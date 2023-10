El chocolate está que arde

El chocolate no deja indiferente a casi nadie. Todos tenemos una opinión sobre qué tipo preferimos y pocos son los que aseguran que no les gusta en ninguna de sus variedades. El cacao, planta de la que parte la fabricación del chocolate, genera diariamente miles de millones en ganancias. Su precio está disparado y, pese a ello, la subida no ha mermado los márgenes de las empresas chocolateras.

El cacao es, claramente, un área de inversión a tener muy en cuenta. El tamaño del mercado mundial del chocolate alcanzó los 113.160 millones de dólares en 2021 y se espera que aumente a una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 3,7% entre 2022 y 2030. Los futuros del cacao cotizan a cerca de 3.600 dólares la tonelada, tras haber alcanzado el pasado 13 de septiembre los 3.874 dólares, su máximo de casi 45 años, debido a la fortaleza del dólar y a un reciente periodo de compras excesivas. Y, lo que es más interesante: el deterioro de las perspectivas económicas mundiales no parece afectar a la demanda de cacao. Expertos en salud señalan positivo el consumo moderado de chocolate amargo por su capacidad para aumentar la serotonina, liberar endorfinas, reducir la liberación de cortisol, mejorar la circulación sanguínea y la función cerebral, reducir la presión arterial o disminuir el riesgo de cardiopatías. Esta concienciación de los consumidores sobre los posibles beneficios para la salud de tomar chocolate de alta calidad es el principal impulsor del mercado del cacao. La creciente demanda (y oferta) de nuevos tipos de chocolates veganos, orgánicos, sin gluten y sin azúcar es otro viento de cola para el incremento de la demanda en los próximos años. En cualquier caso, según Statista Market Insights, existe una enorme brecha en el consumo de chocolate en todo el mundo: Suiza lidera en Europa la liga de los amantes del chocolate con un consumo anual per cápita que alcanzó los 11,8 kilos en 2022. Los estadounidenses, por su parte, consumen una media de 9 kilos de chocolate al año. En el otro extremo de la escala, India y China apenas tienen un consumo per cápita medio anual de 1,0 y 0,2 kilogramos, respectivamente. Europa dominó el mercado mundial de chocolate, con una cuota de más del 47% en 2021. La creciente demanda de chocolate negro es uno de los principales impulsores del crecimiento en el mercado regional. Según el Trade Map 2020 del ITC, Europa importó más de 1,5 millones de toneladas de productos de chocolate. Además, es también la mayor región productora de chocolate del mundo, con un consumo medio per cápita estimado en 5,0 kilogramos, según el CBI. Estos factores deberían estimular el mercado regional en los próximos años. De otro lado, se estima que Oriente Medio y África serán las regiones de más rápido crecimiento en el sector chocolatero, con una CAGR del 6,7% durante el periodo 2022-2030. Un crecimiento atribuible a la mayor disponibilidad de productos en las tiendas minoristas. Persiste, en cualquier caso, la preocupación por la insuficiente oferta en África Occidental, y las previsiones auguran un tercer déficit mundial consecutivo para la temporada 2023/24. Costa de Marfil, primer productor mundial de cacao, ha registrado recientemente abundantes lluvias en la mayoría de las regiones productoras, lo que impulsará la cosecha principal de octubre a marzo. Pero, debido principalmente a las malas condiciones meteorológicas la producción de la temporada 2023/24 podría fijarse en torno a los 1,8 millones de toneladas, por debajo de la media de unos 2,25 millones de toneladas anuales de los últimos años. Se estima que Oriente Medio y África serán las regiones de más rápido crecimiento en el sector chocolatero ¿Cómo podemos invertir en cacao? Hay diversas formas. Una de ellas es a través de fondos cotizados (ETF), que permiten invertir en una variedad de activos en lugar de concentrar la inversión en una o dos empresas. Hay varios ETFs que siguen el precio del cacao, entre ellos, el iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN (NIB), que sigue el precio del cacao a través de contratos de futuros. También puede invertirse directamente en empresas chocolateras como Nestlé, una de las mayores empresas alimentarias del mundo, con varias marcas de chocolate. Otro valor a tener en cuenta es Mondelez International, antigua filial de Kraft Foods, responsable de marcas atemporales como Oreo y Cadbury. Y como no mencionar a Lindt & Sprungli, empresa suiza famosa por sus chocolates de alta gama Lindt, Ghirardelli y Russell Stover. El chocolate gusta a muchos millones de personas alrededor del globo. Como bien dice Josiane Kremer, del equipo de comunicación de la chocolatera Barry Callebaut: "La gente come chocolate en los buenos momentos para celebrar y en los momentos difíciles para sentirse mejor”. Un buen aliado en nuestro día a día, el cacao; y también una buena inversión, tanto antes como durante una posible recesión. No lo perdamos de vista. *** John Plassard es experto en inversión del Banco Mirabaud. Sigue los temas que te interesan Banca Chocolate Tribunas de Opinión