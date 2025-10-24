Hasta el FMI pronostica un alto crecimiento del PIB en España para este año. Según este organismo, podría llegar al 2,9%; por encima de la última proyección del Gobierno para este año (2,7%) y un poco por debajo del pronóstico que hice en enero de este año en este mismo medio (>3%).

España ha crecido el 3,5% en 2024, según el INE, con una media de crecimiento de la zona euro del 0,9%; y crecerá por encima del 3% en 2025, con perspectivas de crecimiento de esa eurozona menores al 1,5% ¿Cuál es el pronóstico más realista para 2026?

Esperemos a ver el cuadro macroeconómico que sustente el proyecto de los presupuestos que el Gobierno quiere presentar antes de fin de año para 2026.

Con este crecimiento del PIB en 2024/2025 la lógica de la prudencia hará, casi seguro, que el Gobierno plantee un crecimiento de 2,6/2,7% o menos para 2026. Pero lo esperable con los datos actuales para 2026 es similar al de 2025 (>3%), con un reparo derivado de Europa.

No hay razones para dudar que la economía española se tuerza en 2025 por razones internas.

El consumo público subirá, haya o no presupuestos

Los salarios siguen contenidos, subirán por la inflación (este mes el 3%). Los jubilados (por encima de 10 millones) verán aumentados las pensiones por la misma razón. El consumo interno puede que flaquee, pero no mucho. Habrá dinero para gastar. Con inflación de precios y salarios contenidos los beneficios empresariales crecerán.

El consumo público subirá, haya o no presupuestos. Con esos crecimientos del PIB aumenta la recaudación tributaria por todos los conceptos: IRPF, IVA, sociedades, impuestos especiales, …

En consecuencia, las Administraciones Públicas tendrán liquidez y con unas elecciones por delante …

Es posible que hayamos llegado al techo en la recepción de turistas. Nuestra capacidad empieza a estar al límite. Un dato es el continuo runrún de quejas de los ciudadanos de territorios receptores sobre los problemas que causan los visitantes.

Entre ellos la carestía de la vivienda. Sin embargo, aunque vengan los mismos, o un poco menos, con una inflación del 3% gastarán más.

Salvo un cataclismo en centro Europa (Alemania, Francia, …) en 2026 ya se puede aventurar un crecimiento del PIB español cercano al 3% o más

Hay un nubarrón en ese sector turístico: el menor crecimiento de Alemania (¿en recesión?) y los problemas políticos de Francia pueden perturbar la afluencia de sus ciudadanos a España.

No es seguro, aunque es una posibilidad, a pesar de que las vacaciones al sol se hayan convertido en un consumo del que no quieren prescindir. Muchos ya tienen su segunda residencia aquí.

La exportación sigue funcionando bien (en 2024 creció el 2,7% y hasta junio de este año el 2,4% interanual). Pero la debilidad de algunas economías europeas, nuestros principales compradores, puede dificultarla. Un ejemplo: los productos frescos agropecuarios. Si bien es cierto que ya son parte de su dieta, es difícil que prescindan de ellos si quieren una alimentación sana.

Nuestro sector de servicios profesionales va bien; vendemos ingeniería, consultoría, legal, nuevas tecnologías, salud, … dentro y fuera del país; incluido el sector universitario (¡error del Gobierno al atacar a las universidades privadas!).

Por si fuera poco, los fondos europeos (Next Generation) seguirán llegando e inyectando liquidez al país. Eso empuja la inversión bruta de capital que crece 1,6% en este segundo semestre del año.

Es posible que la inversión extranjera contribuya menos al crecimiento que en años anteriores. En 2024 creció un 15% respecto al año anterior. Pero en 2025 ha tenido un retroceso importante. Quizás por la debilidad de la economía centroeuropea y el efecto de la subida de aranceles de Trump que atrae inversión a EEUU.

Puede que esa inversión extranjera siga débil en 2026. Pero seguirá llegando. Por supuesto, en temas inmobiliarios; también en algunas industrias fabriles (en Sagunto sigue la fábrica de Volkswagen); y, sobre todo, en industrias del conocimiento y nuevas tecnologías con sistemas de trabajo en remoto desde zonas con alta calidad de vida (Málaga es un ejemplo).

En resumen, que salvo un cataclismo en centro Europa (Alemania, Francia, …) en 2026 ya se puede aventurar un crecimiento del PIB español cercano al 3% o más. Veremos lo que dice ese borrador de proyecto de presupuestos que el Gobierno asegura que presentará.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.