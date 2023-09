Feijóo ofreció rebajas fiscales de 13.700 millones de euros, fundamentalmente a la clase media y trabajadora. Por ejemplo, reducir el IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros anuales. Pero la mayoría del Congreso no solo votó en contra, lo grave es que o no lo mencionó, o solo lo hizo muy de pasada.

La clase política está en su laberinto particular. No les importa el ciudadano corriente. Sólo piensan en sus propios intereses. Los nacionalismos como “negocios” de avispados que viven excitando los sentimientos localistas. Los no nacionalistas buscando conseguir que estos les voten. A la llamada “clase media y trabajadora” ni caso.

Este viernes pasará lo mismo. Votarán por disciplina/intereses de partido. Sin tener en cuenta que, si se consolida el Gobierno en funciones con la investidura de Sánchez, esa clase media y trabajadora se verá asfixiada tributariamente en 2024.

Todos los datos indican que la inflación persistirá en cierto nivel el año que viene. No será tan desbocada como en 2022, pero tampoco bajará al 2% deseado por el BCE. Si los tipos fiscales del IRPF y el IVA se mantienen, la inflación hará que aumente la recaudación. En el IRPF porque los salarios tendrán que subir para no deteriorar su capacidad de compra y el impuesto es un porcentaje de la renta. En el IVA por lo mismo. Manteniendo los tipos de IVA, con precios más altos pagaremos más. Seguiremos saliendo del “super” con los bolsillos y las tarjetas vacías.

Feijóo se comprometió a mantener el IVA reducido de los productos de la cesta de la compra que ahora tienen esos tipos reducidos. Reducción que acaba a finales de año. También anunció que aplicaría esa reducción a la carne y el pescado, que ahora no lo tienen. Poco, o nada, se dijo en el Congreso, sobre todo esto y sobre rebajar el IVA de carne y pescado.

Se puede pensar que Sánchez puede prometer lo mismo. Pero de momento no lo ha dicho. Es más, con su política de despilfarro será imposible que lo haga porque dispararía el déficit público. Lo que no le dejará la Unión Europea. Por eso Feijóo anunció que, para hacerlo posible, empujará un ahorro de 18.000 MM de euros en gastos no sustantivos de las Administraciones.

Se puede contra-argumentar que el PP con Rajoy prometió bajar impuestos y, luego, las circunstancias en que Zapatero dejó las finanzas públicas, le obligaron a aumentar impuestos. Sin embargo, ni la situación económica es igual, ni el paro tampoco, … ni Feijóo es Rajoy.

Lo real es que los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, salvo el propio Feijóo, demostraron nula sensibilidad para esta clase media y trabajadora en materia fiscal (debe ser por el progresismo).

En esa clase media y trabajadora, además de trabajadores/profesionales, están los autónomos, microemprersarios y empresarios de pymes, el 90% del tejido empresarial español; los que crean la mayoría de los puestos de trabajo. Para los nuevos autónomos y emprendedores Feijóo anunció una moratoria fiscal para ayudarles en los inicios de su aventura profesional. Sobre esa medida tampoco hubo un gran debate.

La mayoría de los grupos parlamentarios, han despreciado ese debate. Porque, además de votar en contra de estas propuestas, ni siquiera han expresado si les interesan o no.

En España, la clase media lleva seis meses reduciendo las hipotecas en número e importe, el 18,8% en julio, a pesar de la demagógica “Ley de la Vivienda”. Una clase media que también está vaciando sus cuentas de ahorro para sobrevivir, como indican las estadísticas bancarias. Mientras, el Banco de España anota que el 10% de los más ricos acumulan patrimonio inmobiliario contra lo que ocurre en la clase media y trabajadora española.

Y es que, por lo que se ve, al Congreso, “de mayoría progresista” no le importa que la clase media se empobrezca. Algo muy peligroso, porque una clase media empobrecida es presa de la demagogia política de los extremos ¿No será que en el fondo es lo que buscan esos diputados que han votado contra Feijóo; que el electorado se radicalice?

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.

