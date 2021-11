"Las burbujas son como los sueños, ilusionan hasta que desaparecen". (Anónimo).

El siguiente mapa, elaborado por Visual Capitalist y basado en datos del Real Estate Bubble Index )Índice de burbujas del sector inmobilliario) de UBS, sirve como un sistema de alerta temprana de burbujas inmobiliarias, evaluando 25 ciudades globales y calificándolas según su riesgo.

Europa alberga una serie de ciudades que tienen un riesgo extremo de burbuja y Fráncfort encabeza la lista este año. El centro financiero de Alemania ha experimentado un aumento de los precios reales de las viviendas de un 10% anual de media desde 2016, la tasa más alta de todas las ciudades evaluadas.

El resto de las ciudades que están claramente sobrevaloradas son (por este orden): Toronto, Hong Kong, Múnich, Zúrich, Vancouver, Estocolmo, París y Ámsterdam. Por suerte, Madrid tiene un precio razonable:

Los alquileres y los precios de la vivienda en la UE han continuado su aumento constante en el segundo trimestre de 2021, subiendo un 1,3% y un 7,3% respectivamente en comparación con el segundo trimestre de 2020.

En este gráfico de Eurostat, podemos comprobar que, desde 2010, los alquileres han aumentado un 16% y la vivienda un 34%. Los mayores aumentos en el precio de la vivienda se registraron en Estonia (+133%) y Luxemburgo (+111%). Los mayores descensos, en Grecia (-28%) e Italia (-13%):

¿Prefieres vivir en un piso, en un adosado o en un chalé? España es el segundo país de Europa donde más personas viven en pisos:

En esta tabla de El Orden Mundial, se ve que España está por encima de la media de la UE en términos de la proporción de gente que vive en viviendas en propiedad, sólo la cuarta parte de los españoles vive de alquiler:

Y esa cuarta parte de los españoles que paga mensualmente un arriendo son a su vez los cuartos de Europa que más sufren para afrontar dicho coste, ya que destinan a ello el 37% de sus ingresos:

El Índice Global de Ciudades Principales (3T 2021) de Knight Frank rastrea el movimiento de los precios residenciales en 46 ciudades de todo el mundo:

- Miami fue la ciudad con la mayor tasa de crecimiento anual en el año hasta septiembre (+26,4%).

- El crecimiento promedio anual de precios en las 46 ciudades analizadas fue del 9,5%.

- El 15% de las ciudades registraron caídas de precios.

- Hay 16 ciudades con aumentos de precios de dos dígitos.

- Madrid vio subir sus precios un 2%.

A la gente le gusta comprar inmuebles (no es mi caso), pero al jaleo de reformas, mantenimiento, inquilinos, etc. se unen los costes al entrar y al salir.

Nada más comprar, se pierde en gastos una media del 7%. Al vender hay doble imposición, porque a la plusvalía municipal se suma el pago del IRPF. Es verdad que, con la reforma de la plusvalía municipal, ya no se paga si hay pérdidas, pero, aun así, el coste de la plusvalía municipal supone una reducción en la base imponible del IRPF y no una deducción en la cuota, por lo que el problema no se zanja por completo.

Nuestra mentalidad consiste en ahorrar casi exclusivamente en inmuebles: en España, invertimos en torno al 80% de nuestros patrimonios en vivienda frente al 50% aproximadamente que destinan los estadounidenses, los cuales invierten la otra mitad en activos financieros (fondos de inversión, acciones, bonos, etc.).

Nuestros activos financieros son los depósitos al 0%. Y eso que la bolsa mundial (no hablo del Ibex 35), a pesar de su mayor volatilidad, da siempre a largo plazo mucha más rentabilidad que la vivienda (por mucho que no lo queramos ver).

