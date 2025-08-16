“El cambio es inevitable. El crecimiento es opcional” (John C. Maxwell).

De las “Siete Magníficas”, me gustan mucho los tres hiperescaladores (Amazon, Microsoft y Google) y, sobre todo, Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp).

Las otras tres magníficas me gustan, pero no me encantan. ¿Motivos? Nvidia cotiza a su precio justo y no tiene margen de seguridad en caso de caídas. Apple se ha quedado aletargada en la carrera por la IA. Finalmente, Tesla es demasiado errática, su negocio principal está amenazado y depende demasiado de sus otras apuestas futuribles.

Meta destaca en primer lugar por invertir sin cesar en innovación, al igual que los hiperescaladores:

El darwinismo, basado en las teorías de Charles Darwin, es un conjunto de ideas científicas que explican la evolución de las especies a través de la selección natural, un concepto clave que postula que los mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir.

Justo en eso, Meta sobresale: por la capacidad de su CEO y fundador Mark Zuckerberg de adaptarse al cambio.

Cuando sobreinvirtió en el metaverso y el mercado le dio la espalda por ser demasiado futurista, reculó rápido y se centró más en la IA. Cuando Apple le prohibió usar los datos de los usuarios de iPhone, se adaptó usando IA para poder seguir aprovechando el big data de las redes sociales.

Cuando TikTok se convirtió en la plataforma más viral, Meta copió su estrategia creando reels y alimentando el feed con perfiles alternativos para generar más tiempo de permanencia en el entretenimiento.

Cuando detectó que se estaba quedando ligeramente atrás en IA (por ejemplo, en generación de imágenes), en lugar de comprar otras empresas y arriesgarse a incrementar su perfil monopolístico, optó por fichar a golpe de talonario a los mejores talentos.

Hoy hablaré sobre una de las mejores empresas del mundo. Me basaré en análisis realizados por UncoverAlpha y App Economy Insights.

Meta registró un segundo trimestre espectacular, con ingresos que aumentaron un 22% interanual hasta los 47.500 millones de dólares (batiendo expectativas en 2.700 millones) y un beneficio por acción que creció un 36% hasta los 7,14 dólares (batiendo expectativas en 1,24 dólares):

La solidez de los anuncios impulsó los resultados, ya que las impresiones aumentaron un 11% y el precio promedio por anuncio un 9%, lo que elevó el margen operativo al 43%. Los usuarios activos diarios en la familia de aplicaciones aumentaron un 6% interanual, alcanzando los 3.480 millones, y Meta AI ya cuenta con más de 1.000 millones de usuarios mensuales.

El motor principal de anuncios está financiando inversiones masivas en IA y las persistentes pérdidas de Reality Labs (4.500 millones de dólares).

La previsión de gasto de capital se mantuvo en 66.000-72.000 millones de dólares para 2025 (anteriormente 64.000-72.000 millones), con otro aumento significativo previsto para 2026 (que podría alcanzar los 100.000 millones) a medida que Meta desarrolla capacidades de superinteligencia mediante los nuevos clústeres de centros de datos Prometheus e Hyperion.

Zuck anunció la creación de Meta Superintelligence Labs para consolidar los equipos de investigación en IA mediante una contratación agresiva y acelerar el desarrollo de modelos de vanguardia.

Si bien los riesgos regulatorios se ciernen sobre Europa y las presiones arancelarias persisten, Meta presentó una guía de crecimiento de los ingresos para el tercer trimestre de entre el 17% y el 24% interanual (por encima del consenso), lo que indica un avance continuo a medida que la IA impulsa tanto la innovación de productos como la eficiencia publicitaria:

La estrategia de reunir a los mejores talentos en IA pagándoles miles de millones es realmente muy poderosa, ya que un equipo pequeño supone una ventaja para el desarrollo de modelos de IA de vanguardia. Esta decisión de Meta no sólo mejora sus probabilidades de éxito, sino que también perjudica a muchos de sus competidores:

- Alexandr Wang (Scale AI), líder en datos de entrenamiento, suministrando conjuntos etiquetados a empresas como ChatGPT. A diferencia de muchos investigadores académicos en IA, Wang es conocido como un líder empresarial experto que incluso ha asesorado a legisladores estadounidenses sobre IA.

- Nat Friedman (ex-CEO de GitHub).

- Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov y Xiaohua Zhai (OpenAI Zúrich): reconocidos especialistas en visión artificial y aprendizaje automático a gran escala.

- Shengjia Zhao (OpenAI): cocreador de ChatGPT, lideró la generación de datos sintéticos de OpenAI (crucial para el entrenamiento de modelos robustos). A finales de julio, Zuckerberg anunció que Zhao se convertiría en el científico jefe de los laboratorios de superinteligencia de Meta.

- Jiahui Yu (OpenAI): experto en IA multimodal, aporta experiencia en la conexión entre la IA de imágenes y la IA del lenguaje.

- Shuchao Bi (OpenAI): ingeniero líder en entrenamiento multimodal y de voz de IA en OpenAI, perfecciona los modelos para gestionar entradas con voz e imágenes.

- Hongyu Ren (OpenAI): líder de investigación de OpenAI, dirigió un grupo centrado en la optimización posterior al entrenamiento en OpenAI, perfeccionando el razonamiento de los modelos.

- Trapit Bansal (OpenAI): conocido por ser pionero en el aprendizaje por refuerzo en cadena de pensamiento.

- Jack Rae (Google DeepMind): fue el responsable técnico de preentrenamiento del próximo modelo de IA de Gemini.

- Johan Schalkwyk (Google): veterano, fue Google Fellow (título que se otorga a los mejores ingenieros) y contribuyó de forma temprana a las iniciativas de IA de voz.

- Huiwen Chang (Google Research y OpenAI): reconocida por sus innovaciones en generación de imágenes.

- Pei Sun (Google DeepMind y Waymo): trabajó en el proyecto Gemini de DeepMind, centrándose en módulos de posentrenamiento, codificación y razonamiento. Anteriormente, creó las dos últimas generaciones de modelos de percepción de Waymo para vehículos autónomos.

- Joel Pobar (Anthropic): inferencia de modelos.

- Ruoming Pang (Apple): alto ejecutivo, supervisó los sistemas de IA a gran escala de Apple que impulsan funciones como Siri. Su deserción a Meta implicó una compensación masiva, del orden de los 200 millones de dólares.

- Mark Lee, Tom Gunter y Bowen Zhang (Apple): investigadores sénior que trabajaron bajo la supervisión de Pang.

La siguiente infografía resume los efectos a corto, medio y largo plazo de la IA en Meta. Mark Zuckerberg los enmarcó en cinco pilares recientemente (habría que añadir el ahorro de costes):

1. Publicidad mejorada

2. Experiencias más atractivas

3. Mensajería empresarial

4. Meta AI

5. Dispositivos de IA

Abraza la inteligencia artificial porque sólo los que la sepan manejar van a prosperar. El magnate sueco Jacob Wallenberg suele decir: “El cambio es la única tradición que vale la pena conservar”.