, cooperación público-privada y un largo etcétera, además de autonomía estratégica, en un mundo más que incierto.

Acción significa ser capaces de convertir las propuestas de reformas en acciones concretas. Este era el objetivo y esta es la experiencia vivida en estas jornadas.

Hemos hablado en este simposio, por tanto, de todos los ítems enunciados más arriba y que se concretan en el abordaje de asuntos de gobernanza y reformas, de sostenibilidad y financiación, de profesionales y talento, de innovación, industria, de tecnología, de prevención, de salud pública, de inteligencia artificial, de geopolítica y del paciente, que ya no puede ni debe ser receptor del sistema, sino protagonista.

Cuatro días, cada uno de ellos bajo una premisa dentro del concepto 'Sanidad 2030', y dentro de cada día bloques temáticos que buscan el abordaje de parcelas de conocimiento y soluciones a ser implementadas para alcanzar el objetivo de disponer de un sistema sanitario que, sin romper, sea capaz de evolucionar y transformarse para dar respuesta a los retos identificados.

El Simposio del Observatorio de la Sanidad es, sin duda, el gran encuentro de la salud en nuestro país y referencia obligada para el networking

Una mención obligada es al formato del evento, ágil y dinámico, con representantes de la Administración central, nuestro actual gobierno, desde la responsabilidad política a la más técnica; consejeros y directivos de comunidades autónomas; gestores públicos y privados; personalidades de los partidos en la oposición; colegios profesionales, aseguradoras, grupos hospitalarios, docentes, representantes de la industria biomedica y de la distribución farmacéutica.

Todo ello a través de ponencias magistrales, mesas redondas y también conversaciones a nivel técnico, desgranando problemáticas y aportando soluciones.

El informe de conclusiones de este magno evento supondrá, una vez más, un documento de referencia y de consulta para que los gestores públicos y privados de nuestro sistema de salud lo utilicen como informe de valor para la toma de decisiones con un enfoque estratégico.

Hemos constatado que hemos cubierto los objetivos y hemos cumplido las expectativas de nuestro público objetivo: todo el sistema de salud.

El Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia, totalmente consolidado, es, sin duda, el gran encuentro de la salud en nuestro país y punto de encuentro y referencia obligada, y excepcional oportunidad para el networking.

Nuestra mente se prepara para la octava edición, que será una oportunidad, dentro de un año, para realizar un balance de meses de actividad de un nuevo Gobierno que tomará el testigo del actual y que, sea del signo que sea, tenga la capacidad de aprovechar todo el conocimiento adquirido por los órganos técnicos para retomar todos aquellos temas y normas que ahora han quedado en cartera.

También, diseñar nuevas políticas y estrategias para seguir avanzando en beneficio de un sistema de salud cohesionado, robusto y eficiente, donde la prevención sea el eje central de todos los esfuerzos y que cubra las expectativas de todos los agentes del Sistema, para dar respuesta a todos los retos pendientes y con la mirada siempre puesta en el paciente. Todos somos potenciales usuarios del sistema.

*** Margarita Alfonsel es directora del Observatorio de la Sanidad.