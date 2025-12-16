Cómo pagar menos comisiones en fondos de inversión

Entre las economías avanzadas, España es el país donde los inversores pagan las mayores comisiones en fondos de inversión.

Pagamos aproximadamente el doble. Y seguramente me quedo corto. Si hubiéramos participado en el proceso de reducción de comisiones que se ha producido a nivel global, los españoles nos estaríamos ahorrando más de 5.600 millones de euros al año.

En España hay millones de personas que invierten en fondos de inversión. Una inversión que, conjuntamente, suma un patrimonio de 800.000 millones de euros. Y donde se paga una comisión de gestión media anual del 1,4% sobre dicho patrimonio. Es decir, 11.200 millones de euros al año.

Considerando que fuera de España esa cifra baja al 0,7% anual, es decir, a la mitad del 1,4% que pagan actualmente, los españoles se podrían ahorrar 5.600 millones de euros anuales. De hecho, como veremos a continuación, ya pueden hacerlo,

La magnitud del ahorro se percibe mejor a partir de cierto nivel patrimonial. Si pensamos, por ejemplo, en la cartera de un inversor que tenga 200.000 euros, si está pagando el 1,4% de media anual significa que paga 2.800 euros al año. Si pagara un 0,7% se ahorraría 1.400 euros. Todos los años. Y, a mayor patrimonio, mayor ahorro.

¿Y por qué pagamos más que en la mayoría de países de nuestro entorno? Pues porque allí se ha permitido que se expanda la inversión en fondos indexados y ETF.

Y como, por ejemplo, un fondo indexado de renta variable tiene una comisión en el entorno 0,3%, -frente al 1,8% de media que puede tener uno tradicional, es fácil ver lo que se puede ahorrar. Y los ETF, es decir, los fondos cotizados, son incluso más baratos.

Fuera de España hay mucha mayor competencia entre las entidades financieras. Además, algunas de las que ahora son las mayores gestoras del mundo se dieron cuenta de que bajando sus comisiones arrebataban clientes a las gestoras de fondos tradicionales.

Por el contrario, en España hay un oligopolio de distribución de fondos, es decir, bancos, sociedades de valores y asesores financieros no independientes, que han preferido adoptar una posición defensiva en lugar de competitiva. Y que pueden hacerlo precisamente porque hay un oligopolio.

Tampoco ha servido de mucho la llegada de los asesores automatizados o roboadvisors, porque, aunque trabajan con fondos indexados, obligan a contratar una gestión discrecional de carteras, lo cual tiene un coste (en el entorno del 0,4%).

Y también cobran una comisión de custodia, con lo cual si sumas las tres comisiones (la de gestión del fondo indexado, la de la gestión de la cartera de fondos indexados y la de custodia) desaparece el ahorro que se produce por utilizar fondos indexados.

Además, se está pagando una comisión de gestión por una gestión que no existe, puesto que estos asesores automatizados se limitan a imitar la composición del índice global MSCI World o la del S&P 500. Para eso, mejor compras un fondo indexado a esos índices, que son fáciles de encontrar, y te ahorras la comisión de gestión de la cartera.

En cuanto a los ETF, es decir, los fondos cotizados, que son fondos de inversión de tercera generación, el pánico del oligopolio de distribución ha sido absoluto y por eso se han empleado a fondo para evitar su desarrollo. Incluida la curiosa coincidencia de que no tienen las ventajas fiscales de los fondos tradicionales, lo cual es una magnífica barrera de entrada.

Está claro que la muralla ha funcionado, pero eso no significa que no tenga grietas. Primero, porque se pueden comprar indexados, aunque la oferta sea pequeña y, segundo, porque se pueden comprar fondos tradicionales en su versión de clase limpia.

Son la versión más barata que tienen las participaciones de fondos de inversión y tienen la enorme ventaja de que te permiten invertir en fondos de gestión activa al mismo precio que en un indexado. Y no olvidemos que hay un 20% o un 30% de fondos que sí que baten a los índices de referencia, así que no hay que descartarla.

Obviamente, el oligopolio ha puesto también barreras de entrada a las clases limpias, exigiendo inversiones muy altas para poder utilizarlas, ya que su comisión viene a ser la mitad que la de las clases minoristas, incluyendo la comisión de custodia. La otra opción es que el cliente firme un contrato de gestión de carteras, con su correspondiente comisión. Y suma y sigue.

Pero también aquí hay una grieta en la muralla. Algunos asesores financieros independientes ofrecen –ofrecemos– la posibilidad de que los clientes puedan acceder a clases limpias aunque su patrimonio sea reducido.

En bancos y sociedades de valores donde, por venir acompañados de un asesor financiero independiente, el mínimo de inversión es muy bajo (en el entorno de los 30.000 euros de patrimonio a invertir).

Y sin que el asesor independiente se lleve una comisión de ningún tipo, puesto que un asesor independiente registrado como tal en la CNMV no puede cobrar comisiones de terceros, sólo del cliente por su asesoramiento. Y normalmente la tarifa o suscripción por asesoramiento sale mucho más barata que el coste de una gestión de cartera.

En definitiva, hoy en día, cualquier inversor español que tenga más de 25.000 euros para invertir puede acceder a clases limpias de fondos de inversión y pagar un 50% menos de comisión de lo que está pagando actualmente.

Esto, combinado con los indexados a los que se puede acceder directamente, sin pasar por la firma de un contrato de gestión, permite a los inversores españoles tener carteras de fondos cuyo coste se mueve en el entorno del 0,7%: un 0,40% de comisión de gestión de la clase limpia más un 0,30% de la comisión de custodia.

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.