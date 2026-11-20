La falta de suelo preparado, la escasez de trabajadores y los retrasos en licencias frenan la puesta en marcha de proyectos, limitando la oferta nueva pese a que los visados aumentan.

¿Qué obstáculos impiden que la construcción cubra la demanda y alivie la crisis de vivienda?

Ha reducido operaciones (12,6% en primer semestre de 2026), lo que contribuye al menor número de compraventas, pero no alivia la presión sobre precios por la falta de oferta.

Porque la oferta es insuficiente frente a la demanda: el déficit acumulado y la limitada obra nueva sostienen los precios incluso con menos transacciones.

¿Por qué se mantienen los precios al alza pese al descenso de compraventas?

Ya ocurrido: eleva el coste medio de compra y agrava la accesibilidad; posible efecto futuro: puede desplazar demanda hacia el alquiler y aumentar la exigencia de años de renta necesarios para comprar.

¿Qué consecuencias tiene para las familias que los precios suban un 7,2% en 2027?

Porque anticipa una caída progresiva de la demanda por el encarecimiento de las hipotecas, la menor presencia de compradores extranjeros y la escasez de oferta, lo que reduce operaciones desde 711.000 en 2025 hasta 655.000 en 2027.

El esfuerzo económico se agrava: la compra de una casa exige ya 8,4 años de renta familiar, mientras que el alquiler medio se sitúa en 1.214 euros.

El déficit inmobiliario acumula 816.000 viviendas desde 2021 debido a que el ritmo de construcción no logra cubrir la creación de unos 200.000 hogares anuales.

Pese al descenso en las transacciones, los precios de la vivienda continuarán al alza y se encarecerán un 7,2% el próximo año.

Las compraventas de vivienda caerán en unas 56.000 operaciones para 2027 respecto a 2025, según las estimaciones de CaixaBank Research.

Menos compradores, pero viviendas más caras. Esa es la paradoja del mercado inmobiliario español de cara a 2027.

La compraventa de casas empieza a perder fuerza tras varios años de intensa actividad, pero los precios se resisten a bajar. Las previsiones apuntan a unas 56.000 operaciones menos que en 2025 y a un nuevo encarecimiento del 7,2% el próximo año. Todo ello en plena crisis de acceso a la vivienda.

Así lo refleja el último informe de CaixaBank Research. El servicio de estudios de la entidad anticipa un cambio de tendencia tras dos años de fuertes subidas. Sin embargo, advierte de que la demanda continuará siendo elevada y la construcción seguirá sin cubrir las necesidades del país.

El mercado comienza así a dar señales de agotamiento, pero no precisamente por una mejora de las condiciones para comprar.

Detrás de esta caída se encuentran el encarecimiento de las hipotecas, la escasez de viviendas disponibles y unos precios cada vez más difíciles de asumir para las familias. A ello se suma la pérdida de fuerza del comprador extranjero, cuyas operaciones cayeron un 12,6% durante el primer semestre de 2026.

Sin embargo, este descenso no supone un alivio para quienes buscan comprar una vivienda. La oferta sigue siendo insuficiente para atender la demanda y mantiene los precios al alza, pese a la pérdida de actividad del mercado.

Las previsiones de la entidad apuntan a un descenso desde las 711.000 compraventas registradas en 2025 hasta las 685.000 de este año. La caída será del 3,7%. Para 2027, la entidad espera unas 655.000 operaciones, otro 4,4% menos.

Esto supone 56.000 compraventas menos en apenas dos años, aunque la actividad seguirá en niveles elevados respecto a otros periodos.

Según adelanta el informe, las primeras señales de enfriamiento ya son visibles. Entre enero y agosto de 2026, las operaciones retrocedieron un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Una caída que alcanzó el 2,5% en la vivienda de segunda mano y el 1,8% en la nueva.

Los precios no ceden

Sin embargo, el descenso de las ventas no se está trasladando a los precios y las previsiones tampoco apuntan a un cambio en los próximos meses.

CaixaBank Research calcula que la vivienda se encarecerá un 7,2% en 2027. Una subida, que aunque más moderada que los incrementos superiores al 12% que hemos visto durante este 2026, también supone un nuevo golpe para quienes buscan comprar una casa.

Sin embargo, detrás de esta situación se encuentra el problema de fondo de una crisis que parece no tener fin. Y es que España necesita muchas más viviendas de las que es capaz de construir.

El déficit acumulado entre 2021 y el segundo trimestre de 2026 alcanza ya las 816.000 viviendas, según las estimaciones de CaixaBank Research.

Y aunque la construcción empieza a ganar ritmo, todavía está lejos de cubrir esa necesidad.

La entidad prevé que los visados de obra nueva alcancen las 150.000 unidades este año y las 165.000 en 2027.

Mientras tanto, España seguirá creando unos 200.000 hogares anuales hasta 2030, por lo que la demanda continuará creciendo por encima de la nueva oferta.

Pero a ello se suman otros obstáculos. Como ya ha contado este periódico, la falta de suelo preparado para construir, la escasez de trabajadores y los retrasos en la concesión de licencias siguen frenando nuevos proyectos.

Una crisis sin alivio

El problema está en que ese resultado se refleja directamente en el bolsillo de las familias.

Según el Banco de España, comprar una vivienda exigía el equivalente a 6,8 años de renta de un hogar a finales de 2019. En el segundo trimestre de 2026, esa cifra había aumentado hasta los 8,4 años.

El alquiler tampoco escapa a esta presión. Según el Observatorio del Alquiler, el precio medio alcanza los 1.214 euros mensuales en el tercer trimestre de 2026. Además, el parque disponible se ha reducido en 7.705 viviendas respecto al año anterior.

Una caída vinculada a la inseguridad jurídica y a los continuos cambios normativos a los que se enfrentan los propietarios a la hora de poner sus viviendas en alquiler.

Por tanto, tal y como demuestran los cálculos de la entidad, esta moderación del mercado no implica necesariamente una mejora para los ciudadanos.

Las operaciones disminuyen, pero los precios continúan subiendo y la oferta sigue sin responder a las necesidades de los hogares.

España se dirige así a 2027 con un mercado inmobiliario menos activo, pero no más accesible. Porque el comprador ya no habla sólo de dinero, sino cuántas viviendas hay realmente disponibles para hacerlo.