Los riesgos son cada vez más de tipo geopolítico

En los mercados los riesgos suelen de tres tipos: económicos, financieros y geopolíticos. El inversor -o su asesor- se parecen a un cazador que va por la jungla buscando caza, pero que también puede ser cazado. Por eso tiene que estar constantemente a la búsqueda de oportunidades de inversión, pero sin perder nunca de vista las amenazas.

Vaya por delante que lo último que me gustaría es que me incluyeran en ese grupo de supuestos analistas, que se dedican a meter miedo a la gente para captar su atención. Y que buscan que se conviertan en seguidores o clientes. Una estrategia que hace que mucha gente se pierda las mejores oportunidades.

Pero esto no significa que haya que ir alegremente por la selva sin mirar dónde se pisa o sin prestar atención a los riesgos que implica ir de caza.

Habrán observado que distingo riesgos económicos de riesgos financieros. Es lo primero que tiene que entender quien trabaja o invierte en los mercados: que existe la economía real y existe la economía financiera. Al igual que existe la física de Newton (clásica) y la física cuántica. Que una funcione mejor a nivel subatómico (la cuántica) no significa que la otra no sea válida en el entorno molecular (cosas más grandes que átomos, para entendernos).

Lo mismo ocurre con los riesgos bursátiles: puede ser la llegada de una recesión (riesgo económico), pero también puede ser que suban los tipos de interés, sin que haya una recesión (riesgo financiero). O que los gobiernos se endeuden como si no hubiera un mañana y aquello acabe en una crisis como la del euro (financiera), que a su vez genere una recesión en la economía (real).

Ahora mismo los riesgos geopolíticos son más graves que las económicos

Luego están las crisis geopolíticas. Estamos menos acostumbrados a ellas, porque, con sus más y sus menos, desde la derrota de la Unión Soviética, el control estadounidense del mundo ha permitido una cierta seguridad global. Pero, en nuestra opinión, ahora mismo los riesgos geopolíticos son más graves que las económicos.

No hay recesión seria a la vista y, de ocurrir, ayudaría a que bajaran los tipos de interés, la inflación está controlada Y los resultados empresariales son crecientes y normalmente mejores de lo esperado.

No hay recesión seria a la vista y, de ocurrir, ayudaría a que bajaran los tipos de interés

Por el contrario, tenemos una guerra en Europa, donde además parece difícil llegar a una solución factible. La situación en Oriente Medio no deja de subir de temperatura. Al igual que no deja de aumentar el poder y la tensión con China. Y cuando hay dos grandes poderes, acaba produciéndose un choque.

No pensamos que China sea la amenaza más cercana en el tiempo. Ya tienen bastantes problemas (económicos) como para meterse en guerras. Y, si Trump gana las elecciones, tendrán que enfrentarse a una nueva guerra tarifaria. Por eso para nosotros la amenaza china ocupa el tercer lugar en el ranking de riesgo geopolítico.

La situación en Oriente Medio es más grave. Podría perderse el control en cualquier momento. Parece que existe un acuerdo tácito o secreto para evitar el enfrentamiento directo (con Irán). Aún así, dadas las características de la zona -y de los partícipes del conflicto-, es un riesgo que hay que vigilar muy de cerca. Y a ser posible tener una cartera de ETF (fondos cotizados) que te permita reducir el riesgo bursátil, o incluso sacarle partido, en minutos.

Donde el riesgo geopolítico tiene peor aspecto es en Europa. La situación en Ucrania cada vez se parece más a las escaladas bélicas que se produjeron en Corea o Vietnam. Además, tenemos ahora el riesgo político que suponen los últimos resultados electorales.

Tampoco es un buen escenario que Francia sea ingobernable. Y ese sí que es un escenario muy probable

No sé muy bien por qué los medios económicos españoles se han quedado tan tranquilos con el resultado de las elecciones francesas. Seguramente porque no han analizado cuál es el programa económico del Frente Popular. Pero si el de la extrema derecha chocaba con las reglas fiscales de la Unión Europea, no les quiero decir el de la extrema izquierda. Es cierto que con estos resultados probablemente no se pueda aplicar. Pero el riesgo existe.

Tampoco es un buen escenario que Francia sea ingobernable. Y ese sí que es un escenario muy probable. Además, si miramos a largo plazo, tampoco es bueno que Europa sea un continente de gente muy, pero que muy enfadada. Y cada vez más polarizada. Aunque ese es más un riesgo a más largo plazo (hoy tocan los de corto y medio plazo).

En caso de materializarse los riesgos, cualquiera de ellos, habrá activos no solo que no bajen, sino que se revaloricen

En cualquier caso, desde el punto de vista de la inversión, si se es consciente de los riesgos y se actúa a tiempo, no hay por qué dejar de aprovechar las muchas oportunidades de ganar dinero que hay actualmente.

En caso de materializarse los riesgos, cualquiera de ellos, habrá activos no solo que no bajen, sino que se revaloricen. Lo único que se necesita es acceso a una plataforma de fondos en la que haya todo tipo de productos, y por lo tanto, acceso a todo tipo de activos, sectores y países. Y contar con el asesoramiento adecuado, para saber cuándo y cómo cubrirse (o rentabilizar la situación).

Muchas de las mayores fortunas se han hecho en momentos de crisis. Lo de saber estar en el sitio adecuado en el momento justo vale tanto para los momentos de euforia como para los de crisis.

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.