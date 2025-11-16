Antes el eslogan era: “Hacienda somos todos”. Ahora “Hacienda es la clase media” después de la asfixiante reforma callada que ha hecho Sánchez aumentando toda clase de impuestos; no indexando los tramos del IRPF; no disminuyendo el IVA; manteniendo los impuestos en los combustibles y electricidad; generando obligaciones a las empresas; exigiendo un impuesto de solidaridad para las cuotas de la Seguridad Social en materia de jubilación; … La clase media se ahoga aplastada por “la Montero” que diría un flamenco andaluz.

Una clase media que está llenando las arcas públicas como nunca se ha visto. Porque lo de los ricos de verdad, los adinerados, es otro cantar.

Las llamadas “grandes fortunas” saben defenderse a sí mismas. En último caso se “piran” del país. Recientemente, ha habido una polémica sobre si Richard Gere dejaba su residencia en España por varias razones, una de ellas fiscal.

Puede que no sea la única, pero cuando resides aquí más de 183 días, Hacienda te considera sujeto de sus garras y te intenta exprimir. El célebre actor, con una residencia en la Moraleja (Comunidad de Madrid) puede tener otras prioridades para ese traslado, pero a nadie le amarga ahorrarse impuestos.

De manera que “pies para qué los quiero”. Me voy a la tierra de Trump donde se paga menos. Ese presidente republicano que todo “progre” de la beautiful people de Hollywood odia.

Y no es que yo critique por eso al “trabajador del cine”, protagonista de “Beautiful Girl”. El dinero es escurridizo y es misión del Gobierno de cualquier país darle condiciones para que rinda en su territorio. Si no… pues eso: se va.

Por si acaso no es suficiente, dentro de esa reforma fiscal callada, en abril de este año se aprobó el sistema VeriFactu. Un proceso que obliga a pasar electrónicamente todas las facturas por Hacienda, algo que ya ocurría, pero que ahora se complica burocráticamente.

El sistema exige adoptar un software que asegura Hacienda que evitará el fraude. Una excusa un poco absurda porque el fraude se produce cuando las transacciones se hacen sin factura o con documentos no registrados.

No parece que el proceso vaya a complicar demasiado la operativa de las empresas. Todas deben utilizarlo el año que viene y el software, o la modificación del que tienen, ya está disponible.

Pero los micro-autónomos, aquellos que facturan poco y, o no tienen empleados, o sólo uno, tendrán una nueva carga administrativa, que, con seguridad, les cobrará su gestoría. Su obligación implica que antes de julio del año que viene tienen que ponerse al día en el sistema VeriFactu.

Así que “poco a poco”, lentamente, pero de forma segura, el sistema burocrático de la Hacienda española, va ahogando a los micro-autónomos.

Por supuesto que ya hay en internet asesores, consultores, gestores, … Que ofrecen sus servicios para asegurar a todos los autónomos y, en especial a los micro-autónomos, cumplan la ley, previo pago de esos servicios. Porque, entre otras cosas, las multas por no utilizar el VeriFactu pueden llegar a los 50.000 euros por año. Una cifra que, muchas veces, es superior a lo que el micro-autónomo factura.

Así que VeriFactu es un arma de destrucción masiva de micro-autónomos. No entiendo como sus asociaciones, como ATA, no han protestado. Seguramente porque el micro-autónomo no suele ser asociativo; es independiente y libre. Sólo se fía de sí mismo y nada del Gobierno, menos aún de Hacienda.

Mucho me temo que el micro-autónomo puede optar por no salir a la luz de la calle mercantil o, si está en ella, volver a la oscuridad. En parte o totalmente.

Por tanto, VeriFactu se aplica porque hace más fácil el trabajo de la Agencia Tributaria. Lo cual puede ser razonable, siempre que no sea a costa de asfixiar a los micro-autónomos: trabajadores que ni tienen la protección de los sindicatos, ni el Gobierno de izquierdas defiendo, porque piensa que no es su electorado.

El micro-autónomo está a las puertas de la extinción o de su pase a la “informalidad”, que es como se llama en los países latinoamericanos la oscuridad fiscal. Verifactu contribuirá a ello.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.