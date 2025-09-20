“La forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa” (Ken Robinson)

Hace unas semanas, Ark Invest publicó un estudio sobre la robótica humanoide y la próxima evolución de la automatización. La firma de gestión de activos de Cathie Wood hay que tenerla siempre en consideración a pesar de la extrema volatilidad que tienen sus fondos cotizados.

La automatización ha transformado históricamente las industrias al aumentar drásticamente la productividad y reducir los costes. La automatización hasta ahora se había centrado en abordar tareas repetitivas y especializadas. La robótica humanoide extiende el potencial a las tareas generalizadas, prometiendo desvincular el trabajo físico de la producción económica de maneras que podrían catalizar avances sin precedentes.

Hasta hoy, la automatización había destacado en tareas altamente especializadas (pensemos en robots industriales que sueldan automóviles o ensamblan dispositivos electrónicos) y no es adecuada para tareas que requieren la flexibilidad humana. De hecho, según Statista, si nos fijamos en los ingresos que se espera obtener con la robótica en 2025, el campo de la medicina es el que más gasta, con un 27%. La industria usa robots en la cirugía, pero también en la desinfección, la rehabilitación y el transporte de suministros.

Sin embargo, el uso de robots de servicio doméstico ha aumentado considerablemente en los últimos años y se espera que alcance casi el 20% de los ingresos de la robótica en 2025:

¿Dónde trabajan los robots?

Los robots humanoides imitan la versatilidad humana, lo que debería permitir la automatización de trabajos en entornos diseñados específicamente para personas, desde almacenes hasta restaurantes, desde hospitales hasta hoteles. Ejemplos actuales:

Ejemplos de robots humanoides

Hay tres factores que convergen para posibilitar el logro de la productividad previsto anteriormente:

- Avances en inteligencia artificial: los modelos de lenguaje grande (LLM) avanzados, los sistemas de reconocimiento de visión y las redes neuronales permiten ahora que los robots comprendan, razonen e interactúen con los humanos sin problemas. Tesla lidera la iniciativa con Optimus, aprovechando sus capacidades integrales de IA y su experiencia en conducción autónoma para ser pioneros en la funcionalidad humanoide.

- Costes de componentes en rápida disminución: los precios de sensores, actuadores y potencia de procesamiento han disminuido drásticamente, lo que reduce las barreras de costes para el desarrollo de robots humanoides. Empresas como Advanced Micro Devices y NVIDIA son clave en este cambio: AMD, con sus CPU y GPU de alto rendimiento que impulsan sistemas robóticos avanzados, y NVDA, con sus aceleradores de IA de vanguardia y plataformas robóticas Jetson e Isaac, se están convirtiendo en la base del ecosistema robótico.

- Escasez masiva de mano de obra a nivel mundial. En particular, en los países desarrollados.

Además, es probable que los robots humanoides puedan reemplazar más que la automatización existente: deberían ser capaces de crear mercados nuevos al convertir el trabajo doméstico e informal no remunerado en actividades generadoras de ingresos basadas en el mercado.

Incluso robots domésticos sencillos, como las lavadoras, redujeron el tiempo dedicado a tareas manuales en casi un 90%. La robótica humanoide promete mejoras de productividad similares, o incluso mayores, en diversas tareas más complejas, actualmente laboriosas y costosas:

Los robots podrían impulsar la productividad y transformar las industrias

La adopción a gran escala de nuevas tecnologías depende significativamente de la reducción de costes. Los robots humanoides la experimentarán en los próximos años de forma similar a otras tecnologías transformadoras:

Coste medio por trabajador en Estados Unidos

Las grandes empresas manufactureras eran las que más se beneficiaban de la adopción de la automatización porque se requería una inversión inicial considerable y funcionaba mejor en los flujos de trabajo precisos, discretos y repetitivos de organizaciones gigantes.

Los robots humanoides son la primera tecnología de automatización de amplia aplicación que las pequeñas y medianas empresas pueden adoptar de forma realista y con resultados ventajosos y asequibles. Si este informe está en lo cierto, los robots humanoides podrían nivelar el terreno de juego:

Coste

Los robots humanoides podrían expandir el PIB medible al automatizar actividades que antes no se remuneraban, como las tareas domésticas y el cuidado de personas, que actualmente son económicamente invisibles (se realizan, pero no se registran).

Sólo en EEUU, la oportunidad de ingresos por automatizar tareas domésticas básicas, como lavar platos en casa, podría ascender a aproximadamente 250.000 millones de dólares anuales:

Costes de las tareas domésticas básicas

La fuerza laboral mundial se está reduciendo, especialmente en las economías desarrolladas, donde la población envejece rápidamente. La robótica humanoide presenta una solución convincente para estas carencias laborales, especialmente en sectores con alta demanda de mano de obra, como el cuidado de personas mayores, la hostelería, la atención sanitaria y la logística. A continuación, se enumeran algunos casos de uso prometedores:

- Tesla ha destacado el cuidado de ancianos y la asistencia domiciliaria como áreas de aplicación clave para su robot humanoide Optimus.

- Los sistemas quirúrgicos asistidos por robot de Intuitive Surgical ejemplifican cómo la robótica puede ampliar las capacidades de la atención médica frente a la escasez de personal clínico.

- Amazon está integrando la robótica en sus centros logísticos para gestionar las operaciones de almacén ante la creciente demanda y la disminución de la disponibilidad de trabajadores.

- Symbotic, otra empresa centrada en la logística, está implementando automatización robótica impulsada por IA en las cadenas de suministro para mejorar el rendimiento y la eficiencia.

- Deer & Co. está impulsando la automatización en la agricultura y los equipos pesados, creando maquinaria semiautónoma y autónoma para abordar la escasez de mano de obra rural cualificada.

- Teradyne es propietaria de Universal Robots, líder en robots colaborativos utilizados en entornos de fabricación e industria ligera, que ayudan a las fábricas a aumentar su producción incluso cuando la participación laboral disminuye.

El enorme potencial de los robots humanoides se extiende mucho más allá de su capacidad de ser herramientas de productividad: también son un imperativo demográfico, que permite un crecimiento económico sostenible en medio de cambios poblacionales que limitan la disponibilidad de mano de obra.

La innovación mueve el mundo e implica un poco liarse la manta a la cabeza y lanzarse. Bill Gates suele decir: “Si tienes suficiente información para hacer un plan de negocio de tu idea, es que ya es demasiado tarde”.