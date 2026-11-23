La Junta impulsó el proyecto nZEISHB en 2024, una compra pública de innovación para viviendas sociales modulares casi de consumo nulo, con casi tres millones de presupuesto y cofinanciación FEDER.

¿Qué precedentes públicos andaluces existen que respalden el uso de vivienda industrializada como en Insur Avora?

Hoy representa alrededor del 2% de la obra nueva residencial y enfrenta cuellos logísticos y falta de cadena preparada para volumen, aunque se espera crecer hasta cerca del 10% en 2030.

¿En qué situación está la industrialización de la vivienda en España y qué obstáculos enfrenta para proyectos como Insur Avora?

La promoción se concibe para mayor control de plazos y ejecución desde el diseño; (posible): podría reducir retrasos y costes de mantenimiento y mejorar eficiencia energética de las viviendas si se aplican sistemas industrializados y BIM.

¿Qué consecuencias tiene para los compradores que Insur use industrialización en Insur Avora?

Significa fabricar elementos en planta o fuera de la obra en entornos controlados para luego ensamblar in situ; en Córdoba se emplearán módulos, paneles y procesos prefabricados para partes de la estructura y acabados.

¿Qué significa que Insur Avora use construcción industrializada y cómo se aplicará en Córdoba?

Grupo Insur busca probar su estrategia de industrialización trasladando procesos a entornos controlados para mejorar control de costes y plazos. El proyecto sirve como piloto para integrar diseño avanzado, producción en planta y ensamblaje en obra.

¿Por qué Grupo Insur invierte 37 millones en la promoción Insur Avora de 156 viviendas en Córdoba?

La Junta de Andalucía también impulsa este modelo a través del proyecto público nZEISHB, enfocado en crear viviendas sociales modulares de consumo energético casi nulo mediante IA.

A nivel nacional, las técnicas industrializadas representan apenas el 2% de la obra nueva residencial, con la previsión del sector de alcanzar el 10% para el año 2030.

El modelo de construcción industrializada traslada parte de la producción a entornos controlados para mejorar la eficiencia, controlar plazos y paliar la falta de mano de obra cualificada.

Grupo Insur invierte 37 millones de euros en la promoción Insur Avora, un proyecto de 156 viviendas en Córdoba que servirá como piloto para su estrategia de construcción industrializada.

Grupo Insur anuncia una inversión de 37 millones de euros en una promoción de 156 viviendas en Córdoba. El proyecto incorpora soluciones de construcción industrializada.

Insur Avora será uno de los proyectos piloto con los que Grupo Insur avance en la implantación de su estrategia de industrialización.

La compañía quiere “integrar progresivamente la industrialización en sus promociones y convertirla en una palanca de transformación de sus procesos”.

“Este enfoque supone evolucionar desde el modelo constructivo tradicional hacia un sistema basado en metodologías avanzadas de diseño, planificación y producción, trasladando parte de los procesos de obra a entornos controlados”, asegura la empresa.

“La incorporación de sistemas de construcción industrializada nos permite avanzar hacia procesos más eficientes y con un mayor control de la ejecución”, indica el director de Promoción Residencial, Zacarías Zulategui.

La construcción industrializada permite el uso de sistemas constructivos en planta o fuera de la obra, en un entorno controlado, para luego ensamblar en obra.

Incipiente

A nivel nacional, las técnicas industrializadas representan todavía un porcentaje muy bajo de la obra nueva residencial. Apenas supone un 2%, con previsiones del sector de alcanzar alrededor del 10% hacia 2030.

Hay actualmente una mayor implantación de este tipo de técnicas a la hora de levantar viviendas unifamiliares, donde es más fácil usar módulos prefabricados. Ahí las expectativas para 2030 son alcanzar un 25%.

En complejos residenciales y obras de mayor volumen los obstáculos en la cadena logística, preparada para el trabajo tradicional, aún la hacen muy minoritaria.

Está aumentando sin embargo el uso de paneles de fábrica o módulos industriales y sistemas constructivos con madera y otros materiales ligeros.

Fuentes del sector apuntan a tasas de crecimiento anual compuesta de alrededor del 4,5% hasta 2028, por el impulso de la necesidad de controlar plazos y costes, y también por la mayor integración de criterios de sostenibilidad, sobre todo en la gestión de residuos y eficiencia energética.

Además, trabajar a mayor escala permite la integración de fabricación robotizada, BIM o la gestión de datos.

Uno de los cuellos de botella que tienen las empresas para crecer es la falta de mano de obra cualificada, que se puede compensar en parte con la construcción industrializada.

En Andalucía, una de las comunidades que lideran la construcción de vivienda en España, el modelo tradicional de ladrillo y hormigón in situ sigue siendo ampliamente mayoritario.

Piloto público andaluz

Además del interés privado, organismos públicos como la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, AVRA, de la Junta de Andalucía han impulsado iniciativas en este campo.

El proyecto nZEISHB fue presentado en 2024 como una innovadora iniciativa que utiliza Inteligencia Artificial para revolucionar la construcción de viviendas sociales modulares, rápidas de construir, asequibles y energéticamente eficientes.

Con un presupuesto de casi 3 millones de euros, la administración intentaba involucrar a empresas para desarrollarlo.

El nZEISHB, Sistema de vivienda protegida industrializada de consumo energético casi nulo NZEISHB (Near Zero Energy Industrialized Social Housing Building), es un proyecto de compra pública de innovación.

Tiene la consideración de Operación de Importancia Estratégica cofinanciada al 85% por el Programa FEDER Andalucía 2021-2027.