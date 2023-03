¿Temblará el sector inmobiliario?

A principios de esta semana, la autoridad financiera suiza Finma decidió amortizar la cartera de bonos de alto rendimiento AT1 de 16.000 millones de francos suizos de Credit Suisse.

Dado que se trata de la mayor quita de pasivos del mercado europeo de AT1, estimado en 275.000 millones de dólares, los mercados reaccionaron al “acontecimiento histórico” deshaciéndose de los títulos AT1 de otros bancos.

Como resultado, se vieron afectados tales bancos como Deutsche Bank, Unicaja Banco y BNP Paribas. La pregunta ahora es si la “depreciación total” de los bonos AT1 acabó con el mercado o la recuperación está por llegar.

¿Y qué pasará con los valores respaldados por hipotecas (MBS)?

Para responder a esta pregunta, habría que analizar la salud del sector inmobiliario de Estados Unidos. Lo que llama de inmediato la atención en este sentido es el incremento de las ventas en el mercado secundario de la vivienda aumentaron en 14,5% (M/M) en febrero.

Al mismo tiempo, por primera vez en más de una década el precio medio de la vivienda cayó un 0,2% (interanual) hasta 363.000 dólares. Es de añadir también que hace un año se vendieron un 29,2% más de viviendas a esos precios.

Dado la ambigüedad de los datos, habría que tener cuidado a la hora de incrementar la exposición al sector. Además, los problemas de los bancos regionales podrían provocar un aumento de los tipos hipotecarios y, en consecuencia, una caída de la demanda.

Las perspectivas tampoco son demasiado favorables para el mercado de bonos hipotecarios. Primero, los títulos de deuda emitidos por las agencias de garantía hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac por las acciones agresivas de la Fed.

Ahora, los agency mortgage-backed securities (MBS) podrían verse presionados por la quiebra del Silicon Valley Bank. Se teme que el Gobierno empiece a vender los títulos del balance de la empresa, lo que hará bajar aún más el precio.

Para los mayores tenedores de los MBS de agencia, como Charles Schwab Corporation y U.S. Bancorp, no es la mejor noticia. Aunque las empresas dicen que no hay nada de qué preocuparse, la reacción de los mercados, sin embargo, sugiere lo contrario...

***Igor Kuchma es analista de Trading View.

