Las inscripciones para esta cuarta convocatoria están abiertas desde el viernes de publicación hasta el 20 de enero y se realizan a través del Portal de Casa 47.

¿Qué plazos tienen los interesados para inscribirse en la convocatoria de Casa 47?

Galicia ofrece 113 viviendas (principalmente en A Coruña) con superficies entre 35 y 140 m² y alquileres desde 350 euros; la Comunidad Valenciana aporta 84 inmuebles con tamaños entre 41 y 178 m² y rentas entre 350 y 1.066 euros.

¿Qué rentas y tamaños ofrecen las viviendas en Galicia y la Comunidad Valenciana en esta convocatoria?

Las viviendas se adjudican por sorteo ante notario y se asigna a cada solicitante la primera vivienda disponible de su lista; los contratos pueden durar hasta 75 años, con un alquiler inicial de 14 años y prórrogas automáticas de siete años.

Pueden optar las unidades de convivencia que no posean vivienda en propiedad y cuyos ingresos conjuntos estén entre dos y 7,5 veces el IPREM; las solicitudes se formalizan online en el Portal de Casa 47.

¿Quién puede acceder a estas 312 viviendas de Casa 47 y cuáles son los requisitos económicos?

Es la cuarta convocatoria de la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 para alquiler asequible con 312 inmuebles en seis comunidades: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Región de Murcia. La oferta incluye localidades y datos de superficie y renta de cada CCAA.

¿Qué es la convocatoria de Casa 47 que ofrece 312 viviendas y dónde están ubicadas?

La asignación de los inmuebles se realizará mediante un sorteo ante notario entre todas las solicitudes registradas que cumplan con los requisitos.

Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años prorrogables hasta 75, exigiendo ingresos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM sin tener otra vivienda en propiedad.

Las inscripciones estarán abiertas desde este viernes hasta el 20 de enero a través del portal oficial, sumando ya 1.561 inmuebles en oferta.

La Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47, abre la cuarta convocatoria con 312 nuevas viviendas de alquiler asequible repartidas en seis comunidades autónomas.

La Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47, ha abierto una nueva convocatoria para acceder a 312 viviendas de alquiler asequible en seis comunidades autónomas: Baleares (12), Castilla-La Mancha (15), Cataluña (60), Comunidad Valenciana (84), Galicia (113) y Región de Murcia (28).

Estas viviendas se suman a las de convocatorias anteriores, hasta alcanzar un total de 1.561 casas ofertadas en el Portal de Casa 47.

Las inscripciones para esta cuarta convocatoria podrán realizarse desde este viernes hasta el próximo 20 de enero a través del Portal de Casa 47.

Las personas interesadas disponen de una ficha individual de cada vivienda con fotografías, ubicación, precio mensual del alquiler y renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a ella, además de un formulario de solicitud que se puede cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, con un alquiler inicial de 14 años y prórrogas automáticas de siete años siempre que se mantengan la mayor parte de las condiciones. Para acceder a estas viviendas, las unidades de convivencia no podrán poseer una vivienda en propiedad y deberán contar con unos ingresos conjuntos de entre dos y 7,5 veces el IPREM.

Las rentas mensuales se establecen sobre la base del tope fijado por cada comunidad autónoma y no superarán el 30% de la renta media del municipio.

Por comunidades, Baleares ofrece 12 viviendas, con superficies de entre 46 y 108 metros cuadrados y alquileres mensuales de entre 440 y 1.012 euros. En Castilla-La Mancha, las 15 viviendas se encuentran en las provincias de Guadalajara (8) y Toledo (7), con superficies de entre 39 y 111 metros cuadrados y rentas de entre 350 y 834 euros.

Por CCAA

Cataluña cuenta con 60 viviendas repartidas entre Barcelona (17), Girona (19), Lleida (1) y Tarragona (23), con superficies de entre 36 y 158 metros cuadrados y alquileres de entre 350 y 1.138 euros.

Por su parte, la Comunidad Valenciana dispone de 84 inmuebles distribuidos entre Valencia (38), Castellón (23) y Alicante (23), con tamaños de entre 41 y 178 metros cuadrados y precios de entre 350 y 1.066 euros mensuales.

Galicia suma 113 viviendas, de las que 105 están en A Coruña, siete en Pontevedra y una en Lugo, con superficies de entre 35 y 140 metros cuadrados con alquileres a partir de 350 euros al mes.

En la Región de Murcia, las 28 viviendas tienen entre 52 y 146 metros cuadrados y alquileres de entre 433 y 865 euros mensuales.

Las viviendas serán asignadas mediante un sorteo ante notario, en el que se elegirá al azar un número de solicitud a partir del cual se ordenarán el resto de las peticiones. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de inmuebles solicitados.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará provisionalmente la vivienda y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si el inmueble se adapta a sus necesidades, se firmará el contrato de alquiler y se procederá a la entrega de llaves.