“Si tienes suficiente información para el plan de negocio de tu idea, es que ya es demasiado tarde” (Bill Gates).

Los wearables son dispositivos inteligentes que se llevan puestos o se incorporan a la ropa y han recibido mucha atención gracias a las gafas inteligentes con tecnología Gemini AI y Android XR. Siguen el ejemplo de Meta con múltiples formatos para adaptarse a diferentes usos.

¿Son las gafas inteligentes la nueva guerra tecnológica de consumo por la IA multimodal? Se trata de gafas livianas y elegantes que se ven y se sienten como las que ya usas, pero con capacidades de voz, fotografía e inteligencia artificial incorporadas.

Capturas de fotos y vídeos, indicaciones de voz a través de Gemini, traducciones en tiempo real vía audio… Es una respuesta directa a las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta, las que ya están en manos de millones de personas a través de EssilorLuxottica (propietaria tanto de Ray-Ban como de Oakley).

Por cierto, Meta se ha puesto las pilas y recientemente ha anunciado que sus gafas también hacen traducción simultánea:

Para lograrlo, Google se ha asociado con Gentle Monster y Warby Parker, la marca de gafas que revolucionó la industria de la optometría hace una década.

Alphabet (Google) ha invertido 150 millones de dólares en Warby Parker: la mitad ya se ha comprometido al desarrollo de productos y el resto está pendiente de hitos clave.

A cambio, Warby ayudará a diseñar una línea de gafas conectadas, cuyo lanzamiento está previsto para después de 2025, que fusiona su estilo característico con la tecnología.

Analicemos hoy información de App Economy Insights. Es un gran logro: para ponerlo en perspectiva, Warby Parker generó 224 millones de dólares de ventas en el primer trimestre y el negocio acaba de volverse rentable. Las acciones subieron un 16% tras la noticia.

Con esta alianza, el gigante de Mountain View obtiene credibilidad en cuanto a diseño y distribución minorista. Warby Parker obtiene una participación en la próxima plataforma informática. Meta tiene a Ray-Ban, pero Alphabet apuesta a que puede lograr que las gafas con IA tengan el mismo aspecto:

Aparte de la colaboración con Warby Parker, se ha lanzado Project Aura, el proyecto de gafas de realidad aumentada más avanzado de Alphabet hasta el momento, desarrollado en colaboración con Xreal y potenciado por un chipset Qualcomm Snapdragon XR:

Estas gafas no son sólo inteligentes, son inmersivas: memoria y reconocimiento de objetos impulsados ​​por IA, superposiciones visuales para navegación e información contextual, traducciones en tiempo real mostradas en el campo de visión del usuario…

Es la respuesta al Proyecto Orión de Meta, las gafas de realidad aumentada en desarrollo que Meta espera lanzar alrededor de 2027 bajo el nombre de Artemis. Considerémoslo el siguiente paso más allá de los smartphones y una apuesta firme porque las gafas podrían ser el futuro de la informática.

El Proyecto Aura podría llegar primero al mercado, ofreciendo una alternativa abierta basada en Android a un precio más bajo.

Auriculares XR: Alphabet también está colaborando con Samsung en una iniciativa separada de auriculares de realidad mixta (más similar a Apple Vision Pro), conocida como Proyecto Moohan.

Muchos formatos, un mismo objetivo: ya sean gafas elegantes para el día a día o hardware de realidad aumentada inmersiva, las grandes tecnológicas quieren dominar la interconexión entre tus ojos y el mundo digital.

¿Y si funciona? El próximo gran avance en IA podría no estar en tu bolsillo, sino en tu rostro.

Reality Labs se ha convertido en un elemento fijo en los informes de resultados de Meta, ya que registra pérdidas constantes de aproximadamente 4.000 millones de dólares por trimestre.

Desde 2020, Meta ha invertido más de 50.000 millones de dólares en el desarrollo del hardware y el software que podrían impulsar la próxima era de la informática.

La realidad financiera: como se muestra a continuación, la división ha registrado pérdidas considerables cada trimestre, mientras que la familia de aplicaciones principal de la compañía sigue cubriendo los gastos. Incluso después de un año centrado en la eficiencia, Reality Labs cerró el primer trimestre de 2025 con una pérdida operativa de 4.200 millones de dólares:

Meta está desarrollando el sistema operativo, los chips y los modelos de IA para una categoría de dispositivos completamente nueva. El objetivo es evitar otra era de control por parte de Apple e iOS. Desde la entrada neuronal en la muñeca (mediante la adquisición de CTRL-Labs) hasta los asistentes multimodales integrados, Zuck quiere replantear la interacción humano-computadora desde cero.

Meta no espera un producto perfecto para empezar a escalar. Apuesta a que las gafas con IA, incluso en sus versiones más sencillas, prepararán a los usuarios para el futuro y garantizarán que Meta controle tanto el hardware como el asistente. La verdadera batalla es controlar la conexión que impulsa tus avisos, solicitudes y pagos.

Aunque Reality Labs todavía está en números rojos, el negocio principal de aplicaciones de Meta continúa generando beneficios masivos, lo que le da a la empresa margen para pensar a largo plazo.

Por cierto, Meta está trabajando conjuntamente con Anduril para fabricar gafas de realidad mixta para el ejército estadounidense. La idea es proporcionar a los soldados una visualización frontal de la inteligencia del campo de batalla en tiempo real.

El motor financiero de Apple gira en torno al iPhone, con servicios de alto margen como la App Store y los acuerdos con Google Search que impulsan sus resultados. Sin embargo, el auge de los asistentes de inteligencia artificial y las gafas inteligentes presenta tanto riesgos como oportunidades.

Los pagos anuales de Alphabet a Apple, estimados en más de 20.000 millones de dólares, están siendo analizados en las investigaciones antimonopolio en curso. Un fallo en contra de este acuerdo podría afectar significativamente los ingresos de Apple por servicios, que se han vuelto cada vez más cruciales para su balance final. Si bien los servicios representaron sólo el 26% de los ingresos de la compañía en 2024, representaron el 42% de su beneficio bruto:

Aunque competidores como Meta y Alphabet han logrado avances significativos en el sector de las gafas inteligentes, Apple ha adoptado una estrategia más cautelosa. Informes recientes de Bloomberg indican que Apple está desarrollando chips especializados para gafas inteligentes, con posibles lanzamientos a partir de 2027.

Inicialmente, estas gafas podrían centrarse en funciones como fotografía, audio e interacción por voz, en lugar de ofrecer funciones completas de realidad aumentada.

Sin embargo, Apple ha tenido contratiempos. La compañía canceló su proyecto de gafas de realidad aumentada N107 debido a dificultades técnicas y costes. A pesar de estos obstáculos, Apple continúa explorando el mercado de las gafas inteligentes, realizando estudios internos para evaluar el potencial del mercado. Las ventas de Vision Pro han sido decepcionantes y los informes sugieren que la compañía está considerando una versión más ligera y económica de las gafas de realidad mixta.

A medida que la IA se convierte en la nueva interfaz, Siri de Apple se enfrenta a una dura competencia de asistentes más avanzados como Gemini y Meta AI. La integración de la IA en el ecosistema de Apple, incluyendo el desarrollo de servidores de IA en el dispositivo, será crucial para mantener su ventaja competitiva.

Por ahora, la compañía aún no ha presentado varias funciones de Apple Intelligence anunciadas hace un año.

Me despido esta semana no sin antes recordar que el coraje no consiste en tener fuerzas para continuar, sino en continuar cuando no tienes fuerzas.