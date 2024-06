Carisma, empatía y el poder de la inteligencia artificial para vender más

Cuando hace unas semanas impartía una charla sobre cómo puede ayudar el carisma y la empatía a aumentar las ventas gracias a la inteligencia artificial (IA), algunos me dijeron que eso no es posible, que la inteligencia artificiar no entiende de sentimientos y no podía ayudar a mejorar el carisma y la empatía.

Cierto es que la inteligencia artificial no mejora tu carisma ni tu empatía, que eso es algo personal que tenemos que cultivar cada uno de nosotros, pero la IA nos puede ayudar, y mucho. Nos facilita información, analiza datos y situaciones y nos permite estar más preparados a la hora de vender. Incluso nos puede ayudar a cambiar nuestra estrategia en medio del proceso de venta. El carisma y la empatía son cualidades esenciales en el mundo de las ventas, y su impacto puede ser significativamente amplificado cuando se combinan con herramientas de inteligencia artificial. Hay quien pensará que es pura fantasía científica, pero lo cierto es que es la pura verdad. La ventaja de ser un vendedor carismático Hay que tener en cuenta que el carisma es la capacidad de atraer y mantener la atención de los demás, aparte de otras muchas cosas. Un vendedor carismático puede captar el interés del cliente, generar entusiasmo y establecer una conexión personal que facilita la venta. Eso se logra porque las personas carismáticas suelen inspirar confianza. Los clientes tienden a sentirse más cómodos y seguros al tratar con personas que proyectan una actitud positiva y convincente. Los clientes tienden a sentirse más cómodos y seguros al tratar con personas que proyectan una actitud positiva y convincente Para ello hace falta empatía, que permite a los vendedores entender las necesidades y emociones de los clientes. Esta comprensión profunda ayuda a personalizar la oferta y hacer que el cliente se sienta valorado y comprendido. Al demostrar esa tan necesaria empatía, los vendedores pueden construir relaciones más fuertes y duraderas con los clientes, lo que a su vez incrementa la lealtad y las probabilidades de futuras ventas. Y llegamos a lo que nos ocupa hoy, la inteligencia artificial y cómo puede ayudarnos a potenciar nuestro carisma y empatía y, por tanto, a lograr nuestros objetivos. Nos ayudará a vender un producto o servicio, convencer a alguien para que se incorpore a una asociación o captar el voto en una disputa electoral. Convencer al cliente indeciso Imagina un escenario en el que un cliente potencial muestra interés en un producto, pero está indeciso. Un vendedor carismático puede usar su capacidad para captar la atención y generar confianza, mientras que la IA proporcionará información detallada sobre las preferencias del cliente y análisis de sus emociones durante la conversación. Con esta combinación, el vendedor puede ajustar su discurso, mostrando empatía y ofreciendo soluciones personalizadas, incrementando significativamente las posibilidades de cerrar la venta. Este ejemplo le puede parecer ciencia ficción a muchas personas, pero lo cierto es que la combinación de carisma y empatía con la inteligencia artificial no solo mejora las habilidades interpersonales de los vendedores, sino que también optimiza la experiencia del cliente, creando un entorno de ventas más eficiente y efectivo. Esta sinergia es crucial para destacar en un mercado competitivo y construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes. Fortalecer el carisma y la empatía con IA La inteligencia artificial puede potenciar el carisma y la empatía de diversas maneras, Por ejemplo, con el análisis de datos para crear perfiles detallados de los clientes, incluyendo sus preferencias, comportamientos y patrones de compra. Esto hace posible que los vendedores personalicen sus interacciones de manera más efectiva. También nos permite hacer predicciones utilizando algoritmos predictivos, porque la IA puede anticipar las necesidades y deseos de los clientes, ayudando a los vendedores a ofrecer productos o servicios en el momento adecuado. IA VENTAS Todo ello sin olvidar los asistentes virtuales y chatbots, que ya llevan con nosotros unos cuantos años. Ambos, impulsados por IA pueden proporcionar una experiencia personalizada de servicio al cliente, respondiendo a consultas y ofreciendo recomendaciones basadas en el análisis de datos en tiempo real. Y todo ello sin horario, porque estos sistemas pueden operar 24/7, asegurando que los clientes siempre reciban atención inmediata, lo que mejora la satisfacción y la lealtad. Explorar nuestras emociones Pero, además, pueden analizar nuestros sentimientos o los de nuestros clientes. La IA puede interpretar el tono y las emociones en las comunicaciones del cliente (correos electrónicos, llamadas, chat) para ofrecer información en tiempo real al vendedor sobre cómo ajustar su enfoque. Así, no nos extraña encontrarnos con muchas empresas que utilizan estas técnicas y herramientas. Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico puede implementar IA en su plataforma para mejorar las interacciones con los clientes. Esa misma empresa, utilizará análisis de datos para personalizar recomendaciones de productos y asistentes virtuales para brindar soporte las 24 horas del día. Podrá analizar los sentimientos para adaptar respuestas según las emociones del cliente. El siguiente paso sería la creación de plataformas de aprendizaje para capacitar en habilidades de empatía y carisma a los profesionales que atienden a los clientes. Un ejemplo práctico Imaginemos que un cliente potencial ha mostrado interés en varios productos, pero aún no ha realizado una compra. La IA puede analizar los datos de interacción previa de ese usuario y determinar lo que este cliente valora para hacer una venta más efectiva gracias a la personalización y la atención detallada. Durante una llamada de seguimiento, el vendedor recibe en tiempo real sugerencias de la IA sobre cómo ajustar su tono de voz para parecer más comprensivo y recomendar productos específicos en los que el comprador ha mostrado interés anteriormente. Además, la IA puede proporcionar información sobre las emociones detectadas durante la conversación, sugiriendo momentos óptimos para cerrar la venta. Esto significa que la IA no solo complementa las habilidades humanas de carisma y empatía, sino que también las puede amplificar, proporcionando a los vendedores herramientas avanzadas para entender mejor a sus clientes, personalizar sus interacciones y mejorar sus resultados de ventas. Aliarnos con la IA La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada crucial en el ámbito empresarial, ofreciendo herramientas poderosas para mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente. Sin embargo, su efectividad radica en cómo la integramos en nuestras prácticas comerciales. Es fundamental comprender sus capacidades y limitaciones para aprovechar su potencial al máximo. Para sobrevivir y prosperar en un entorno empresarial cada vez más competitivo, es necesario adaptarse a la integración de la inteligencia artificial en nuestros procesos profesionales. Si somos capaces de combinar de manera efectiva las capacidades únicas de la IA con nuestras habilidades humanas estaremos mejor posicionados para destacar en el mercado. La clave está en reconocer que la inteligencia artificial no es una solución independiente, sino un medio para potenciar nuestras capacidades humanas. La combinación de juicio, creatividad y empatía humanas con las capacidades analíticas y predictivas de la IA será un diferenciador clave en el éxito empresarial. Pero no te asustes que, hoy por hoy, es el ser humano el que marca la diferencia, porque la inteligencia artificial puede analizar e interpretar muchas cosas, pero no puede sentir ni amor, ni odio, ni hambre. Eso queda para nosotros. *** Juanma Romero es especialista en carisma y empatía. www.carismayempàtia,es