Las inmobiliarias, blanco de los ataques en plena huelga general: el sector denuncia una escalada de vandalismo

El sector apunta que la falta de vivienda asequible responde a decisiones y políticas públicas de administraciones y a problemas estructurales del mercado, no a la actividad diaria de las agencias; por tanto reclama medidas gubernamentales para aumentar oferta y acceso.

¿Por qué las inmobiliarias dicen que no son responsables de la crisis de la vivienda y a quién atribuyen las soluciones?

El seguimiento fue reducido en muchos sectores, con una caída del consumo eléctrico inferior a huelgas previas, pero el Ministerio del Interior contabilizó 42 detenidos y varios cortes y enfrentamientos durante la jornada.

¿Qué impacto real tuvo la huelga en el seguimiento y en la violencia registrada, según los datos citados?

Remax Ability optó por mantener las luces parcialmente apagadas, atender por teléfono y cerrar puertas para evitar visitas presenciales tras recibir pintadas la noche anterior.

¿Cómo han cambiado la forma de trabajar las oficinas como la de Remax Ability por miedo a nuevos ataques?

Alquiler Seguro registró 28 oficinas afectadas entre lunes y martes y sumó 12 más la mañana de la huelga, totalizando cuarenta establecimientos con pintadas y otros daños en tres días.

¿Qué daños concretos ha denunciado Alquiler Seguro en sus oficinas entre el lunes y la huelga?

FADEI sostiene que más de cien locales del sector han sufrido pintadas, destrozos o amenazas relacionados con la jornada de protesta, según su Observatorio Nacional de Incidencias.

¿Por qué acusa FADEI que las inmobiliarias están siendo "blanco de los ataques" durante la huelga general?

El sector inmobiliario defiende que sus empleados no son responsables de la crisis de accesibilidad a la vivienda ni de las políticas gubernamentales.

Diversas oficinas han tenido que trabajar a puerta cerrada, retirar equipos de valor o alterar sus horarios por miedo a sufrir más altercados.

Empresas del sector como Alquiler Seguro han denunciado ataques sostenidos en decenas de sus oficinas desde días antes del inicio formal de los paros.

La patronal FADEI cifra en más de un centenar las agencias inmobiliarias vandalizadas en toda España durante la jornada de huelga general.

La crisis de la vivienda ha puesto a las inmobiliarias en el punto de mira. Y la huelga general celebrada este miércoles ha terminado de convertirlas en blanco de los ataques.

Unos paros convocados a tan sólo un día del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre, la cita decisiva para la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, y en plena crisis de acceso a la vivienda.

Pintadas, destrozos y amenazas a la actividad de los trabajadores han marcado una jornada de protestas en la que el sector inmobiliario denuncia una escalada de vandalismo.

Las empresas defienden que una cosa es protestar por las dificultades para acceder a una vivienda, que nos afectan a todos, y otra muy distinta es impedir trabajar a quienes no son responsables de solucionar el problema.

Las inmobiliarias denuncian que están pagando los platos rotos de una crisis que va mucho más allá de sus escaparates. Y las cifras reflejan la magnitud de los incidentes.

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) cifra en más de 100 los locales afectados por actos vandálicos relacionados con la huelga general.

Hasta las 18:30 horas de este miércoles, su Observatorio Nacional de Incidencias había recibido 33 comunicaciones correspondientes a 25 empresas afectadas en 13 provincias distintas. Un balance que, junto al resto de ataques contabilizados por la patronal, eleva a más de un centenar los establecimientos afectados en toda España.

Fachada de la inmobiliaria Remax Ability vandalizada. EE

Todo ello en una jornada marcada por el escaso seguimiento de la huelga en la mayor parte del país. La CEOE califica la convocatoria de "fracaso", mientras CCOO y UGT defienden su éxito, aunque reconocen diferencias importantes entre territorios.

Los datos del consumo eléctrico tampoco apuntan a un paro masivo. La demanda eléctrica cayó un 10,8% a primera hora, frente al 19,98% registrado durante la huelga general de 2012.

Sin embargo, la baja incidencia de los paros en numerosos sectores no ha evitado los altercados.

El Ministerio del Interior contabilizó 42 detenidos durante la jornada, marcada también por cortes de tráfico, presiones para obligar a cerrar comercios y enfrentamientos con trabajadores y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Una de las oficinas de Alquiler Seguro vandalizadas. EE

Sin embargo, los ataques no comenzaron únicamente este miércoles. Tal y como ha informado este periódico, Alquiler Seguro denuncia que sus oficinas llevan sufriendo actos vandálicos desde el lunes.

Entre el lunes y el martes contabilizó 28 establecimientos afectados, a los que se sumaron otros 12 durante la mañana de la huelga. Un total de 40 oficinas en apenas tres días.

Trabajar con miedo

La compañía asegura estar "en la diana" de las protestas y advierte de que eso le lleva a "un recuerdo terrible" de España.

Una preocupación compartida por muchas otras inmobiliarias, que han tenido hoy que cambiar su forma de trabajar para evitar nuevos incidentes.

Fachada de la inmobiliaria Remax Ability vandalizada. EE

En Madrid, la oficina de Remax Ability, en plena Puerta de Toledo, apareció el martes cubierta de pintura roja y gris, "al igual que las otras del barrio". Su responsable, Manuel Domingo, lamenta con perplejidad los daños, recordando que ellos son únicamente trabajadores, como los que se manifiestan.

Sin embargo, tal y como explica a EL ESPAÑOL-Invertia, este miércoles sus empleados han pasado la jornada con las luces entre apagadas y prácticamente a puerta cerrada. Han optado por no tener visitas presenciales y han atendido principalmente por teléfono para evitar nuevos altercados.

El miedo a sufrir más ataques ha llegado de igual manera a Inmobiliarias Encuentro. Su oficina de La Guindalera, en Madrid, también amaneció el martes —24 horas antes del inicio oficial de los paros— llena de pintadas.

Ante esta situación, las trabajadoras decidieron colocar un cartel en defensa de su derecho a no secundar la huelga y continuar trabajando.

"Por favor, no nos rompáis la oficina, somos un equipo joven que vivimos de esto. ¡NO SOMOS ESPECULADORES INMOBILIARIOS!", pedían. Un mensaje con el que buscaban evitar nuevos daños y recordar que, como en buena parte de las agencias del sector, detrás del negocio hay trabajadores que dependen de su actividad diaria.

Sin embargo, el cartel no evitó nuevos incidentes. Y, este miércoles, al regresar al establecimiento, las trabajadoras encontraron silicona en las cerraduras.

Cartel con el que la inmobiliaria pedía que no hubiese violencia. EE

Su responsable, Thais, explica a este periódico que el temor a nuevos incidentes las llevó a cerrar antes de lo habitual y retirar ordenadores, portátiles y otros objetos de valor.

"Esto no va de trabajadores contra trabajadores. Respetamos a quienes han decidido hacer huelga, pero nosotras no somos el enemigo", denuncia.

Y es que detrás de esos escaparates vandalizados también hay familias que dependen de estos negocios, que con total libertad han decidido continuar con su jornada.

En su caso, cinco mujeres trabajan en la oficina y la mayoría son el principal sustento de sus hogares. "Sólo pedimos respeto y poder seguir trabajando en paz", insiste.

Escaparate de la Inmobiliaria Encuentro en Guindalera (Madrid). EE

La preocupación asola al sector tras sentirse blanco fácil y se ha extendido incluso a las agencias que no han sufrido daños.

Tecnocasa recomendó a sus franquiciados valorar la situación de cada zona, actuar con prudencia y priorizar la seguridad de sus profesionales. Por lo que muchos establecimientos optaron por no abrir.

Así, el miedo a nuevos ataques ha terminado por condicionar la actividad de un sector que también sufre las consecuencias de la crisis de la vivienda y que ahora se encuentra en el punto de mira de unas protestas por un problema cuyo origen y solución no se encuentra en sus oficinas.

Una huelga peculiar

La vivienda se ha convertido en uno de los principales motivos de la huelga general. El encarecimiento de los alquileres, las dificultades para comprar una casa y la supuesta especulación inmobiliaria centran buena parte de las protestas.

Sin embargo, las reivindicaciones van más allá. Los sindicatos también reclaman mejores salarios, pensiones dignas, una reducción de la jornada laboral y medidas frente al aumento del coste de la vida, además de reforzar los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación.

Fachada de una inmobiliaria de Madrid con pintadas de la huelga general. EE

Pese a ello, la huelga de este 11 de noviembre se conoce ya como 'la huelga por la vivienda'.

Las agencias inmobiliarias denuncian que se las está responsabilizando de un problema que afecta al conjunto del mercado residencial y cuya solución depende también de las políticas públicas.

"No somos responsables de las políticas gubernamentales", señala Manuel Domingo, de Remax Ability, tras los daños sufridos en su establecimiento.

El sector insiste en que sus trabajadores no son quienes elaboran las leyes de vivienda ni quienes deciden las medidas para aumentar la oferta o facilitar el acceso a una casa.

Estas competencias corresponden a las distintas administraciones, en un país que arrastra desde hace más de dos décadas dificultades para dar respuesta a las verdaderas necesidades residenciales.