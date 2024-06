No me canso de repetir a mis hijos que sí dominan el arte del carisma y la empatía tienen la mitad de su éxito profesional garantizado. Pero una cosa es decírselo y otra que te hagan caso, algo que sabemos perfectamente los que somos padres y lo sufrimos diariamente en nuestras carnes. Y que recordamos muy bien de cuando éramos nosotros los hijos y no hacíamos demasiado caso a los pesados de nuestros padres.

Aprovecho para darte la bienvenida a "El Poder del Carisma y la Empatía en los Negocios", una sección semanal dedicada a explorar cómo estas dos cualidades fundamentales pueden transformar nuestras vidas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. En este primer contacto, nos sumergiremos en el significado y la importancia del carisma y la empatía, sentando las bases para futuras discusiones sobre cómo aprovechar estas habilidades para mejorar nuestras relaciones y alcanzar el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Todo ello teniendo en cuenta factores y actividades esenciales como es la venta, algo que hacemos todos los días, a todas horas y en todo momento. Porque con carisma y empatía se vende más que sin estas cualidades, que todos podemos aprender. Tú y yo acabamos de conocernos y todavía estamos tonteando como cuando conoces a una persona con la que deseas ir más allá, pero quieres hacerlo despacio para no dar pasos en falso. Eso nos ocurre con la Inteligencia Artificial, el otro factor importante del que nos iremos ocupando y que es totalmente decisivo, aunque apenas lleva un par de años entre nosotros. Carisma, empatía, ventas e inteligencia artificial van a componer este guiso, que espero que esté en su punto. Luego ya queda en tus manos aderezarlo con más o menos sal, vinagre, aceite o lo que tú prefieras. Vamos a ir viéndolo semana tras semana. En este primer contacto quiero explorar cómo estas habilidades fundamentales no solo influyen en nuestras interacciones cotidianas, sino también en el arte de las ventas y la construcción de relaciones duraderas. La Inteligencia Artificial, el otro factor importante del que nos iremos ocupando y que es totalmente decisivo, aunque apenas lleva un par de años entre nosotros El carisma y la empatía son elementos clave en el mundo de las ventas. Exploraremos cómo estas cualidades pueden influir en la persuasión, la confianza del cliente y, en última instancia, en el éxito comercial. Además, discutiremos estrategias prácticas para mejorar estas habilidades en el contexto de ventas. En su momento veremos la importancia que puede llegar a tener que un cliente te enseñe las fotos de sus nietos. Y comprobaremos por qué es mucho más fácil cerrar una venta después de ver esas fotos, y cómo hacer para que el cliente se ofrezca a enseñarte las fotos. En cualquier caso, ya te adelanto que ni se te ocurra decirle a ese cliente que quiere enseñarte las fotos de sus nietos, que mejor te las enseñe en otro momento, que estás muy liado y necesitas ir al grano con la reunión que habéis concertado. Le acabas de insultar. Aunque para ti sea una inmensa tontería eso de ver las fotos de sus nietos, para él es lo más importante del mundo. Es posible que, a partir de ahora, vuestra relación se enfríe, congele o rompa, sobre todo si estamos hablando del dueño de la empresa, que la ha creado de la nada y hace con ella lo que le viene en gana. Y todo por no manejar adecuadamente la empatía. Ya ves, qué cosas. Por unas fotos de nada pierdes un negocio de miles, decenas o cientos de miles de euros. Relaciones personales y profesionales En nuestras interacciones diarias, tanto en el ámbito personal como profesional, el carisma y la empatía juegan un papel crucial en la construcción de relaciones significativas. Analizaremos cómo estas cualidades pueden fortalecer nuestras conexiones con colegas, amigos, familiares y clientes, promoviendo la colaboración, la comprensión mutua y el respeto. También veremos cómo evitar discusiones con tu marido o esposa, novio, novia o lo que tú quieras. Y lo comprobaremos solo usando unos pequeños trucos, técnicas y herramientas que vas a conocer y que te van a ayudar en esas relaciones, también en las profesionales. En nuestras interacciones diarias, tanto en el ámbito personal como profesional, el carisma y la empatía juegan un papel crucial en la construcción de relaciones significativas Porque el manejo de estas herramientas te puede evitar un cabreo de la otra parte durante todo el fin de semana. Ya ves que sí puede ayudarte, y mucho, conocer adecuadamente cómo manejar el carisma y la empatía, el tuyo y el de los otros. El carisma y la empatía son términos que a menudo se usan de manera intercambiable, pero son totalmente diferentes. Mientras el carisma se refiere a una cualidad magnética que podemos desarrollar las personas para atraer a otros, la empatía se basa en la capacidad de ponerse en el lugar de otros y comprender sus emociones para responder a ellas de la forma adecuada. En otro momento te explicaré por qué yo afirmo que la empatía no existe, pero eso será otro día. El buen uso del carisma y la empatía Combinar ambas cualidades o habilidades para hacer el bien puede significar que nos posicionemos en la parte alta de la escala social, profesional o moral. Sí, porque la parte moral es muy importante. No pienses que el carisma es todo bendiciones, ni mucho menos. También tiene su lado oscuro, y no todo lo carismático es bueno para ti o para tu entorno. Depende de cómo se maneje. Hay personas carismáticas como puedan ser el papa Francisco o el Dalai Lama que son unos referentes morales para sus seguidores. Pero hay otras personas muy carismáticas que no tienen absolutamente nada de referente moral, pero que son o han sido muy carismáticas. Te pongo el caso de Hitler, un tipo muy carismático que llevo a Europa al desastre y la destrucción. O Stalin, que batió todos los récords conocidos hasta el momento asesinando a su propio pueblo. No sigo con la lista porque me llevaría semanas. El carisma puede llegar a ser como un cuchillo de caza, que puedes utilizarlo para matar un venado y dar de comer a unos niños hambrientos que están a punto de morir de hambre. Pero también se puede utilizar para asesinar a esos niños. Ahí está la diferencia, en la forma de utilizarlo. Y después de ver esto nos encontramos con su impacto en las ventas y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para lograrlo. Pero eso será la semana que viene. Ahora a disfrutar de la familia y los amigos. *** Juanma Romero es periodista.