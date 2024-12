"One of these days you’re gonna get it right" Jeff Lynne

Sinceramente, no entiendo por qué se prestan los presidentes autonómicos a ir a una Conferencia de Presidentes vacía de contenido, sin otra agenda que la de presentar a Sánchez y su propaganda como víctimas. El Presidente del Gobierno dice que convoca la Conferencia para solucionar el problema de la vivienda, pero, como siempre, es un truco de propaganda. Sánchez, que no ha entregado ni una de las 240.000 casas que prometió, quiere que el fracaso de la Cumbre sirva de argumento a su aparato de propaganda para culpar a las autonomías de la caída de su coalición de gobierno. Si les preocupase la vivienda, liberarían suelo, eliminarían la desprotección a los propietarios y facilitarían la construcción y el desarrollo. Pero en realidad sólo les interesa este tema para crear clientes rehenes, como siempre. Un Gobierno que no ha enviado un solo documento a los presidentes de las autonomías no tiene ninguna intención de buscar el interés general. Sólo quiere intentar colar su injusto y antisocial acuerdo con ERC, prometiendo lo que no tiene y, por supuesto, atacando a Madrid. Ayuso rechaza condonar deuda a las CCAA salvo a Valencia por la DANA y se defiende: Madrid no es "una Comunidad de ricos" Al presidente le hace aguas por todos lados la coalición Frankenstein. PNV y Junts se rebelan contra el impuestazo eléctrico mientras Podemos, ERC y BNG lo exigen. ERC no aprobará los presupuestos si el cuponazo catalán no se aprueba. Podemos sólo quiere ganar poder con respecto a Sumar. García Page dice que va a ser inflexible y que no va a tolerar ni una más, a pesar de que lleva tolerando una y la siguiente en ambas legislaturas. El único objetivo de esta Conferencia de Presidentes es hacerse fotos e intentar rescatar el acuerdo con ERC y el modelo de "financiación singular" que se han inventado. De paso, aprovechar para culpar al PP de todo lo que no salga adelante y, en particular, a Ayuso. Es sorprendente que el resto de los presidentes autonómicos del PP no vean que el único objetivo es demonizar a Ayuso. El único objetivo de esta Conferencia de Presidentes es hacerse fotos e intentar rescatar el acuerdo con ERC y el modelo de "financiación singular" que se han inventado El PSOE pactó con ERC asumir 14.662 millones de deuda de Cataluña y ceder la competencia de Cercanías, dos cosas que antes negaron rotundamente la ministra de Hacienda, dos días antes de publicarse, y la ministra de Transportes. Ahora tiene que salvarlo con un supuesto acuerdo de café para todos. No existe la condonación de la deuda. Se le transfiere al resto de las comunidades. El Estado, es decir, ustedes y yo, asumimos esa falsa condonación. Es un despreciable ejercicio de redistribución negativa. Se premia a las comunidades autónomas más endeudadas y menos solventes para penalizar a las que no se acogieron al FLA y pasarle el exceso de coste a los que sí han cumplido. El acuerdo es imposible porque lo que propone Sánchez son porcentajes partiendo de la cifra previamente acordada con ERC. Una aberración que hará que el montante de la transferencia de deuda a los demás sea superior cuanto mejor hayan gestionado las cuentas. El acuerdo es imposible porque lo que propone Sánchez son porcentajes partiendo de la cifra previamente acordada con ERC Es decir, como hay que regalarle 14.000 millones a la Generalitat y a la vez Illa ha comprado todo el argumentario de los separatistas en cuanto a expolio fiscal, las comunidades que hayan gestionado mejor su deuda y déficit serán las más perjudicadas. Lo peor de la Conferencia de Presidentes es que se va a pasar de puntillas ante la aberración del acuerdo con los separatistas. Quien quiera entender, con datos incuestionables, la bomba de neutrones que suponen estos acuerdos para el modelo de solidaridad autonómico, debe leer el brillante informe del profesor Jesús Quintas Bermúdez, presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas de Madrid, Hacia el colapso del sistema, análisis sobre la Propuesta de Modelo de Financiación Singular para Cataluña. También debemos recomendar el informe Las implicaciones financieras de un concierto catalán: Algunos datos y cálculos orientativos (Ángel de la Fuente; FEDEA, Apuntes 2024/21, agosto 2024). Lo más importante de lo que está ocurriendo en España con esta aberración de idea de las quitas para esconder y justificar los desastrosos acuerdos con ERC y JxC es lo siguiente: A) Se rompe completamente el modelo de solidaridad e igualdad entre españoles para instaurar la arbitrariedad por adhesión y conveniencia política. Si Sánchez te necesita para mantenerse en el poder, te premiará. Si le haces sombra, te penalizará. La quita de la deuda de Sánchez pone en guardia a Castilla-La Mancha, que exige además un fondo de compensación B) La quita de deuda es una gigantesca transferencia de renta de las comunidades autonómicas irresponsables al resto de ciudadanos que han hecho sus deberes. Y exige mayores impuestos. C) La quita de deuda añade presión a un estado deficitario y enormemente endeudado al reducir los recursos que recibe el estado de las comunidades más ricas mientras se asumen compromisos de gasto y pago crecientes. Es un sistema de exclusión a las comunidades pobres y las que hayan gestionado bien sus cuentas. D) Se trata de implementar todas las exigencias del separatismo sin el riesgo de la independencia. Una suerte de independentismo centralista que exige que se penalice a Madrid porque ellos se niegan a reducir su expolio a sus propios ciudadanos. El acuerdo condena a las comunidades autonómicas que no están en el FLA a tragarse el aumento de deuda y una subida de impuestos ordenada desde el separatismo expoliador. Se trata de implementar todas las exigencias del separatismo sin el riesgo de la independencia Madrid es la comunidad más solidaria de todas. Aporta el 70% del fondo de solidaridad entre regiones, recibe menos de lo que paga al estado en impuestos y además tiene una de las deudas sobre PIB más bajas de todas las comunidades autónomas. Pues bien, ¿cuál es el objetivo? ¿reducir los impuestos de los catalanes? ¿bajar la presión tributaria a los vascos? ¿mejorar la solidaridad? No. El único objetivo de esta conferencia de presidentes es culpar a Ayuso de todo y convertir a Madrid en un infierno fiscal como los creados en las comunidades autónomas socialistas y separatistas. Se quejan de que Madrid atrae el 70% de la inversión extranjera y, en vez de aplicar una política fiscal atractiva, quieren que Madrid asfixie a impuestos a sus inversores. El sistema de financiación autonómica que propone Sánchez es extractivo, confiscatorio y aleatorio. Se castiga al que no le rinde pleitesía, se premia al que le mantiene en el poder y se asfixia a impuestos a todos los españoles en el camino. No sé qué van a acordar cuando es obvio que no hay negociación posible. No sé si Page se quejará por la radio como siempre para después no hacer nada. Lo que sé es que de esta Conferencia solo va a salir más deuda y más impuestos para todos exigidos por expoliadores burócratas profesionales. Y, por supuesto, que en vivienda no se va a cambiar nada… Que no te engañen. No se va a condonar ninguna deuda. La vamos a pagar todos.