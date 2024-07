No se equivoque, son las malditas modas

En el mundo de la inversión mobiliaria, cuando los mercados son optimistas y, por tanto, muy alcistas, los inversores sólo piensan en rentabilidades y se olvidan de los riesgos inherentes a sus posiciones. A contrario sensu, sólo se piensa en los riesgos asumidos y los inversores se olvidan de las rentabilidades potencialmente alcanzables. Este es un error habitual en todo tipo de inversor: profesional y amateur.

La realidad es que el binomio rentabilidad-riesgo de un activo financiero no se puede disociar. Son vasos comunicantes, aunque nos escoremos hacia un lado u otro en función del momento.

Los inversores muchas veces olvidan alguno de los axiomas más importantes del mundo financiero. La posible obtención de rentabilidad siempre implicará riesgo… sería el primer axioma que parece de sentido común, pero que mucha gente ignora "hipnotizada" por las rentabilidades prometidas.

El segundo es que no hay productos mejores que otros, sino distintas combinaciones de rentabilidad-riesgo, con distintos momentos del mercado para cada uno, y el inversor debe decidir qué combinación es la más adecuada para sus preferencias y el momento de mercado.

Si hubiese un producto financiero mejor que otro en términos rentabilidad-riesgo, los inversores venderían el “malo” para comprar el “bueno” y el arbitraje los situaría en su precio de equilibrio. Y, por último, la diversificación, o no poner todos los huevos en la misma cesta.

El binomio rentabilidad-riesgo de un activo financiero no se puede disociar

Dicho todo lo anterior, que parece de sentido común, cada cierto tiempo aparece en el mercado un nuevo producto o técnica de inversión vehiculizada en un producto, que aparenta ser la panacea y que es la solución para los inversores descontentos y/o ambiciosos.

Este nuevo producto siempre viene revestido de lo mismo… nos venden que presenta mejores rentabilidades con menores riesgos que otros activos alternativos de naturaleza parecida, pero, tal y como hemos indicado con anterioridad, recuerden que esto es quimérico.

En mis más de 30 años de experiencia laboral podría enumerarles infinidad de ellos: (i) fondos gestionados por VAR con control de pérdidas máximas, (ii) hedge funds que aprovechan tanto las subidas como las caídas del mercado para ganar dinero, (iii) productos estructurados con infinidad de combinaciones, (iv) recientemente, productos de mercados privados, etc.

Muchos inversores han ganado mucho dinero en esta tipología de productos, pero otros muchos han perdido una cantidad ingente. ¿Por qué? Porque, al final, con independencia de la manera de vehiculizarlos, lo que hay debajo de estas estructuras es siempre lo mismo: renta variable y/o renta fija.

Cuando le asesoren al respecto, para saber qué riesgo real está asumiendo, fíjese siempre en la rentabilidad que le prometan con la citada inversión

Por tanto, parece de sentido común que el binomio rentabilidad-riesgo de estos productos no sea muy distinto al de las alternativas líquidas de la misma naturaleza comparables. Recuerden que, si no fuese así, el arbitraje se encargaría de ajustarlos.

Cuando le asesoren al respecto, para saber qué riesgo real está asumiendo, fíjese siempre en la rentabilidad que le prometan con la citada inversión. Esa rentabilidad será el mejor indicador de cuál es el riesgo real de la inversión.

¿Significa esto que deberíamos alejarnos de estas inversiones? Nada más lejos de la realidad. Muchas opciones son magníficas opciones de inversión que necesitan del asesoramiento de un profesional honesto que explique con claridad lo que subyace debajo del vehículo, sus casuísticas y los pros y contras de dicha inversión. Y, aunque muchas veces se encasille como un tópico, el tercer axioma debe tenerlo siempre presente para estructurar su patrimonio mobiliario: la diversificación.

No se deje llevar por las modas, el manido binomio rentabilidad-riesgo siempre existirá, no es posible disociarlo, rentabilidad siempre implicará un riesgo asociado y recuerde que no hay productos mejores que otros en términos rentabilidad-riesgo. Definitivamente, no es posible. Si un producto tiene más rentabilidad significa que tiene más riesgo.

Añadiría un cuarto axioma… el sentido común, que, lamentablemente, no siempre es el más común de los sentidos.

*** Pedro Mas Ciordia es director general de Santander Private Banking Gestión.