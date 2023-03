El segundo mayor colapso de un banco en la historia reciente después de Lehman Brothers podría haberse evitado. Ahora, el impacto es demasiado grande y el riesgo de contagio es difícil de medir.

La desaparición del Silicon Valley Bank (SVB) es un pánico bancario clásico impulsado por un evento de liquidez, pero la lección importante para todos es que la magnitud de las pérdidas no realizadas y el agujero financiero en las cuentas del banco no habrían existido si no fuera por una política monetaria ultralaxa. Expliquemos por qué.

Al 31 de diciembre de 2022, Silicon Valley Bank tenía aproximadamente 209.000 millones de dólares en activos totales y alrededor de 175.400 millones de dólares en depósitos totales, según sus cuentas públicas. Sus principales accionistas son Vanguard Group (11,3%), BlackRock (8,1%), StateStreet (5,2%) y el fondo de pensiones sueco Alecta (4,5 %).

El increíble crecimiento y éxito de SVB no podrían haber ocurrido sin las tasas negativas, la política monetaria ultraexpansiva y la burbuja tecnológica y de bonos soberanos que estalló en 2022. Además, el evento de liquidez del banco no podría haber ocurrido sin los incentivos regulatorios y de política monetaria para acumular deuda soberana y activos respaldados por hipotecas.

La base de activos de SVB es el ejemplo más claro del viejo mantra: "No luches contra la Reserva Federal". SVB cometió un gran error: seguir exactamente los incentivos creados por la política y regulación monetaria.

¿Qué pasó en 2021? Éxito masivo que, desafortunadamente, también fue el preludio de su desaparición. Los depósitos del banco casi se duplicaron con el auge tecnológico. Todos querían una parte del imparable nuevo paradigma tecnológico. Los activos de SVB también aumentaron y casi se duplicaron.

Los activos del banco aumentaron rápidamente de valor. Más del 40% eran bonos del Tesoro a largo plazo y valores respaldados por hipotecas (MBS). El resto fueron nuevas inversiones tecnológicas y de capital de riesgo que conquistaron el mundo.

La mayoría de esos bonos y valores de “bajo riesgo” se mantuvieron hasta su vencimiento. Estaban siguiendo punto por punto el libro de reglas convencional: activos de bajo riesgo para equilibrar el riesgo en las inversiones de capital de riesgo. Cuando la Reserva Federal elevó los tipos de interés, debieron quedarse helados.

Toda la base de activos de SVB era una sola apuesta: tipos bajos y expansión cuantitativa por más tiempo. Las valoraciones tecnológicas se dispararon en el período de política monetaria agresiva y la mejor manera de cubrir ese riesgo fue con bonos del Tesoro y MBS.

¿Por qué apostarían por otra cosa? Esto es lo que compraba la Fed a razón de miles de millones cada mes, estos eran los activos de menor riesgo según todas las regulaciones y, según la Fed y todos los economistas “mainstream”, la inflación era puramente “transitoria”, una anécdota de efecto base, un dato a ignorar. ¿Qué podía salir mal?

Que la inflación no era transitoria y el dinero fácil no era interminable. Llegaron las subidas de tipos y atraparon al banco, sufriendo pérdidas masivas por todas partes. Adiós a los precios de los bonos y de los MBS. Adiós valoraciones tecnológicas del “nuevo paradigma”. Y hola pánico. Un pánico bancario a pesar de la fuerte recuperación de las acciones de SVB en enero. Las pérdidas no realizadas a valor de mercado de 15.000 millones de dólares alcanzaban casi el 100% de la capitalización de mercado del banco. Adiós.

Como decía el famoso episodio de South Park: “…Aaaand it’s gone” (“Yyyy se ha ido”). SVB mostró lo rápido que el capital de un banco puede disolverse ante nuestros ojos.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), organismo similar al Fondo de Garantía de Depósitos financiado completamente por las prestaciones del sector financiero, asegura los depósitos hasta un nivel. Sin embargo, no es suficiente porque solo el 3% de los depósitos de SVB eran inferiores a 250.000 dólares. Según la revista Time, más del 85% de los depósitos del banco de Silicon Valley no estaban asegurados.

Los depositantes de SVB probablemente perderán la mayor parte de su dinero y esto también puede crear una incertidumbre significativa en otras entidades.

SVB era un ejemplo de gestión bancaria siguiendo exactamente los dictados de la regulación y el banco central. Siguieron una política conservadora de agregar los activos aparentemente más seguros, las letras del Tesoro a largo plazo, a medida que los depósitos se disparaban.

SVB hizo exactamente lo que recomendaron aquellos que culparon de la crisis de 2008 a la "desregulación". SVB era un banco aburrido y conservador, como refleja Forbes, que invertía los crecientes depósitos en bonos soberanos y valores respaldados por hipotecas y creía que la inflación era transitoria, como repetían todos los “expertos” excepto nosotros, la minoría loca.

SVB no hizo más que seguir punto por punto los incentivos de regulación y política monetaria y las recomendaciones de los economistas keynesianos. SVB siguió punto por punto al pensamiento económico dominante. Y el mainstream mató a la estrella tecnológica.

Muchos ahora culparán a la codicia, el capitalismo y la falta de regulación, pero la realidad es tozuda: más regulación no habría hecho nada por evitar este colapso porque la regulación y la política monetaria incentivan la adición de estos activos de "bajo riesgo"; soberanos.

Además, la regulación y la política monetaria son directamente responsables de la burbuja tecnológica y de bonos. Casi veinte billones de dólares de bonos con cupón negativo en 2019, la inmensa mayoría soberanos, las valoraciones cada vez más elevadas de la tecnología no rentable y el flujo supuestamente imparable de capital para financiar la innovación y las inversiones ecológicas nunca habrían ocurrido sin tipos reales negativos e inyecciones masivas de liquidez.

En el caso de SVB, su fenomenal crecimiento en 2021 es una consecuencia directa de la loca política monetaria implementada en 2020, cuando los principales bancos centrales aumentaron su balance a 20 billones de dólares como si nada fuera a pasar.

SVB es una víctima de la narrativa de que la impresión de dinero no causa inflación y puede continuar para siempre. Lo abrazaron de todo corazón y ahora han quebrado.

SVB invirtió en la burbuja de todo: bonos soberanos, MBS y tecnología. ¿Lo hicieron porque eran estúpidos o imprudentes? No. Lo hicieron porque percibieron que había un riesgo excepcionalmente bajo o nulo en esos activos.

Ningún banco acumula riesgo en un activo que cree que tiene un riesgo considerable. La única forma en que un banco acumula riesgo es si percibe que no lo hay. ¿Por qué lo perciben? Porque así lo decían constantemente el gobierno, los reguladores, el banco central y los “expertos”. ¿Quién será el próximo?

Muchos culparán a todo excepto a los incentivos perversos y las burbujas creadas por la política monetaria y regulación y exigirán recortes de tipos y expansión cuantitativa para resolver el problema. Solo empeorará. Las consecuencias de una burbuja no se solucionan con más burbujas. La desaparición de Silicon Valley Bank destaca la magnitud del problema de la acumulación de riesgos por diseño político.

SVB no colapsó debido a una gestión imprudente, sino porque hizo exactamente lo que los keynesianos y los intervencionistas monetarios querían que hicieran.

