“A la hora de predecir los movimientos de la bolsa, hay dos tipos de personas: las que no pueden hacerlo y las que saben que no pueden hacerlo. Es más seguro y rentable estar en el segundo grupo” (Terry Smith).

Las family offices (oficinas de gestión de patrimonios familiares)​ son las plataformas de inversión dedicadas a llevar íntegramente los grandes patrimonios: inversiones financieras, inmobiliarias y empresariales, fiscalidad, sucesión, planificación global, etc.

Son las encargadas de gestionar en general un único grupo familiar con elevado patrimonio, casi siempre superior a 100 millones de dólares.

El banco suizo UBS presentó hace poco su Informe global de family offices. El estudio reúne los conocimientos de 317 family offices unifamiliares de todo el mundo representando a familias con un patrimonio neto promedio de 2.700 millones de dólares y que canalizan a través de sus “oficinas de familia” un importe medio de 1.100 millones de dólares.

Hay algunos cambios frente a la última encuesta, como, por ejemplo, un giro hacia la renta variable de mercados desarrollados, ya que las family offices probablemente buscan acceder a oportunidades de crecimiento estructural.

También aumentaron sus inversiones en deuda privada en busca de rendimientos adicionales y algunas indicaron que tienen previsto incrementar sus asignaciones a renta fija de países ricos para diversificar.

Contrariamente a lo que la gente suele pensar, tan sólo el 11% del patrimonio de estas grandes fortunas gestionado a través de sus family offices está invertido en inmuebles, situándose todo lo demás en activos financieros principalmente:

En 2025, se planea incorporar acciones de mercados desarrollados en la asignación de activos:

Este año, más de la mitad de las carteras de inversión de las family offices (53%) se invertirá en Norteamérica, lo que supone un aumento de tres puntos porcentuales con respecto al año pasado. Cabe destacar que las family offices estadounidenses asignaron el 86% de sus portafolios a América del Norte: el aumento desde el 74% en 2020 muestra que han reducido su exposición a los mercados internacionales hasta el punto de que se han convertido en algo marginal. Ninguna otra región tiene un sesgo tan nacional:

De cara a los próximos cinco años, las family offices planean aumentar las asignaciones a Norteamérica (32%) y Asia-Pacífico (35%):

La gestión activa vuelve a estar de moda. En un contexto de rápidos cambios tecnológicos, expectativas cambiantes sobre los tipos de interés y un crecimiento desigual, la mayor dispersión de los rendimientos ofrece oportunidades para la gestión activa.

Casi dos terceras partes de las family offices (64%) a nivel mundial afirman que actualmente dependen más de la gestión activa para mejorar la diversificación de la cartera. No es de extrañar teniendo en cuenta el auge en los últimos años de la gestión indexada y la elevada concentración de las “Siete Magníficas” en el S&P 500:

Los avances tecnológicos suceden con rapidez y las tecnologías emergentes están en el centro de una competencia cada vez más intensa entre países. Aunque algunas tienen estrategias de inversión claras que abarcan tecnologías más conocidas, es evidente que las family offices en general están en las primeras fases de comprensión de cómo invertir en este espacio.

Los dos ámbitos tecnológicos que más conocen son la salud/medicina y la electrificación. El 35% afirma estar familiarizado con la atención médica y tener una estrategia de inversión clara, mientras que el 29% dice lo mismo de la electrificación. Sin embargo, incluso en el sector de la salud y la medicina, casi la mitad (48%) no tiene una estrategia de inversión clara o no está familiarizada con el sector y desea saber más. En cuanto a la electrificación, la proporción sube al 57%:

Los bancos y los servicios financieros se consideran los mayores beneficiarios de la IA (donde es probable que reduzca costes), seguidos por farma/biotecnología (ya está ayudando a descubrir fármacos) y equipos médicos:

La guerra comercial mundial es el riesgo que más preocupa a las family offices en los próximos 12 meses:

El 57% de los costes en los que incurren las family offices son internos (estructura), el resto son externos (bancos, gestoras de fondos, etc.):

Yo invierto disciplinadamente todos los meses, cobro e invierto del tirón para beneficiarme con el tiempo de la magia del interés compuesto. Como suelo decirle a un buen amigo, cuando la bolsa baja, disfruto porque compro más barato, y cuando la bolsa sube, disfruto porque veo cómo crece mi patrimonio.

Si estás sufriendo fuertes pérdidas, no te salgas, todo se revierte, pero no tengas bolsa muy suave en estos momentos si tienes que recuperarte de caídas abultadas: no puedes bajarte de un Ferrari y pretender volver al origen con una bicicleta en el mismo lapso de tiempo.

Warren Buffett dijo en una ocasión: “Continuarás sufriendo si reaccionas emocionalmente a todo lo que te dicen. El verdadero poder consiste en sentarse y observar con lógica. El verdadero poder es el autocontrol. Si las palabras te dominan, todos pueden controlarte. Respira y deja que las cosas pasen”.