El Gobierno ha vuelto a presentar unas estimaciones que venden como un éxito pero que, rascando un poco, demuestran que reconocen el fracaso de sus políticas. El Ejecutivo que más ha utilizado los bulos y la propaganda de toda la democracia lo vuelve a hacer. Propaganda y mentira. ¿Qué nos dice el ministro Cuerpo con la satisfacción del burócrata que se gasta tu dinero? Que dejará a España en estancamiento real del PIB per cápita tras despilfarrar el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia democrática, 100.000 millones de euros de fondos Next Generation y un récord de turismo que no tiene nada que ver con el Gobierno, que ha torpedeado a la hostelería siempre que ha podido. Según las propias estimaciones del Gobierno, España seguirá teniendo la tasa de paro más alta de la OCDE y la UE, un crecimiento del PIB per cápita estancado y un déficit sin controlar a pesar de aprovecharse de la inflación para recaudar más y disparar el hachazo fiscal a empresas y familias. Es importante recordar que el ministro Cuerpo miente cuando dice que se ha recuperado poder adquisitivo y reducido la pobreza. El último informe de la OCDE (Employment Outlook 2024) refleja que los salarios reales han caído en España entre 2019 y 2023, y Eurostat muestra que en PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo, España ha perdido puestos con respecto a la media de la Unión Europea, pasando de estar a ocho puntos a cerrar 2023 a 11 puntos. España ha perdido puestos con respecto a la media de la Unión Europea, pasando de estar a ocho puntos a cerrar 2023 a 11 puntos España ha pasado de estar en el sexto puesto de la eurozona en porcentaje de la población en riesgo de pobreza en 2018 a estar en el primer puesto de toda la eurozona, según Eurostat. En 2018, Grecia, Italia y varios países de la eurozona estaban por delante en tasa de riesgo de pobreza. El 26,5% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión. Además, la carencia material y social severa asciende al 9,0% en 2023, la tasa más alta desde 2014, según el INE. ¿Crecimiento robusto? Entre 2019 y 2023 el PIB per cápita de Irlanda creció un 21%, el de la zona euro un 2,1%, la UE un 3,1% y el de España... un 0,1% (datos de Eurostat). Y, repito, eso con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y el impulso de los Fondos Next Generation. Incluso si miramos las expectativas del FMI, el aumento del PIB viene de un turismo récord y un gasto público desbocado. Y, con todo ello, el PIB per cápita no crece casi y lo hace peor que la media de la eurozona (0,7% y 1% en 2024 y 2025). “Inflar” el PIB con gasto público e inmigración es simplemente pan para hoy y ruina para mañana. No podemos olvidar que la OCDE en su informe “Employment Outlook” y el FMI dejan a España con la mayor tasa de paro de la UE incluso en 2025, y eso aceptando el maquillaje del cambio normativo de los fijos discontinuos que disfraza el paro real. De hecho, la OCDE desmonta la euforia de empleo de Yolanda Díaz al mostrar que en España han caído las horas trabajadas por empleado, los salarios reales y la tasa de participación de la fuerza laboral. ¿Y la deuda? Cuerpo y el Gobierno confían en la inflación para disfrazar el déficit y la deuda. Es decir, te empobrecen doblemente, con más inflación y con una deuda que en términos absolutos seguirá creciendo. La OCDE desmonta la euforia de empleo de Yolanda Díaz al mostrar que en España han caído las horas trabajadas por empleado En realidad, lo único que “modera” la ratio de déficit en realidad es el efecto de la inflación en el denominador (déficit sobre PIB nominal). Incluso con las estimaciones infladas de Cuerpo, España seguirá con una deuda de 105% sobre PIB en 2025. Tras despilfarrar 100.000 millones de fondos Next Generation, 400.000 millones de estímulo fiscal y más de 300.000 millones de euros de estímulo monetario, el Gobierno prevé que la deuda pública en su mandato pase del 97% al 105% en 2025... Y eso aprovechando el efecto recaudatorio de la inflación. La cuarta economía con el sector público más endeudado. Según el FMI, no bajará la deuda pública del 107% del PIB. ¿Y qué pasará si el BCE consigue contener la inflación y cae por debajo del 2%? Que, entonces, el efecto placebo de las cifras presentadas por el Gobierno se desmonta. Caerán los ingresos fiscales al perder el efecto recaudatorio del impuesto inflacionario y se desmontará el efecto sobre el denominador en la ratio de deuda y déficit. Pero para entonces el desastre ya será difícil de solventar. Es vergonzoso que el ministro Cuerpo diga que van a conseguir salir de las guerras y la pandemia sin “cicatrices estructurales” cuando deja a una España empobrecida lentamente, con unas cuentas públicas insostenibles, unos pasivos totales emitidos por las administraciones públicas de 2,06 billones de euros, según el Banco de España y un agujero de pasivos sin financiar en el sistema de pensiones que supera el 500% del PIB según Eurostat. ¿Sin cicatrices? Han empobrecido a los españoles, disparado los impuestos a todos, aumentado los desequilibrios estructurales, multiplicado la deuda de la Seguridad Social y van a dejar una economía estancada donde la inversión no crece desde 2019 y se desploma la inversión extranjera. Cuando el turismo toque techo, y el efecto de la inflación deje de disfrazar las ratios de deuda pública, vamos a tener una auténtica bomba de relojería estallando. Y hablan de combatir los bulos cuando no paran de difundirlos. Con la tarjeta de crédito de otro todos los restaurantes son baratos. El Gobierno certifica que va a dejar una economía mucho más empobrecida, con la mayor tasa de paro de la UE y con más deuda y lo llaman “cohete”. En fin.