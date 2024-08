Las segundas partes sí son buenas: el auge del 'house flipping' de lujo

No vamos a mentir, a todos nos ha enganchado ese programa de los dos hermanos que renuevan casas, ¡y si son de lujo, ni te cuento! Este mercado no solo es interesante y divertido, sino también una inversión que, si se realiza de la mano de expertos, genera un gran beneficio a corto-medio plazo.

El house flipping se refiere a la compra de viviendas ya existentes, su remodelación y su posterior venta. Este fenómeno ha experimentado un notable auge en España, especialmente en Madrid. El mercado de vivienda de lujo reformada en Madrid incrementa los precios entre un 12% en distritos como el del Barrio Salamanca y entre un 5 y un 10% en otras zonas residenciales de la Comunidad como son La Moraleja, Las Rozas o Boadilla del Monte.

Uno de los motivos más importantes es la creciente escasez de viviendas, que ha impulsado significativamente la renovación de propiedades existentes en los últimos años. Algunas de las preguntas más frecuentes que realiza un inversor particular que quiere invertir en esta tipología de activo son;¿Cuáles son los costes asociados a este tipo de operación? ¿Cuál es su riesgo? ¿Cómo se puede asegurar la venta a corto-medio plazo?

Tomemos como ejemplo a Boadilla del Monte, un municipio de la Comunidad de Madrid. Últimamente, no dejamos de ver artículos que mencionan la tendencia hacia el lujo en Boadilla. Desde hace algunos años, futbolistas, altos ejecutivos y otros profesionales han decidido mudarse allí en busca de una vida más tranquila y de alta calidad.

En esta zona, encontramos grandes casas unifamiliares que necesitan remodelación. La mayoría de los terrenos ya han sido comprados, y ahora, las características que demandan los compradores finales pueden satisfacerse gracias al house flipping de estas viviendas unifamiliares ya existentes.

Encontrar una vivienda para renovar no es tan sencillo como parece, especialmente si se trata de una propiedad de lujo. Desde mi punto de vista, además de contar con un equipo técnico experimentado que te indique el estado de la vivienda y su potencial, es esencial rodearse de un equipo local que conozca bien la zona e, incluso, a los vecinos, aunque esto último pueda parecer una nimiedad.

El riesgo en una inversión de este tipo puede ser elevado si no cuentas con un equipo técnico local. Por ello, como inversor particular, es recomendable no empezar por tu cuenta, sino invertir y aprender de aquellos que ya tienen más experiencia en la renovación de inmuebles. Este tipo de inversiones a corto-medio plazo, te pueden general como inversor particular 15-19% de retorno en aproximadamente un periodo de 12-15 meses dependiendo de la ubicación, y de la experiencia del gestor del proyecto al mando.

Es lógico preguntarse qué busca el comprador final, aquel que una vez todas las remodelaciones se han llevado a cabo, compra llave en mano. En el sector del lujo, los compradores valoran enormemente la amplitud de las viviendas y la privacidad que ofrecen, además de la seguridad y el entorno natural.

En cuanto a características más específicas como comodidades e instalaciones, los residentes buscan propiedades que sobresalen en el mercado y que ofrecen construcciones modernas y lujosas, con características como gimnasios privados, piscinas interiores, amplios garajes e, incluso, ahora pistas de pádel.

Si buscas una inversión como particular, ahora es el momento de invertir en house flipping. Las segundas partes sí que son buenas, y el que diga que no, que mire el precio medio de comercialización de las casas unifamiliares en la zona de Boadilla o en otras zonas de la periferia de Madrid. Te sorprenderás al ver cómo los precios no solo se mantienen, sino que suben, y las propiedades no duran mucho en el mercado. La tendencia se convierte en oportunidad para los inversores y el House flipping pisa fuerte en la pasarela inmobiliaria.

*** Cristina de la Cruz es communications and investor relations.