“I begged, stole, and I borrowed” Lionel Richie.

La deuda de las administraciones públicas aumentó en marzo en 21.263 millones de euros. A pesar del efecto de la inflación en el denominador, la deuda sobre PIB se sitúa en el 102,7% en abril. Usando la mayor subida de impuestos de la historia, asfixiando a los contribuyentes con ingresos fiscales récord e incluyendo el efecto recaudatorio de negarse a deflactar los impuestos, el déficit sigue en un 3,1% del PIB.

La deuda total de las administraciones públicas se ha elevado con Sánchez en medio billón de euros hasta los 2.170.588 millones de euros, es decir, supera los dos billones de euros, un 134% del PIB. Sánchez ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y dejará un país arruinado y una seguridad social quebrada.

La ministra Elma Saiz nos ha regalado en redes un vídeo paternalista y condescendiente con las siguientes palabras: “¿Eres joven y has escuchado que no vas a tener pensión en el futuro? ¿O qué te va a tocar trabajar hasta los 71 años? Eso NO es así, y aquí te explico rápidamente por qué”. Para no variar, miente.

La deuda de la Seguridad Social con Sánchez se ha multiplicado por cuatro, subiendo de 34.800 millones de euros a 126.000 millones. El saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social ha aumentado un 8,6% en el último año.

La propia AIReF asume que la edad de jubilación tendrá que subir a 66,2 años por la reforma de Escrivá. De hecho, la AIReF estima que la reforma de Escrivá obligará al 30% de los españoles a trabajar hasta los 68 años. Es más, los jóvenes deberán retrasar su jubilación hasta los 71 años para cobrar una pensión digna, según estudio del Ivie y Fundación BBVA.

Sánchez disfraza deuda de la Seguridad Social con deuda del estado, y lleva al sistema a la quiebra técnica

Sin embargo, todas esas estimaciones son muy optimistas y claramente diplomáticas. Ninguna de las estimaciones mencionadas considera que España vaya a sufrir una recesión o una crisis, algo difícil de creer con el nivel de deuda que está acumulando Sánchez.

Es más, con ese nivel de deuda, no podemos creernos la expectativa de una inflación contenida y sin apenas impacto en salarios reales. De hecho, el elevado endeudamiento público sugiere que se continuará con la política inflacionista que ha llevado con Sánchez a una inflación acumulada de más del 20% desde 2019.

Incluso si miramos los gráficos que muestra la ministra Saiz para intentar vendernos que recibiremos mayores pensiones en el futuro, vemos que son cálculos nominales y que los pocos cálculos reales que usa asumen un aumento de productividad incoherente con la historia de España y una inflación claramente estimada a la baja para cuadrar el círculo imposible de un gasto descontrolado y unos ingresos que no cubren las necesidades del sistema, por eso se acude constantemente a transferencias de un estado masivamente endeudado para cumplir con los compromisos de pago de pensiones.

Sánchez disfraza deuda de la Seguridad Social con deuda del Estado, y lleva al sistema a la quiebra técnica.

Es evidente que, con las subidas de impuestos al trabajo, la mal llamada cuota de solidaridad, que no es más que la cuota de expolio, el sistema no se hace sostenible, sino más insostenible.

En 2023, un joven de entre 20 y 24 años percibió una renta bruta media de 15.364,17 euros, un 45% menos que el salario medio nacional de los españoles

Los trabajadores españoles pagarán mucho más, se jubilarán mucho más tarde y recibirán una pensión menor en términos reales que los jubilados actuales. De hecho, cuando se exija a España limpiar la deuda de la Seguridad Social, llevará a que la jubilación media sea mucho menor en términos reales y después de impuestos.

Afirma Saiz que las estimaciones están basadas en escenarios extremos. Falso. Ninguna asume una recesión o una crisis y todas asumen escenarios de inflación más que benignos.

Adicionalmente, ella se vanagloria de la decisión de hacer cotizar a los becarios, algo que no sirve nada más que para hacer más difícil tener una beca y disfrazar la afiliación con contratos sin remuneración.

Afirma Saiz que las cosas están mejorando, y mucho, para los jóvenes. Pues bien el paro juvenil sigue siendo el más alto de la Unión Europea, los salarios reales después de impuestos están estancados y el paro efectivo, como refleja Fedea, no ha mejorado desde 2019. El salario real de los jóvenes en España no aumenta desde hace una década, según la OMT. Es peor, el salario real medio después de impuestos ha bajado para los jóvenes.

El salario real medio después de impuestos para jóvenes en España es de alrededor de 66,55 euros por cada 100 euros de coste laboral, según la OCDE. En 2023, un joven de entre 20 y 24 años percibió una renta bruta media de 15.364,17 euros, un 45% menos que el salario medio nacional de los españoles (28.049,94 euros), según el INE.

Posteriormente, Saiz pasa a dar estimaciones que, como ya hemos comentado, sí que son exageradas y además increíbles.

“Sí, tendremos pensiones porque el sistema está diseñado para ello”, dice la ministra. Nadie lo duda, tendrás una pensión, pero lo que no te dice es cuándo, cuánto y con qué poder adquisitivo. Dice que “tendremos pensiones y serán dignas”, pero no te explica qué es “digno”. Indigno es mentir y eso es lo que hace el Gobierno.

Tenemos que avanzar hacia un sistema de pensiones mixto de capitalización y reparto como el que tienen los países líderes en vez de engañar a los jóvenes, prometiéndoles que dos más dos sumarán veintidós porque lo dice el socialismo. Y el socialismo es siempre miseria.

No hay política más antisocial que disparar la deuda y mantener déficits descontrolados mientras expolian a los contribuyentes y hacen las cuentas públicas todavía más insostenibles.