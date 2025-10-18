“Tu estado de ánimo es tu destino” (Heródoto)

Esta semana, el FMI actualizó sus proyecciones en su informe trimestral de perspectivas de la economía mundial. El organismo proyecta una mejora de la actividad económica global.

Mejora las estimaciones de crecimiento del PIB mundial en 2025 (+3,2% desde +3% en su proyección efectuada en julio) y las mantiene para 2026 (+3,1%).

Hay mejoría en las previsiones para EEUU: en 2025, +2% vs. +1,9% anterior; y en 2026, +2,1% vs. +2% anterior. Para Europa, se revisa al alza el crecimiento en 2025 (+1,2% vs. +1% anterior), aunque empeora las estimaciones para 2026 (+1,1% vs. 1,2% anterior). En el caso de España, mejoran las perspectivas para 2025 (+2,9% vs. +2,5% anterior) y 2026 (+2% vs. 1,8% anterior).

Por otro lado, el FMI mantiene sus estimaciones de inflación en las economías desarrolladas en 2025 en +2,5%, pero espera que suba ligeramente en 2026 hasta +2,2% vs. +2,1% anterior.

En términos generales, revisan al alza las estimaciones de crecimiento e inflación. La economía mundial se está adaptando a un panorama transformado por nuevas políticas. Algunas de las posiciones extremas respecto a la imposición de aranceles más altos se han moderado gracias a los acuerdos y replanteamientos posteriores.

Se urge a las autoridades a restablecer la confianza con políticas creíbles y transparentes. Deben recomponerse los márgenes de maniobra fiscal. Debe preservarse la independencia de los bancos centrales. Deben incrementarse los esfuerzos en las reformas estructurales:

De esta infografía, podemos deducir que, en el sumatorio de los años 2024, 2025 y 2026, el mundo habrá crecido un 9,91%; los países ricos, un 5,08%; y los emergentes y subdesarrollados, un 13,03%:

Destaca sobremanera Asia emergente, ya que en dicho periodo habrá crecido casi un 15,98%. La eurozona sigue en el furgón de cola:

Los mercados emergentes han introducido mejoras significativas en los marcos fiscales que han permitido a los gobiernos responder más eficazmente a la escasez de demanda. Esto ha ayudado a estabilizar las economías durante las desaceleraciones mundiales y a responder de manera más contundente cuando la deuda y los tipos de interés suben hasta niveles de alerta.

Una comparación de los episodios de aversión al riesgo antes y después de la crisis financiera mundial muestra que el PIB se situó un punto porcentual por encima del nivel que habría alcanzado de otro modo, pudiendo atribuirse a los marcos mejorados un poco más de la mitad de ese punto porcentual.

Y el resto, a las condiciones externas favorables. La inflación fue 0,6 puntos porcentuales más baja gracias a esas políticas más eficaces:

Los emergentes grandes con marcos sólidos y ahorro interno creciente han podido recurrir más a la emisión de deuda en moneda local y aprovechar una demanda fuerte de los inversores locales, sobre todo de las instituciones financieras no bancarias. Como resultado, en muchos países, la proporción de deuda emitida en moneda local y en manos de extranjeros se ha reducido hasta mínimos no registrados en varios años:

No tengo dudas de que viviremos una era gloriosa gracias a la inteligencia artificial. Alejémonos del ruido y pongámonos manos a la obra: la habilidad es lo que eres capaz de hacer, la motivación define lo que haces y la actitud determina qué tan bien lo haces.