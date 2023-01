¿Por qué en Estados Unidos no crece el paro?

A pesar de los recortes masivos de plantilla de los grandes bancos, los gigantes tecnológicos y el sector de los activos digitales, la tasa de desempleo estadounidense cayó al 3,5% en diciembre, frente al 3,6% del mes anterior.

Entonces, se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que las perspectivas económicas se deterioren mientras el mercado laboral permanece estable? ¿Acaso los datos no son fiables? En realidad, hay una serie de motivos que explican esta “fortaleza”.

En primer lugar, la demora en la recopilación de estadísticas. Por ejemplo, aunque Goldman Sachs acaba de anunciar su intención de recortar unos 3.200 empleados, el hecho se reflejará en un informe de empleo estatal posterior. Dicho de otra manera, el Departamento de Trabajo podría tardar varias semanas o incluso meses en incluir los datos en el modelo.

En segundo lugar, no todos los sectores experimentan la desaceleración económica de la misma manera. Así, mientras que las industrias cíclicas (servicios financieros, tecnología de la información, semiconductores, etc.) pueden sufrir un descenso de la demanda, las empresas no cíclicas (bienes de consumo y servicios) no deberían verse afectadas de forma significativa por la recesión.

El tercer factor podría ser la pandemia. Aunque las restricciones por coronavirus ya se han levantado, las empresas siguen intentando ponerse al día con el aumento de la demanda de bienes y servicios. Por último, los trabajadores que perdieron su empleo recientemente podrían simplemente crear sus propias empresas o acceder a una jubilación anticipada.

Otra cuestión es que, a medida que el ritmo de crecimiento económico se ralentice, el mercado laboral comenzará a perder impulso. Según una reciente encuesta de Bankrate, la tasa de desempleo en Estados Unidos podría subir cerca de un punto en 2023, hasta cerrar el año en torno al 4,6%. No en vano, los fondos de cobertura siguen acumulando posiciones cortas en dólares.

Igor Kuchma es analista de Trading View.

