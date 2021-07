"El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro". (Benjamin Franklin).

Según Credit Suisse, casi la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población adulta mundial. Son 56 millones de personas que mueven casi 200 billones de dólares.

En el siguiente escalón, vemos que el 11% de la población posee 164 billones de dólares, casi el 40% de la riqueza mundial.

La base de la pirámide es impresionante y refleja cómo 2900 millones de personas (más de la mitad de los adultos del mundo) controlan sólo el 1,3% de la riqueza total:

El 1% más rico de Brasil aumentó su participación en la riqueza nacional un 2,7% el año pasado para representar prácticamente el 50%, la mayor proporción de los 10 países citados en este sentido en el Informe de Riqueza Global del banco suizo.

Dicho 1% más rico en ocho de las 10 naciones aumentó su participación en la riqueza el año pasado principalmente debido a los recortes de los tipos de interés tras el arranque de la pandemia. El ascenso en el caso de Estados Unidos ha sido lineal en el tiempo. Veámoslo en este gráfico de Bloomberg:

En esta tabla extraída del informe, podemos observar el top 20 tanto en términos de riqueza media como de riqueza mediana (en esta faceta, España ocupa el puesto 14 en el ranking global con casi 106.000 $ de riqueza mediana por cabeza):

Como podemos comprobar, nuestro país tiene el 2% de los millonarios del mundo:

Según Boston Consulting Group, los ultrarricos (los definen como personas con al menos 100 millones de dólares) aumentarán significativamente su riqueza invertible hasta 2025. Se espera que los de Alemania experimenten un aumento del 100% en la riqueza total, pero el mayor incremento en términos absolutos se dará en EE.UU. hasta casi 8 billones de dólares, como se puede visualizar en esta infografía de Statista.

Suiza sigue siendo el principal destino del dinero offshore en todo el mundo. La riqueza privada extranjera estacionada en la república alpina alcanzó los 2,4 billones de dólares en 2020, una cuarta parte del total mundial. Sin embargo, el mayor crecimiento se espera en Hong Kong y Singapur debido a la riqueza creada en China continental.

Finalmente, me parece interesante destacar dónde se ha hecho rica la gente con el bitcoin a través de este gráfico de la CNBC.

Los estadounidenses obtuvieron 4.100 millones de dólares en ganancias con la mencionada criptomoneda en 2020 según un nuevo informe de la compañía de software Chainalysis.⁠ Es más de tres veces lo que el siguiente país generó: China, donde los inversores se embolsaron 1.100 millones de dólares. España destaca como octava nación en la clasificación:

Me despido esta semana reconociendo que soy una persona de regalos caros: me encanta cuando me regalan tiempo. Y no lo olvides: no trates de parecer rico, intenta hacerte rico.