En tasa intermensual la compraventa subió 10,6% en septiembre, con aumentos en usadas (+9,3%) y nuevas (+15,4%), lo que sugiere volatilidad de corto plazo y que el descenso interanual no impide repuntes mensuales por factores estacionales o puntualidades en escrituras.

¿En qué medida varió la compraventa mes a mes y qué indica eso para la evolución próxima del mercado?

El acumulado proviene de descensos sostenidos en ambos segmentos: las ventas nuevas bajan un 3% y las de segunda mano un 3,8%, de modo que la tendencia interanual negativa del año se ha ido consolidando mes a mes.

¿Cómo hemos llegado hasta este retroceso del 3,6% acumulado en los nueve primeros meses de 2026?

Principalmente los compradores con acceso a vivienda pública o subvencionada y los promotores sociales, porque las ventas protegidas se redujeron hasta 3.368 transacciones, lo que limita las alternativas asequibles en el mercado.

¿Quiénes son los afectados por la caída del 21,6% en la compraventa de viviendas protegidas?

Lo ocurrido ya ha reducido la oferta efectiva de vivienda nueva vendida, con 12.145 operaciones menos que el año anterior; en el corto plazo puede moderar la puesta a la venta de nuevos proyectos y afectar plazos de entrega.

¿Qué consecuencias tiene para los compradores que la compraventa de viviendas nuevas haya bajado un 11,6% en septiembre?

La caída se debe a la reducción tanto de las operaciones sobre viviendas usadas (–14%) como sobre viviendas nuevas (–11,6%), según el Instituto Nacional de Estadística. Ese descenso conjunta explica el retroceso interanual hasta 54.548 compraventas.

¿Por qué ha caído un 13,4% la compraventa de viviendas en septiembre según el INE?

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, las operaciones de compraventa sufren una contracción del 3,6%.

A pesar del retroceso interanual, las transacciones registraron un incremento del 10,6% en comparación con el mes de agosto.

El descenso estuvo impulsado tanto por la caída en las operaciones de vivienda usada (-14%) como por las de obra nueva (-11,6%).

La compraventa de viviendas se redujo un 13,4% interanual en septiembre, registrando su mayor caída desde mayo de 2024.

La compraventa de viviendas bajó en septiembre un 13,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 54.548 operaciones, lo que supone el mayor ajuste desde mayo de 2024.

La cifra ha estado influida tanto por la caída de las transacciones sobre viviendas usadas como sobre viviendas nuevas, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el retroceso registrado en el noveno mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después del aumento interanual del 3,4% registrado en agosto.

La caída interanual de la compraventa de viviendas en septiembre fue consecuencia del descenso de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 11,6%, hasta las 12.145 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que disminuyeron de manera más pronunciada, un 14%, hasta las 42.403 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en septiembre fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas.

Viviendas libres

En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 51.180 operaciones, un 12,8% menos que en septiembre de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas se hundió un 21,6%, hasta un total de 3.368 transacciones.

En tasa intermensual, la compraventa de viviendas se disparó un 10,6% tras aumentar tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+9,3%) como las compraventas de viviendas nuevas (+15,4%).

En los nueve primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 3,6%, con caídas del 3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 3,8% sobre viviendas usadas.