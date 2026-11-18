La AEV registra subidas interanuales de hasta el 15% en segunda mano y no espera una estabilización hasta 2028, con lo que los precios seguirán tensionados mientras la oferta no aumente.

¿Qué pinta tiene el mercado de segunda mano y hasta cuándo se prevé su estabilización?

El aumento al 2,5% encarece el crédito y obliga a bancos a revisar ofertas hipotecarias, lo que reduce la capacidad de compra de los hogares y eleva el coste de las nuevas hipotecas.

¿Cómo afecta la subida de tipos del BCE al acceso a la vivienda en España?

Porque se forman alrededor de 250.000 nuevos hogares anuales mientras en 2025 se terminaron unas 94.000 viviendas libres, de modo que por cada 100 nuevos hogares solo se entregaron unas 38 viviendas libres.

¿Por qué hay «falta de viviendas» si se construyen casas cada año?

Ya ocurrido: muchas familias destinan una parte mucho mayor de su renta a la vivienda y eso reduce su margen para consumo y ahorro; posible: podría aumentar la tasa de impagos si los tipos suben más.

¿Qué consecuencias tiene para las familias que las nuevas compras absorban cerca del 38% de la renta disponible?

El Observatorio de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) señala que el importe medio hipotecario nominal se sitúa cerca de 180.000 euros, el mayor desde 2007; descontando la inflación, esa deuda es un 25% inferior a la de entonces.

¿Por qué las hipotecas medias rozan los 180.000 euros y se comparan con 2007?

Seg%n la AEV, los precios registran subidas de hasta el 15% interanual y no se prev! una estabilizaci#n en el mercado de segunda mano hasta 2028.

Existe un desajuste estructural: cada a!o se forman 250.000 hogares en Espa!a pero solo se terminan unas 94.000 viviendas libres, acumulando un d!ficit anual de 150.000 casas.

La compraventa de viviendas cayo un 13,4% interanual en septiembre, su mayor descenso desde mayo de 2024, con ca%didas tanto en obra nueva como usada.

El importe medio de las hipotecas roza los 180.000 euros, su nivel nominal m!s alto desde 2007, exigiendo destinar el 38% de la renta familiar a la compra.

Tener trabajo y unos ingresos estables ya no garantiza poder comprar una vivienda en España.

La tormenta perfecta se acerca al mercado de la vivienda: los precios siguen subiendo, los ahorros necesarios son cada vez mayores y las hipotecas alcanzan niveles que no se veían desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008.

Una situación que está dejando a miles de familias fuera del mercado inmobiliario español, mientras el problema de la falta de viviendas continúa sin resolverse pese a haberse convertido en bandera de esta campaña electoral.

Comprar una casa exige ya destinar cerca del 38% de la renta disponible en las nuevas adquisiciones.

Además, el importe medio de las hipotecas roza los 180.000 euros, su nivel más alto en términos nominales desde 2007, según el último Observatorio de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

Unas consecuencias que ya empiezan a notarse según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y es que la compraventa de viviendas se desplomó un 13,4% interanual en septiembre, su mayor caída desde mayo de 2024. En total, se registraron 54.548 operaciones.

Siguiendo las cifras, las ventas de viviendas usadas cayeron un 14%, mientras las de obra nueva descendieron un 11,6%.

Hipotecas de récord

Sin embargo, detrás de este frenazo hay otro problema. Las familias necesitan cada vez más dinero para acceder a una vivienda y el endeudamiento hipotecario alcanza nuevos máximos nominales.

El informe de la AEV sitúa el importe medio hipotecario cerca de los 180.000 euros, por encima del récord nominal de 2007. Sin embargo, descontando la inflación, esta deuda es un 25% inferior a la de entonces.

La dificultad está en el esfuerzo necesario para afrontar la compra. Según esta asociación, las nuevas adquisiciones absorben cerca del 38% de la renta disponible de los hogares. Además, el precio de una vivienda equivale ya a 8,4 años de salario bruto.

A todo ello se suma el encarecimiento del crédito. El Banco Central Europeo (BCE) elevó los tipos de interés al 2,5% en septiembre, un cambio que amenaza con complicar todavía más la financiación de las familias.

Desde Fotocasa, su directora de Estudios, María Matos, advierte que, ante esta tesitura, las entidades financieras están comenzando a revisar sus ofertas hipotecarias.

Una situación especialmente relevante en un mercado donde tres de cada cuatro compradores necesitan recurrir a una hipoteca.

Un problema sin resolverse

Mientras tanto, la falta de vivienda continúa siendo el principal cuello de botella del mercado español.

El problema está en que el número de hogares aumenta a un ritmo muy superior al de la construcción.

Cada año se forman alrededor de 250.000 nuevos hogares en España. Sin embargo, durante 2025 apenas se terminaron unas 94.000 viviendas libres, según los datos recogidos por la AEV.

Esto significa que, por cada 100 nuevos hogares, se terminaron aproximadamente 38 viviendas libres. O lo que es lo mismo, se crean más de dos hogares y medio por cada vivienda libre nueva que llega al mercado.

La diferencia supera las 150.000 viviendas anuales. Una brecha que refleja la incapacidad de la construcción para seguir el ritmo de las necesidades residenciales y que continúa alimentando el desequilibrio entre la oferta y la demanda.

Ante esta falta de obra nueva, muchos compradores terminan buscando una vivienda de segunda mano. Sin embargo, estas operaciones tampoco solucionan la escasez, ya que una casa usada simplemente cambia de propietario y no aumenta el número total de viviendas disponibles.

De esta forma, la demanda acaba concentrándose sobre un parque residencial que apenas crece al ritmo necesario. Y mientras siga habiendo más personas interesadas en comprar que viviendas disponibles en las zonas con mayor demanda, los precios tendrán dificultades para moderarse.

De hecho, el Observatorio de la AEV recoge incrementos interanuales de hasta el 15% y no prevé una estabilización de la vivienda de segunda mano hasta 2028.

El Gobierno ha querido situar el acceso a la vivienda entre sus prioridades en sus últimos meses de legislatura, al ser el principal problema que señalan los españoles, y más ahora en plena campaña electoral.

Sin embargo, las cifras siguen mostrando un mercado incapaz de atender las necesidades residenciales de los españoles.

La construcción no alcanza el ritmo de creación de hogares y los precios continúan dificultando la compra.

Pese a ello, Fotocasa calcula que 2026 podría cerrar con unas 660.000 compraventas, un 7,6% menos que el año anterior.

Estas previsiones apuntan a un cambio de tendencia tras varios años de intensa actividad.

Desde el portal inmobiliario explican a este periódico que el mercado comienza a moderarse después de alcanzar niveles históricos de compraventas. Sin embargo, aseguran que todavía está lejos de registrar un hundimiento generalizado.

Así, la incógnita ahora es hasta dónde llegará este frenazo y cómo afectará a las operaciones de los próximos meses el nuevo escenario hipotecario.