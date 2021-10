"Be thankful I don’t take it all". George Harrison.

El Gobierno de Sánchez y Podemos es el único de la Unión Europea que ha aprovechado la pandemia para disparar el gasto político y subir impuestos a toda la clase media. El Gobierno se ha subido el sueldo un 2% en los Presupuestos en unas cuentas públicas de despilfarro y ruina que, en sus propias estimaciones, dejará a España al borde de la quiebra con el mayor déficit estructural de la Unión Europea en 2023. Más de 55.000 millones de déficit que se genera incluso cuando crezca la economía y tras un hachazo fiscal sin precedentes. Además, como sobra dinero, ha disparado el presupuesto del más que cuestionable Ministerio de Consumo un 46% y el del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo un 82,9%. Mientras, el de Cultura y Deporte registra un incremento del 48,4%, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 contará con un 20,1% más y el del Ministerio de Igualdad con un 15% más. Sánchez y Podemos mantienen una política donde la sociedad está al servicio de la burocracia extractiva y confiscatoria. Y a eso tienen la desvergüenza de llamarlo "escudo social". En los mismos Presupuestos, el Gobierno incluye un brutal hachazo a los autónomos. Otro más. Incrementan los tipos de cotización del 30,3% al 30,6%, un aumento de cuotas que deja a muchos autónomos en una situación todavía más débil mientras casi 220.000 autónomos siguen en cese de actividad y la mayoría ahogados a impuestos y con muchos menos ingresos. Es indudable que el Gobierno se ha lanzado al peronismo más extractivo Es indudable que el Gobierno se ha lanzado al peronismo más extractivo. Pretende recaudar un 8% más, 17.000 millones de euros, en 2022 a pesar de que hay 100.000 empresas menos cotizando, casi 450.000 personas en ERTE o cese de actividad y nos han subido los impuestos varias veces desde 2019. Todas las subidas de impuestos que han tenido un impacto recaudatorio han ido a la clase media y a las pymes. Engañaron a sus votantes con bobadas como la 'tasa Tobin' y la 'tasa Google' y lo que han hecho es expoliar a los contribuyentes cautivos, salarios, familias y empresas. El fracaso rotundo de sus medidas estrella merece recordarse. La 'tasa Google' ha recaudado, en el mejor año para la tecnología de la historia, menos de una quinta parte en el primer semestre de los que estimaba Hacienda. Ya lo advertimos. La 'tasa Tobin' ha recaudado en el primer semestre un 65% menos de lo estimado. Se han reído de sus votantes con el cuento de que solo le iban a subir los impuestos a los ricos y han crujido a la clase media con impuestos indirectos y aumentos de penalización al ahorro. Los que no iban a dejar a nadie atrás han asaltado a las familias y empresas para mantener el Gobierno más caro de la historia Los que no iban a dejar a nadie atrás han asaltado a las familias y empresas para mantener el Gobierno más caro de la historia. Un Ejecutivo con más asesores y que ha llevado el gasto improductivo y clientelar a máximos históricos. Y eso es lo que es este Presupuesto, una ruina para familias y pymes que encima anticipa otro hachazo fiscal sin precedentes cuando la maquina confiscatoria de Montero lance su "reforma fiscal" que no es más que subir impuestos. Y lo peor de todo es que disparan gasto corriente y consolidado, sin rentabilidad económica real, aumentan la burocracia sin control para dejar a España con las peores cuentas de la Unión Europea. Ninguna economía de la Unión Europea ha disparado el déficit estructural en 2020-2021 como España, lo que dejará al país con un agujero anual difícil de recortar de más de 30.000 millones de euros. ¿Cuál es el objetivo? Echarle la culpa al siguiente que gobierne de los recortes tras la orgía de despilfarro. La subida a los autónomos es especialmente sangrante porque son los grandes olvidados de esta crisis. No se han dado las ayudas que se anunciaron a bombo y platillo, se han mantenido todas las penalizaciones por retraso de pagos de impuestos y se ha dejado al colectivo debilitado, ahogado a impuestos y con más fragilidad que nunca. El odio del Gobierno a los autónomos es evidente. Mientras despilfarra miles de millones y dispara la contratación pública en un país con déficit desbocado de más de 90.000 millones de euros, pone todavía más zancadillas a los creadores de empleo, a los que han mantenido a este país a flote. El desprecio del Gobierno hacia los que producen es enfermizo. La inmensa mayoría de las medidas que anuncia son anti-empresa, anti-autónomos y escollos a la creación de empleo y actividad empresarial. Es una auténtica vergüenza que un Gobierno compuesto por personas que jamás han creado un puesto de trabajo diga que las empresas no podrán tener más de un 15% de trabajadores temporales. Es no tener ni idea de lo que es España. En nuestro país, la inmensa mayoría de empresas, 1,9 millones, no tienen empleados. 907.000 empresas tienen uno o dos empleados, 306.000 empresas tienen de tres a cinco. Y poco más de 70.000 empresas tienen más de 20 empleados. No entiendo las sandeces que plantea este Gobierno ni en qué país vive. Solo sé que cada medida que anuncia demuestra su odio a los que producen y su mentalidad confiscatoria.