"Did I hear you say that there must be a catch? Will you walk away from a fool and his money?" Paul McCartney.

Solo un gobierno de propaganda puede presentarse ante los medios anunciando un aumento de impuestos a todos y llamarlo de manera rimbombante "prórroga parcial del escudo social para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania". El gobierno no ha implementado ningún escudo social. España cierra 2023 con la mayor caída de renta per cápita ajustada por poder adquisitivo (la renta per cápita ajustada entre países de la misma zona económica) de los países de nuestro entorno y una inflación anual en noviembre que supera a la media de la eurozona. Lo que ha implementado el gobierno ha sido un truco de trilero que devuelve un porcentaje ínfimo de la obscena cantidad que ha recaudado de manera extraordinaria por la inflación y presentarse como nuestro benefactor. [Del transporte gratuito a la prórroga del impuesto a la banca y a las energéticas: todas las medidas 'anticrisis'] De hecho, el ridículo "escudo social" anunciado a bombo y platillo no llega a un tercio de lo que ha expoliado a los ciudadanos, especialmente los más pobres, al negarse a deflactar los impuestos a la inflación. Por supuesto, el único objetivo durante estos años ha sido disfrazar la inflación y ahora la subida de impuestos se une a un IPC que es significativamente superior en 2023 hasta noviembre con respecto a la media de la eurozona y una inflación acumulada desde 2018 de más del 16,4%. No han reducido la inflación, y mucho menos comparado con la renta de los españoles, y el disfraz se desploma ahora. [El transporte gratuito para los jóvenes y parados se queda fuera de las ayudas 'anticrisis' del Gobierno] El gobierno te devuelve mucho menos de lo que te quita por inflación. El irrisorio escudo social supondrá un coste estimado de 13.000 millones de euros en 2024, en 2023 fue de unos 15.000 millones y en 2022 casi 22.000 millones de euros según el gobierno. Pues bien, "la carga fiscal acumulada solo por IVA en los años 2021 y 2022 como consecuencia exclusiva de las tensiones inflacionistas fue en promedio de 297,0 euros por familia". según Funcas. En promedio el Banco de España estimaba una recaudación total extraordinaria por inflación de 32.000 millones solo en 2022. No olvidemos que ya en 2020 el gobierno recaudó más de 12.000 millones extra por la inflación, según la AiREF. Si la inflación se sitúa en el 3,4% estimado para 2024 supondrá que entre 2020 y 2024 el gobierno habrá recaudado unos 35.000 millones de euros adicionales al lucrarse por la inflación tras deducir el coste estimado del "escudo social". "El gobierno te devuelve mucho menos de lo que te quita por inflación. El irrisorio escudo social supondrá un coste estimado de 12.000 millones de euros en 2024, en 2023 fue de unos 15.000 millones" Por cada dos euros extra en impuestos por la inflación que te ha quitado el gobierno se supone que te devuelve poco más de un euro. A eso lo llaman "escudo social". Pero además te ha subido los impuestos al trabajo y el IVA. En realidad no te devuelve ni un euro. No podemos olvidar que en el paquete que ha anunciado el presidente se incluye una fuerte subida de impuestos a la electricidad y el gas que, además, suponen impuestos encadenados (impuesto eléctrico e IVA), por lo que el gobierno busca subirse al rebote de las materias primas y lucrarse con ello. Las propias fuentes del gobierno reconocen que esperan un fuerte aumento de la recaudación por impuestos en la luz y el gas que compense parcialmente el coste de las medidas mal llamadas sociales que han comentado. "Las propias fuentes del gobierno reconocen que esperan un fuerte aumento de la recaudación por impuestos en la luz" No podemos olvidar que entre las medidas mal llamadas "sociales" que han presentado se encuentra la prohibición de desahucios a familias vulnerables que no deja de ser poner barreras al alquiler a las familias vulnerables que cumplen con sus compromisos. También toda la batería de medidas intervencionistas en el mercado laboral que han hecho que el paro efectivo incluyendo demandantes de empleo no haya mejorado prácticamente desde 2019, según Fedea y BBVA. El gobierno se presenta como el benévolo creador de escudo social cuando lo único que ha hecho es expoliarnos aprovechándose de la inflación, especialmente a los más pobres vía IVA, y devolver una cantidad mínima de lo recaudado. El escudo social lo has pagado los contribuyentes y además del escudo nos han cobrado mucho más por nada. El gobierno no te regala nada que no te haya quitado primero con creces. El gobierno no ha creado ningún escudo social, nos lo ha cobrado por adelantado y además deja un país a quince puntos de la media de la UE en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo. Enhorabuena, el escudo social ha sido empobrecernos más. Sigue los temas que te interesan Columnas de Opinión Congreso de los Diputados Investidura