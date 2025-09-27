“Unida en la diversidad” (lema de la Unión Europea)

Antes del verano, Eurostat publicó multitud de gráficos clave sobre Europa y me ha parecido interesante recopilar los que he considerado más relevantes para repasar magnitudes importantes de nuestro continente.

En primer lugar y para ponernos en situación, veamos en azul más oscuro cuáles son las 27 naciones que conforman la UE. En azul más claro, figuran los cuatro países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA en inglés): Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

De los 450 millones de habitantes de la UE, España supone casi el 11% con sus prácticamente 49 millones de ciudadanos (cuarta nación más poblada). En conjunto, Alemania, Francia, Italia, España y Polonia concentran dos tercios de la población:

En 1974, la participación de la UE en la población mundial se situó por debajo del 10%. Esta tendencia a la baja continuó hasta 2024, cuando la UE representaba el 5,5% de la población mundial. La población de la UE seguirá creciendo no obstante hasta los 453 millones de habitantes en 2026. Posteriormente, se prevé que disminuya hasta los 420 millones en el año 2100.

En los últimos 10 años, la población de la UE aumentó en siete millones de personas. Este crecimiento se debió a la inmigración neta (justo el caso de España también):

España es la nación de la UE con mayor esperanza de vida:

El 85% de los fallecimientos en la UE se producen en personas mayores de 65 años. Entre los menores de 65 años, la causa más común es el cáncer, seguida de las enfermedades cardiovasculares. En el caso de los mayores, se invierte ese orden:

España es la reina del desempleo en Europa:

España ha experimentado uno de los mayores crecimientos del salario mínimo en la UE en la última década. Los casos más extremos: se triplicó en términos de PPA en Rumanía y se más que duplicó en Lituania, Bulgaria, Croacia y Polonia.

Somos el cuarto país con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social:

De los casi 18 billones de euros de PIB de la UE, España genera prácticamente el 9% (cuarta potencia):

En términos de PIB per cápita, estamos justo por debajo de la media. Las diferencias entre el PIB y los salarios o el consumo pueden deberse a diversos factores. Por ejemplo, las empresas extranjeras contribuyen al PIB del país donde operan, pero pueden transferir sus beneficios a sus propietarios extranjeros (ejemplo claro: Irlanda).

Nuestro déficit público está en línea con la media de la UE:

La deuda pública en la UE representa el 81% del PIB. Grecia registra el mayor nivel, con casi un 154% del PIB. Italia, Francia, Bélgica, España, Portugal, Finlandia y Austria fueron los únicos países de la UE con un ratio superior a la media. En el extremo opuesto, Estonia presentó el menor ratio (23,6%):

El valor de las exportaciones de bienes de la UE a países no pertenecientes a la UE ascendió a 2,584 billones de euros en 2024, 146.000 millones más que el valor de las importaciones.

Estados Unidos fue el principal mercado, recibiendo el 20,6% del valor total de las mercancías exportadas por la UE. Mantenemos con ellos un superávit en la balanza de bienes de 198.000 millones de euros:

El valor de las exportaciones de servicios de la UE a países “no UE” alcanzó los 1,427 billones de euros en 2024, 153.000 millones más que el valor de las importaciones (superávit aquí también).

EEUU fue igualmente el principal mercado, recibiendo el 22,3% del valor total de los servicios exportados por la UE. Tenemos con ellos en este ámbito un déficit en la balanza de servicios de 109.000 millones de euros.

En el agregado de la balanza de bienes y servicios, la UE genera un superávit con la primera potencia mundial de 89.000 millones de euros.

La inmensa mayoría (94,2%) de las compañías de la UE tiene menos de 10 empleados y, por lo tanto, se clasifican como microempresas. En cambio, sólo el 0,2% de las firmas tienen 250 o más empleados y se segmentan como grandes empresas. El peso económico de las grandes es considerablemente mayor, ya que proporcionan empleo a más de un tercio (36,5%) de la fuerza laboral de la UE y contribuyen a casi la mitad del valor añadido total:

España no destaca en el seno de la UE en términos de investigación y desarrollo (I+D) e innovación:

Tenemos tres aeropuertos entre los diez más transitados de la UE:

Los grandes puertos de la UE son los de Róterdam y Amberes:

El índice de dependencia energética indica en qué medida una economía depende de las importaciones para cubrir sus necesidades energéticas. En la UE, fue del 58,3%: es decir, las importaciones netas representaron casi las tres quintas partes de la energía total disponible. Ningún país es autosuficiente.

En 2023, el 24,6% del consumo final de energía de la UE provenía de fuentes renovables, frente al 16,7% de hace una década. España está en línea con la media de la UE:

La UE no deja de ser un club de países, por lo que nunca tendremos la rapidez y rotundidad de una nación única. Aun así, nos necesitamos unos a otros.

Jean Monnet dijo en 1943: “No habrá paz en Europa si los Estados se reconstruyen sobre una base de soberanía nacional. Los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad y los avances sociales indispensables. Esto supone que se agrupen en una federación o entidad europea que los convierta en una unidad económica común”.