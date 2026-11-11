Una sentencia del Supremo permite condonar la hipoteca tras la ejecución del inmueble aunque no cubra todo el pago

El Supremo equipara los concursos sin masa a los procedimientos de exoneración tras liquidación a efectos de la segunda oportunidad, descartando la aplicación de normas de planes de pagos y permitiendo la exoneración del descubierto hipotecario como consecuencia de la liquidación de la garantía.

¿Cómo encaja esta sentencia con la doctrina previa sobre concursos sin masa y la exoneración tras liquidación?

La sentencia protege al acreedor en cuanto reconoce como satisfecho lo obtenido por la realización de la garantía y limita la responsabilidad personal del deudor al descubierto que quede tras esa realización. No elimina las garantías ni obliga a una condonación que perjudique el derecho de cobro del acreedor.

Beneficia a particulares, autónomos y profesionales en concurso sin masa con hipotecas cuyo valor de mercado del bien es inferior a la carga hipotecaria. El impacto puede ser relevante dada la alta proporción de concursos sin masa entre los concursos de personas físicas.

Significa que, tras perder el inmueble, la cantidad del crédito hipotecario que no se cubra con la venta quedará liberada y no exigible al deudor, siempre que la resolución judicial lo reconozca expresamente. No supone conservar el inmueble ni condonación automática sin resolución judicial.

¿Qué significa en la práctica para un deudor en concurso sin masa que su descubierto hipotecario pueda quedar exonerado?

El Supremo ha establecido que, si la ejecución del inmueble no cubre toda la hipoteca, el saldo pendiente puede quedar exonerado en el marco de la Ley de Segunda Oportunidad. La resolución permite reconocer esa exoneración incluso antes de que se ejecute o se inicie la ejecución.

¿Qué ha decidido el Tribunal Supremo en la sentencia 1649/2026 sobre las hipotecas tras la ejecución del inmueble?

El fallo busca equilibrar los derechos de cobro de los acreedores con la posibilidad de que el deudor insolvente rehaga su vida económica.

El juez podrá reconocer la condonación del descubierto de forma anticipada, incluso antes de que la entidad bancaria inicie la ejecución.

La medida beneficia a particulares y autónomos en concurso sin masa cuyos inmuebles valgan menos que la deuda hipotecaria.

El Tribunal Supremo permite exonerar la parte de la hipoteca que quede sin pagar tras ejecutar el inmueble en casos de insolvencia.

El Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso en la interpretación de la Ley de Segunda Oportunidad al permitir que los deudores insolventes puedan obtener la exoneración de la parte de su hipoteca que no quede satisfecha con la ejecución del inmueble.

Esta condonación se puede permitir incluso cuando el procedimiento se tramite como concurso sin masa y el banco todavía no haya iniciado la ejecución.

El concurso sin masa (concurso exprés) es una modalidad de concurso de acreedores que se aplica cuando un deudor (persona física o empresa) se encuentra en estado de insolvencia, pero carece de bienes o derechos suficientes para sufragar los gastos del propio procedimiento judicial.

La sentencia 1649/2026, del pasado 22 de octubre a la que ha tenido acceso este diario, completa la doctrina establecida el 22 de julio y despeja una importante incertidumbre sobre el tratamiento de las hipotecas superiores al valor de los inmuebles.

La nueva interpretación puede beneficiar a particulares y autónomos que atraviesan situaciones de insolvencia y tienen propiedades hipotecadas cuyo valor de mercado es inferior a las cargas que soportan.

"La sentencia supone un avance significativo en la seguridad jurídica del deudor insolvente: si pierde el inmueble y el producto de la ejecución no alcanza para pagar la hipoteca, el descubierto podrá quedar exonerado", señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.

La sentencia 1275/2026, del pasado 22 de julio ya había establecido que los concursos sin masa se equiparan, a efectos de segunda oportunidad, a los procedimientos de exoneración tras liquidación.

La novedad de la sentencia de 22 de octubre establece que la protección del acreedor hipotecario alcanza al importe satisfecho mediante la realización de la garantía.

La novedad es que el juez puede reconocer anticipadamente la exoneración del futuro descubierto hipotecario aunque la ejecución esté pendiente o ni siquiera se haya iniciado. Se pone así un límite a la responsabilidad personal del deudor insolvente sin eliminar las garantías del acreedor.

El alcance de este criterio del Supremo es relevante. Según el Colegio de Registradores, durante el primer semestre de 2026 se declararon en concurso 25.155 personas físicas sin actividad empresarial.

A ellas se añaden los autónomos y profesionales que también acudieron al procedimiento concursal. Los concursos sin masa representan, además, una mayoría abrumadora de los procedimientos: alrededor del 83% en el segundo trimestre de 2026.

"Por supuesto no todos los concursados tienen inmuebles hipotecados ni todos tienen deuda superior al valor de la garantía, pero -aun así- el impacto potencial de esta sentencia puede ser muy relevante", explica el socio-director de Navas & Cusí.

De esta manera, los bancos deben de valorar el riesgo de recuperación cuando la garantía inmobiliaria resulte insuficiente. En todo caso la sentencia no supone la condonación automática de la hipoteca ni permite conservar gratuitamente el inmueble.

La segunda oportunidad no hace desaparecer las garantías de los acreedores. "Consiste en encontrar un equilibrio entre su derecho de cobro y la necesidad de que una persona insolvente pueda reconstruir su vida económica", advierte Navas.

La sentencia resuelve el caso de una mujer declarada en concurso sin masa porque su único activo era un local hipotecado cuyo valor era inferior a la deuda.

La mujer debía a CaixaBank unos 96.000 euros, mientras que el valor de la garantía hipotecaria, según los cálculos de la deudora, apenas alcanzaba los 20.400 euros.

Por eso solicitó la exoneración de 75.679 euros además de otras tres deudas menores que sumaban 5.328 euros. Caixabank se opuso, pero el Supremo ha estimado el recurso, aunque sin cuantificar la exoneración.

"Cuando se ejecute la garantía la parte del crédito que no llegue a satisfacerse con lo obtenido de la realización quedará exonerada", sentencia el Supremo, exigiendo que la resolución judicial que conceda la segunda oportunidad contemple expresamente esta consecuencia.

El alto tribunal determina que estos procedimientos se equiparan legalmente a la exoneración tras la liquidación, descartando la aplicación de normas previstas para planes de pagos.

Es así como la resolución confirma el descargo total de varias deudas menores y establece que el crédito hipotecario solo se exonerará parcialmente por el importe que exceda el valor obtenido tras la eventual realización del bien.