La recompra de acciones y el dividendo

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, pidió durante la celebración de un encuentro financiero la semana pasada que las recompras de acciones no se consideren como remuneración al accionista, cuestionando la generación de valor de esta práctica tan común en las cotizadas españolas, especialmente los bancos.

Buenaventura alude al hecho de que estén ligadas a un mayor dividendo ya que solo beneficia a los accionistas que deciden no aceptar la recompra.

Recomprar acciones ha sido una práctica habitual en el mercado norteamericano, cuyas compañías aprovechaban los precios bajos de las cotizaciones para dar una señal al mercado de lo infravaloradas que estaban las empresas. No ha sido tan común en otras plazas hasta hace un par de décadas, momento en el que se ha hecho generalizado su uso. Entre ellas la Bolsa española donde hoy es habitual ver este ejercicio.

En términos prácticos, recomprar acciones no es otra cosa que acudir al mercado secundario para adquirir títulos propios en circulación, previa aprobación por parte del consejo de administración, teniendo un límite legal en el 10% del capital suscrito.

Es práctica habitual no considerar la autocartera a la hora de determinar el valor de una compañía siempre y cuando exista certeza razonable de que esas acciones se van a cancelar o meramente por el hecho de que comúnmente son acciones sin derecho político que evitan la concentración de voto.

Por ese motivo, cuando la compañía adquiere, por ejemplo, un 5% del capital lo que está haciendo es abaratar en esa cuantía el precio de las acciones argumentando una mejora de la política retributiva ya que se suma al derecho económico (dividendo) el porcentaje destinado a recomprar acciones.

Sin embargo, he aquí la discrepancia. La recompra de acciones no beneficia por igual a todos los accionistas sino a aquellos que no aceptan la recompra de acciones, pero se presenta como una remuneración a todos los accionistas.

Buenaventura indicaba, con todo el sentido, que "cuando los gestores de la compañía aciertan y el valor está realmente infravalorado en el mercado, lógicamente habrán salido perdiendo los accionistas que vendieron y habrán salido ganando los que no vendieron".

Recomprar acciones es una práctica que genera valor cuando el precio al que se recompra es sustancialmente inferior a su valor contable, generando así una plusvalía cuando se amortizan.

Acudir al mercado para comprar acciones por el hecho de emitir una señal que despierte interés de compra en los inversores no es generar valor, sino ruido.

Esa práctica es lo que empezamos a ver hoy en muchas empresas alcanzando una cierta perversión de lo que realmente es, o no, retribuir al accionista sin olvidar que ese excedente de caja del que se dispone se puede destinar al propio negocio siempre y cuando los retornos que genera sobre el capital invertido sean mayores que el coste del capital. De otra forma, se estaría destruyendo valor.

