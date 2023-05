"It's time to wield the blade, for now you have got some company". Dave Mustaine, James Hetfield

Los últimos datos del primer trimestre de 2023 dejan a España como el penúltimo país en recuperación del PIB de 2019 y como el primero en aumento de deuda pública, según Eurostat. También dejan a España como el país que más renta per cápita ajustada a poder adquisitivo ha perdido de los comparables. En ese mismo periodo, Madrid ya ha recuperado el PIB pre-pandemia. La Comunidad de Madrid cierra 2022 con la menor deuda de España, 13,5% de PIB, más de 10 puntos por debajo de la media nacional, y eso aportando el 70% del fondo de solidaridad entre comunidades. La Comunidad de Madrid tiene, de nuevo, diez hospitales públicos entre los mejores del mundo por especialidades médicas. Es, además, la comunidad con menores tiempos de espera para operarse, la mitad que la media nacional, según el último informe del SISLE elaborado por el Ministerio de Sanidad. Un gobierno que negó la pandemia primero, impuso dos estados de alarma inconstitucionales, utilizó el mando único para cercenar libertades y despilfarrar en contratos fantasma y, encima, dejar la peor gestión de la crisis sanitaria de nuestro entorno, jamás debería enarbolar la bandera de la sanidad pública. Atacar la sanidad pública es hacer las cuentas insostenibles, y por ello, triplicar la deuda de la Seguridad Social y aumentar la deuda pública sobre PIB cinco veces más que nuestros países comparables es la definición exacta de “destruir lo público”. Atacar la sanidad pública es hacer las cuentas insostenibles No podemos olvidar que el gobierno de España solo quiere subir los impuestos a Madrid para aumentar incentivos a las comunidades gobernadas por el nacionalismo. Todos ustedes escucharon durante meses acusar a la Comunidad de Madrid de hacer “dumping fiscal”, una mentira como una casa, pero el silencio es ensordecedor cuando el gobierno acuerda en Euskadi no aplicar el impuesto de las “grandes fortunas”. Me parece muy bien que el PNV no lo aplique, me parece fatal la hipocresía del gobierno que demuestra que solo quiere perjudicar a Madrid. Pero es que el gobierno de Sánchez tiene como socios preferentes a ERC y Bildu, cuyo objetivo es el expolio a Madrid y la separación posterior. Exigen subir impuestos a Madrid y a la vez mayor autonomía para ellos. Separatistas centralistas. Fascinante. Tampoco podemos olvidar una ley de vivienda que ampara la ocupación y ataca la propiedad privada, una ley de “sí es sí” que ha reducido las penas a más de 1.000 condenados por delitos sexuales, cambios legislativos para reducir las penas de malversación y eliminar la sedición. No podemos olvidar que el gobierno llevó a cabo un cambio de la ley para perjudicar a Madrid con el impuesto mal llamado “a las grandes fortunas” para, inmediatamente, negociar con el PNV que dicho impuesto no se aplique en Euzkadi. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE Y, a pesar de los ataques legislativos, regulatorios y fiscales a Madrid, la realidad es que es un ejemplo para toda España. Queremos que se apliquen las políticas de Madrid en toda España. En fiscalidad, 19 años bajando impuestos. Un ahorro fiscal de 68.000 millones de euros a los contribuyentes, 20.000 euros por contribuyente. Más del 50% del ahorro fiscal ha ido a rentas inferiores a 33.000 euros. Un contribuyente sin hijos que cobra 25.000 euros en Madrid paga en IRPF, 300 euros menos que en Cataluña, 260 menos que en Asturias y 190 menos que en Aragón. Madrid, además, es la región que más recauda y la más solidaria con el menor esfuerzo fiscal de España. Aporta el 70% del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, del que se nutren doce comunidades autónomas para pagar parte de sus servicios públicos. En cuanto a la evolución económica, los datos son claros: Madrid fue la región que primero recuperó los niveles de riqueza (PIB) previos al Covid19. Madrid recuperó el PIB de 2019 en el segundo trimestre de 2022 y el conjunto de España no lo ha recuperado todavía. La AIReF estima que lo hará en mayo de 2023. A pesar de los ataques legislativos, regulatorios y fiscales a Madrid, la realidad es que es un ejemplo para toda España. El PIB de la Comunidad de Madrid está dos puntos por encima del nivel registrado en 2019, justo antes del estallido de la pandemia. El conjunto de España, por el contrario, todavía no ha alcanzado el PIB de 2019 y se mantiene a la cola de la recuperación económica de Europa, según Eurostat. Las políticas importan. El PIB regional crece un 1,3% en el primer trimestre de 2023 respecto al último trimestre de 2022, mientras que el conjunto de España rebota un 0,5%. El PIB regional crece un 3,9% en el último año. También por encima de la media nacional (3,8%) España aún no ha recuperado la inversión extranjera de 2019, que está un 40% por debajo. Y Madrid atrae el 70% de la inversión extranjera. Si España hubiese implementado el modelo económico de Madrid durante y tras la pandemia, hace mucho que habríamos recuperado el PIB de 2019 y con mucho menor endeudamiento. La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. EFE Durante la legislatura se han creado 360.000 puestos de trabajo en Madrid y hay 34.000 personas menos en el paro. Es la región que más empleo crea en el último año y el 88% de los autónomos creados en el último año son en Madrid. Como las cifras de paro están tan maquilladas, merece la pena analizar la cifra de demandantes de empleo. En junio de 2018, los demandantes de empleo eran: España: 4.478.237 - Madrid: 466.996. En abril de 2023, las cifras son: España: 4.314.617 - Madrid 421.899. Es decir, la reducción de demandantes totales de empleo en Madrid es más del triple que la del conjunto de España, que es mínima. No todo es una maravilla. Madrid debe seguir reduciendo deuda, bajando impuestos y España en su conjunto todavía más. Madrid debe seguir reduciendo deuda, bajando impuestos y España en su conjunto todavía más. Hay medidas económicas esenciales llevadas a cabo en Madrid que se deberían implementar urgentemente en España: bajada de medio punto en todos los tramos de IRPF; silencio administrativo positivo, algo esencial en un país asfixiado por la burocracia; la Ley de defensa del contribuyente, que está siendo ahogado en la mayoría de España con una fiscalidad extractiva y confiscatoria; deflactar el IRPF siempre que la inflación supere el 2%, que es esencial en un periodo en el que Hacienda se ha lucrado como nunca con la inflación; amortización anticipada de deuda pública; deducción del 20% en el IRPF para atraer capitales del extranjero; incremento de la bonificación en Sucesiones y Donaciones hasta el 50% para familiares de segundo grado; deducciones en el IRPF por contratación de asistentes; nacimiento de hijos, etc. Todo esto son medidas de sentido común que se niegan a implementar en el gobierno de la nación por su visión confiscatoria y rentista de la economía. 