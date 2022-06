"How many times has tomorrow been promised to someone?". Joe Elliott.

Todos sabemos que el intervencionismo perjudica a los que finge proteger. O deberíamos saberlo. El último episodio es el fracaso del cacareado 'tope del gas'. El Gobierno y su obsesión por intervenir el mercado han conseguido que le paguemos a Francia medio millón de euros diarios. Según el sector eléctrico, si el mecanismo impuesto por el Gobierno se mantiene un año, la transferencia de rentas de España a los países vecinos subiría a 1.000 millones de euros ya que Francia compraría hasta el 10% de la electricidad española con un descuento artificial creado por el Gobierno y pagado por el consumidor español. No solo es el descalabro del mecanismo en cuanto al beneficio que le regalamos -de nuestro bolsillo- a Francia. El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada ha subido más de 55 euros desde el 15 de junio, cuando entró en vigor el propagandístico 'tope al gas'. De hecho, el precio de la luz sigue por encima de los 226,9 euros/ MWh incluyendo la compensación a las gasistas. El Gobierno dice que es un éxito porque el precio sería 56 euros superior si no se hubiera implementado su medida, pero es que prometieron que iba a bajar la luz, no a subir menos que su comparable imaginario, porque es más alto que en Polonia o Reino Unido. Además, incluso si usamos el argumento del gobierno, más que debatible, el "efecto" milagroso de este 'tope del gas' no llegaría a un 9% en promedio. No solo le regalamos dinero a Francia pagado por usted y yo. El Gobierno "verde y ecológico" está subvencionando e incentivando el uso de energías fósiles al garantizar a las gasistas una compensación que pagamos todos, que empezó en 55 euros/Mwh y ha alcanzado hasta 122,14 euros/MWh. El Gobierno 'verde y ecológico' está subvencionando e incentivando el uso de energías fósiles Si no era suficiente, el gobierno va a penalizar a los grandes inversores en renovables con un nuevo impuesto que, como explica Alberto Prieto en EL ESPAÑOL, hasta el propio Gobierno reconoce que subirá el precio de la luz. "En lo que ambas partes del Ejecutivo no discrepan es en que inventar un impuesto, subirle el tipo a otro o imponer una tasa significará, en todo caso, que suba la factura". [El Gobierno asume que la luz volverá a subir tras el impuesto a las eléctricas] Las medidas del Gobierno benefician a los generadores de gas y penalizan fiscal y operativamente a los que invierten en renovables. España, de nuevo, se convierte en el único país de Europa donde el que no contamina paga mucho más que el que contamina. Y a eso lo llaman "transición ecológica”. El desaguisado del 'tope del gas' y la 'excepción ibérica', además, está creado usando una falacia. Que España o Portugal sufren más que otros países por la crisis del gas de Europa. La famosa 'excepción ibérica' es, en realidad, una ventaja ya que la península ibérica no importa casi gas ruso y tiene mucha mayor capacidad de regasificación y una enorme flexibilidad y diversificación de suministro. La famosa 'excepción ibérica' es, en realidad, una ventaja ya que la península ibérica no importa casi gas ruso Tras las últimas medidas del Gobierno, el mundo inversor se queda pasmado al ver que, en realidad, con una administración "verde y progresista" la verdadera oportunidad de inversión incentivada por el gobierno de España no eran las renovables sino las energías fósiles. Imaginen. La inseguridad jurídica es, adicionalmente un gran problema. En tres sesiones, las compañías energéticas han perdido más de 4.200 millones de euros de capitalización mientras los mercados globales rebotaban, como explica Laura Piedehierro en Invertia. [El sector eléctrico pierde más de 4.200 millones en Bolsa por el hachazo fiscal que prepara el Gobierno] El impuestazo a las energéticas está también justificado por una falacia. Que se están "forrando" cuando los beneficios en España en 2022 han bajado y el retorno sobre el capital empleado de las empresas, que son las que invierten y crean empleo, es todavía inferior a su coste de capital. ¿Y a quién perjudica el 'efecto Gobierno' en valores energéticos o el asalto a Indra contra cualquier norma de gobierno corporativo? Al pequeño ahorrador español, al pensionista, a las personas que invierten en valores aparentemente sólidos y estables con buen dividendo sin pensar que el gobierno les va a hundir. Beneficios ajustados de las eléctricas en primer trimestre 2022: -27%. Ingresos del Gobierno en la tarifa por impuestos encadenados: +5%. Demanda eléctrica: -2%. A ver si los beneficios caídos del cielo son los del Gobierno... Lo más importante, además, es que se destruye la señal de precio que incentiva la inversión en renovables y se desplaza capital inversor de España a otros países con sistemas menos intervenidos y más predecibles. Ah, pero el Gobierno ha anunciado que baja el IVA de la luz. ¡Hurra! ¿Se acuerdan? La propuesta de la oposición de bajar el IVA de la luz estaba prohibida por Bruselas, requería de consulta formal y además era mala porque subía "la inflación" según Montero y Calviño... Hasta el descalabro electoral de la izquierda en Andalucía. Ahora, ni hace falta permiso ni hay prohibición ni nada. Otra improvisación del "Gobierno de la gente". Bajar el IVA de la luz, como ya explicamos, no es una medida de derechas ni liberal. Es de sentido común. No se puede tener fiscalidad de bonanza en un entorno de crisis energética. Pero el Gobierno se ha negado a tomar esta medida hasta ahora. Cada vez que una nueva medida intervencionista fracasa alguien le echa la culpa a que el sector eléctrico está liberalizado… Cuando el 70% de la factura son impuestos y costes regulados y ya está intervenida la nuclear, la hidráulica y el mercado mayorista. El burócrata siempre piensa que sus medidas fracasan por falta de mayor burocracia. Por favor, señores del Gobierno: En energía -y en todo- dejen de "ayudar" tanto, que nos van a arruinar a perpetuidad. Sigue los temas que te interesan Columnas de Opinión Energía Factura de la luz